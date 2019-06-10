Готова вместе Игорем Смешко и «Силой и Честью» бороться против реванша и за успех Украины, – Елена Сотник

Елена Сотник, ставшая вторым номером в выборном списки партии «Сила и Честь», рассказала о мотивах по которым готова идти в Верховную Раду вместе с Игорем Смешко.

Сегодня состоялся съезд партии «Сила и честь», где я взяла на себя ответственность быть частью команды и иду на выборы второй по партийному списку, пишет на своей странице в Facebook Елена Сотник.

Почему я сделала такой выбор?

Во-первых, передо мою стоял выбор, идти вообще на эти выборы.

Моя семья придерживалась мнения, что для моей дальнейшей карьеры лучшим шагом будет поехать на учебу в Йель, куда я прошла отбор в этом году и пропустить этот политический сезон.

Объективно, я понимаю, что это правильно для перспектив проекта «Елена Сотник».

И, как бы пафосно это не звучало, но для проекта «Сильная Украина» – это будет не лучшим моим решением.

На съезде партии «Сила и Честь»: Игорь Смешко начинает представлять свою команду. На съезде партии «Сила и Честь»: справа от Игоря Смешко – Елена Сотник. Пред 1 из 2 След

Я помню, каким «слепым котенком» пришла в парламент в 2014 году и с сожалением осознаю насколько больше я смогла сделать, если бы 5 лет назад имела те знания процессов и опыт, имею сейчас. И как никогда готова бороться за успех Украины сейчас, когда велики риски реванша пророссийских сил.

Особенно это касается проблем на международной арене, где за эти годы удалось установить прочные отношения, заработать репутацию и плодотворно отстаивать интересы Украины. Мне искренне жаль оставлять те наработки, сейчас и я точно знаю, что буду делать в следующие 5 лет в парламенте.

Во-вторых. Я имела предложения от нескольких политических сил и могла оказаться в проходной части списка дающего 100% гарантию попадания в парламент. Но вариант любым способом пройти в парламент – «хоть тушкой, хоть чучелом» – для меня точено не вариант.

Прежде всего, для меня важно совпадение ценностей.

Я готова работать только с командой людей, которая разделяет мои взгляды на дальнейшее развитие и позиционирование Украины.

Ключевые аспекты для меня:

√ Дальнейшая интеграция в ЕС и НАТО;

√ Осознание, что Россия является агрессором, который аннексировал и оккупировал значительную территорию Украины;

√ Мощная экономика и влиятельный украинский средний класс.

При этом я готова работать только в команде, где уважают мою позицию и принимают тот факт, что она не всегда будет совпадать с позиции фракции. Это именно та свобода и демократия, за которую в 2013 вышли бороться люди – право иметь собственное мнение и свободно его высказывать независимо от того, кем ты есть сегодня.

Сьогодні відбувся з’їзд партії «Сила і честь», де я маю відповідальність бути частиною команди та йтиму на вибори другою… Geplaatst door Olena Sotnyk op Zaterdag 8 juni 2019

Именно эти вопросы я поставила перед Игорем Смешко, когда он меня пригласил в команду партии «Сила и честь». Я убедилась, что Игорь Петрович слушает и слышит, уважает мой профессионализм и готов поддерживать мои идеи! И я в этого человека верю.

И то, что сейчас рейтинг партии социологи демонстрируют на грани проходного барьера – это лишь стимул идти к людям за мандатом доверия и с силой их поддержки и честью команды одерживать победу!

Пожелайте нам удачи!