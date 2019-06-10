Жаркий уик-энд в Молдове. Политический кризис и хаос безвластия в стране

Последние два дня в Молдове были насыщены событиями. Происходящее уже можно назвать самым напряженным кризисом в политической истории Молдовы за последние 10 лет, пишет на страницах издания «Міжнародний кур’єр» Роман Руссу.

И так что происходит в Кишиневе?

Для начала немного контекста. В 2009 году после массовых протестов, в ходе которых пострадало 230 человек, а 4 погибли, правящая до этого партия коммунистов вместе с ее лидером президентом Владимиром Ворониным потеряли власть.

В парламенте, рядом проевропейских партий, был сформирован Альянс за европейскую интеграцию. Чуть позже в него вступила партия демократов, которая со временем или поглотила, или выдавила своих партнеров и к 2015 году стала единственной правящей партией, контролируя большинство в парламенте, правительстве и глав большинства территориально-административных единиц.

Однако, несмотря на успехи, сделанные Молдовой в плане европейской интеграции (2014 Молдова подписала договор об ассоциации с ЕС, а с 2013 граждане страны едут в Европу без виз) и даже некоторые экономические успехи, имидж ПДМ подпортил скандал, связанный с кражей через ряд молдавских банков 13,3 миллиардов леев. И хотя суд признал виновным тогдашнего премьер-министра Влада Филата, многие видели в нем только козла отпущения, и на самом деле ПДМ просто убрало конкурента.

В последнее время рейтинг партии демократов падал, все меньше и меньше людей доверяло властям. По результатам соцопросов, весной 2019 года, рейтинг партии составлял 15,9 %. Рейтинги лидеров партии очень низки. Во многом это случилось из-за целого ряда коррупционных скандалом и проблематичных решений. Не меньше на рейтинги партии повлияли образ лидера партии, олигарха с туманным прошлым В. Плахотнюка.

К 2018 году в оппозиции к ПДМ находились две группы политических формирований. Первая это пророссийские силы, во многом представленные партией социалистов (ПСРМ), чей лидер Игорь Додон был выбран в 2016 президентом страны. Другой лагерь это проевропейский, представленный во многом блоком АКУМ, объединением состоящим из партии Платформа «Достоинство и Правда» и ПАС.

24 февраля прошли выборы в парламент, по результатам которых в законодательный орган проходят 4 политические силы: партия социалистов (35 мандатов), демократическая партия (33 мандата), блок АКУМ (26 мандатов) и партия «Шор» (7 мест) и 3 независимых депутата.

Почти сразу начались переговоры о формировании коалиции, и хотя для стороннего наблюдателя как казалось, самым очевидным является вариант ПДМ + АКУМ, так как обе партии заявляют о своих проевропейских взглядах, в отличие от ПСРМ которые всегда выступали за более тесные отношения с Россией.

Однако именно социалисты стали обладателями «золотых голосов» и самые главные переговоры велись с ними. Фактически всю весну Молдова ждала, чем все закончиться. Переговоры не приносили результатов. В мае перед страной замаячила перспектива досрочных выборов.

7 июня, фракции АКУМ и ПСРМ встречаются в Парламенте и ведут консультации, в это время сторонники демократов, обвиняя Акумовцев в предательстве европейского вектора. Многие ждали, что договоренности будут достигнуты.

Особой пикантности добавляло то, что на днях Молдову посетил представитель президента России, В. Козак, который провел встречу с представителями местных полит сил и послами США и ЕС. Однако представители фракций разошлись, не дав комментариев, сказав, что встретятся завтра.

Утром 8 июня, вышло постановление Конституционного суда (который во многом состоит из демократов или ставленников ПДМ) о том, что, 7 июня было последний день, когда можно вести переговоры о формировании парламентского большинства и президент обязан распустить парламент, так как срок истек.

Через пару минут поступило заявление от социалистов, что они продолжат консультации с АКУМ, и обвинили КС в попытке узурпации власти. Депутаты опираются на то, что суд дает неверные трактовки Конституции. Если считать от официального оглашения результатом, то последним днем для формирования правительства является 9 июня.

В 10:15, проводит брифинг президент страны, Игорь Додон. На брифинге глава государства заявляет, что в Конституции написано, что президент может распустить парламент, но не обязан. Поэтому консультации продолжаться.

Через час брифинг проводит зам председателя демократической партии, Андриан Канду. На брифинге он рассказывает, что сегодняшнее заявление президента, это месть за то, что вчера ему не удалось убедить демократов сформировать большинство на основе коалиции ПДМ+ПСРМ.

Как сказал, Канду условия были неприемлемы с позиции национальной безопасности страны. Впоследствии демократы сначала опубликуют текст условий, якобы предлагаемые президентом.

Они включали в себя федерализацию страны, предоставление Приднестровью широких положений, возвращению президенту контроля над службой информационной безопасности, передачи силовых министерств социалистам и т.д. Уже в середине дня по контролируемым демократам каналам транслируют три ролика, якобы снятых во время встречи.

На роликах мы видим И. Додона, В. Плахотнюка и А. Канду, которые обсуждают некие документы. В первом речь идет о федерализации Молдовы, во втором речь идет о закрытии расследования в России против Плахотнюка, и в финальном Додон, признается в финансировании его партии из России. На основе этих заявлений ДПМ требует отставки президента по причине того, что он совершил государственную измену. ПСРМ впоследствии отвергло все обвинения.

Тем временем парламентарии от АКУМ и ПСРМ прибывают в Парламент, туда же приезжают представители дипломатических миссий иностранных государств. На 12:30 назначено заседание Парламента. В 12:46 представители 2-х присутствующих партий подписывают договор о формировании временной коалиции.

В самом здании парламента выключается свет, заседание начинается при аварийном освящении и свете фонариков. Присутствуют 61 депутат.

В 13:32 начинается заседание, в 15:45 57 депутатов выбирают З. Гричан от ПСРМ спикером парламента. Немногим позже выбирают 3-х вице-спикеров, по одному от каждой присутствующих партий (незабываем, что АКУМ состоит из двух партий). Одно кресло вице-спикера оставляют за оппозицией. Начинается формирование парламентских комиссий.

К тому времени по требованию ДПМ собирается Конституционный суд. Суд оглашает, что все происходящее является незаконным. В ответ заседающие депутаты объявляют вотум недоверия суду. В тоже время депутаты голосуют за признание Молдову захваченным государством.

Это подразумевает, что до 8 июня, власть государства была узурпирована «криминальной группировкой» и для выхода из этой ситуации члены коалиции предлагает уволить руководство силовых структур, создание комиссии по расследованию отмывания денег , отмену смешанной избирательной системы и обращение к ЕСПЧ с просьбой обратить внимание на действия КС.

В 18:30 61 депутат проголосовал за кабинет министров во главе с лидером ПАС, Маей Санду. Через 10 минут правительство принесло присягу прямо в зале заседаний парламента. В 20:34 депутаты расходятся.

Тем временем перед большинством госучреждений появились палаточные лагеря, в которых собирались «сторонники» ПДМ, среди которых много молодых людей спортивного телосложения. На следующий день намечен митинг в поддержку демократов.

Утром 9 июня, КС отстраняет президента И. Додона от власти. Премьер-министр демократ П. Филипп становиться исполняющим обязанности президента. Чуть позже опираясь на решение Конституционного суда, новый исполняющий обязанности президента оглашает о роспуске парламента и назначении новых выборов на пятницу 6 сентября.

Тогда же пройдут и досрочные президентские выборы. Что необычно, так как обычно выборы в Молдове проходят в воскресенье. Все это было озвучено на митинге сторонников демократов на Площади великого национального собрания, центральной площади страны. Всего в пару шагах в Парламенте проходит заседание.

К вечеру воскресенья в Республике Молдова функционирует 2 правительства и 2 президента. Парламент и Конституционный суд объявили друг друга нелегитимными. Перед зданием правительства, национальным телевиденьем и каждым министерством, стоят палаточные лагеря.

Полиция не признает выбранного парламентом министра внутренних дел, Андрея Настасе. На брифинге в воскресенье глава генерального инспектората полиции, А. Пынзарь, заявил, что они дальше будут подчиняться министру демократу Жиздану.

Ситуация в Молдове напоминает мексиканскую дуэль. На данный момент все стороны сто раз успели нарушить закон пятьдесят раз. Ситуация может разрешиться любым способом. Каждая сторона может пойти в ва-банк в любой момент.

Терять участникам нечего, особенно Плахотнюку и другим лидерам ДПМ. В случае проигрыша им грозит тюрьма. Их оппонентам тоже грозит срок за государственную измену при победе демократов.

Оценивая стороны силы сторон, пока перевес на стороне коалиции АКУМ и ПСРМ. На их стороне часть гражданского общества. Дипломатические представительства иностранных государств, хоть и осторожно, но высказались приемлемо касательно субботних решений парламента, в особенности ЕС, США и РФ.

Европейская комиссия в лице Фредерики Могерини и Йоханна Халла высказалась о готовности работать с новым правительством. Однако пока их власть ограничена Парламентом и Администрацией Президента.

Еще ни один министр не попытался войти в свои кабинеты. Только Андрей Настасе, попробовал сделать неудачную попытку. Из районов новое правительство признали только Гагаузская автономия и соседний Тараклийский район.

Плюс сама коалиция достаточно хлипкая. Сами участники признают ее временный характер. Идеологически АКУМ и ПСРМ противоположны друг другу и их объединяет общий враг в лице Плахотнюка, и неизвестно просуществует коалиция после победы над ПДМ.

У их оппонентов ситуация похуже. Международного признания у них нет. Однако полиция пока на их стороне, как и Конституционный суд и административный ресурс в районах. Большинство районов имеют руководство из числа демократов и сегодня они продемонстрировали, что свозить на митинги народ они могут.

Плюс компромат на Додона. Как ни как на записях точно видно, что с Плахотнюком он встречался. Президент часто бывает в Москве и долгое время был сторонником идеи федерализации страны. Так что сделать подобные предложения он вполне мог.

Однако демократы выбрали тактику выжидания, что добавляет уверенности их оппонентов, которые еще вечером боялись, что ночью их арестуют, а сегодня чувствуют себя более уверено.

Народ же Молдовы пока ждет, что будет и надеется, что пройдет без кровопролития.