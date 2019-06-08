Ни олигархов, ни спортсменов. С кем Смешко собрался строить СиЧ

Почему я за «Силу и Честь»? Потому что здесь нет кумовьев-сватов, братьев-сестер. Здесь в основу положен профессионализм». Игорь Смешко представил свою команду, которую ведет в парламент.
В субботу, 8 июня, на съезде политической партии «Сила и Честь» Игоря Смешко был утвержден список кандидатов в депутаты от политической силы в общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду Украины.
Руководитель избирательного штаба Дмитрий Гордон во вступительном слове напомнил об успехе Игоря Смешко на президентских выборах, а также отметил, что именно партия «Сила и Честь» в корне изменит и реформирует Украину. «Это человек, которому можно доверить будущее наших детей, будущее Украины», – подчеркнул Гордон и добавил, что выбирая Смешко, избиратели выбирают будущего премьер-министра.
Лидер партии Игорь Смешко отметил во вступительной речи, что через короткое время, прошедшее после президентской кампании, партия «Сила и Честь» еще не смогла полностью раскрыть свой потенциал. «Но времена не выбирают, мы продолжаем как политическая партия консервативной демократии развитие своих региональных ячеек», – сказал он.
«Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, в условиях, когда за нами нет олигархов, их огромных финансовых и административных ресурсов, именно партия «Сила и Честь»станет той силой, вокруг которой будет сформировано парламентское большинство», – добавил Игорь Смешко.
Глава партии сообщил, что всего за полтора месяца уже два миллиона украинцев поверили и готовы голосовать за «Силу и Честь». «Наша миссия – привести настоящих патриотов и профессионалов во все ветви власти», – подчеркнул Игорь Смешко.
Особенностью нынешней ситуации лидер партии назвал то, что в парламент должны прийти уже готовые профессионалы: «Тех, кто хочет перемен – много. Но у нас не будет ни одного часа на обучение. Надеюсь, что благодаря нашим лучшим представителям, Украина преодолеет и бедность, и коррупцию, изменит модель олигархического государства. Мы будем делать все для внутренней безопасности, для того, чтобы справедливость стала основной целью всех ветвей власти», – подчеркнул Игорь Смешко.
«Мы сделаем все для восстановления суверенитета и территориальной целостности государства. Так, все устали, лучшие патриоты отдали свою жизнь … Мы как никто понимаем: нужно прекратить войну, нужен мир. Но этот мир не может быть путем капитуляции. Нам нужна победа. Победим мы – победит и Украина», – отметил глава партии «Сила и Честь».
Представляя второй номер в списке – Елену Сотник – Смешко отметил, что она высококлассный юрист, которая уже имеет опыт работы в парламенте. А также защищала, предоставляя правовую помощь, пострадавших во время Революции достоинства и отстаивала интересы семей Небесной сотни.
«Последние пять лет Елена отчаянно борется за Украину на мировых площадках, в первую очередь – в Парламентской ассамблее Совета Европы. Именно благодаря в том числе мощной работе Елены делегация Российской Федерации в ПАСЕ были лишена права голоса и на нее были наложены санкции за аннексию Крыма. Уверен, Елена продолжит свою борьбу и в новом парламенте», – добавил Игорь Смешко.
В свою очередь Елена Сотник отметила, что действительно многое делала, находясь в оппозиции: вносила законы о полиции, об административном суде и многие другие инициативы, которые «инициативами и остались». «У меня есть ощущение: люди устали, что политики много говорят, но все остается как есть. И я хочу сделать для людей что-то действительно важное», – отметила она.
Представляя третий номер в списке партии – Рефата Чубарова – Смешко заверил, что партия будет делать «все, чтобы вернуть крымским татара их историческую родину, Крым. И вырвать его из лап агрессора». А также пообещал сделать все, чтобы защитить каждую крымскотатарскую семью. «Уважаемый Рефат-ага, вы среди единомышленников, которые будут защищать крымских татар», – отметил Смешко.
В свою очередь Чубаров отметил, что «при оккупации Россией в Крыму нет будущего у крымскотатарского народа и этнических украинцев – они нас вытеснят».
«Без возвращения Крыма, пока будет кровоточить Донбасс – очень трудно рассчитывать, что будет крепкая демократическая Украина. Я этим и займусь», – подчеркнул Рефат Чубаров.
Четвертый номер – Иван Мирошниченко, является одним из основателей сферы зернового и масличного трейдинга в Украине, учился в США и Швейцарии. В партии он будет отвечать за аграрный сектор. «В этой сфере за Украиной будущее. Я надеюсь, что вместе с вами мы защитим украинских бизнесменов и фермеров», – отметил Смешко.
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«Есть вещи, которые можно изменить прямо завтра. Например, налоги. Налогами мы можем стимулировать экономический рост. Налогами мы поможем нашему бизнесу конкурировать по выплате зарплаты. У нас очень высокие налоги, которые можно платить только в развитой экономике. В слабой бизнес не может платить такие высокие налоги», – подчеркнул Мирошниченко.
Пятый номер в списке партии «Сила и Честь» – генерал-полковник Владимир Замана. Игорь Смешко отметил, что бывший начальник Генштаба был категорически против нежелания власти брать на себя ответственность и ввести военное положение сразу с началом агрессии в Крыму.
«Предыдущая власть выдвигала ему нелепые обвинения, именно чтобы скрыть тогдашнюю реальную ситуацию», – сказал Смешко. А также напомнил, что во времена Януковича, во время Революции Достоинства, Владимир Замана категорически отказался вводить в Киев войска для зачистки протеста. «Вы сохранили честь мундира, спасибо вам за это. Вместе мы возродим профессиональную украинскую армию», – подчеркнул председатель партии «Сила и Честь».
В свою очередь Замана заявил, что в 2014 году, в начале аннексии Крыма, Вооруженные Силы не получили политической команды, чтобы выполнять свои обязанности. «Я иду в парламент положить конец интригам, чтобы военные гордились службой в ВСУ», – отметил генерал-полковник Владимир Замана.
Шестой номер в списке – Ольга Романюк, экономист, опытный эксперт по вопросам энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, коммунальных услуг. Работала заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ. Консультировала проекты Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Канадского Агентства по международному развитию, Европейской Комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития и др.
Она отметила, что это ее первый поход в парламент. «Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы побороть проблемы, которые сегодня становятся болезненными для каждой украинской семьи. Это проблема обеспечения жилищно-коммунальными услугами. Поверьте, мы не будем заниматься популизмом, не станем обещать снизить тарифы в два-три, или четыре раза. Мы будем заботиться о том, чтобы модернизировать критически изношенную инфраструктуру», – сказала Ольга Романюк.
«В частности, усилия будут направлены на привлечение миллиардных инвестиций для модернизации систем тепло– и водоснабжения и содержанию домов, чтобы услуги, которые получают украинцы, были надлежащего качества. «Мы будем делать все для того, чтобы бремя жилищно-коммунальных платежей в семейном бюджете был неощутимым для каждой украинской семьи», – подчеркнула Романюк.
Кроме того, чрезвычайно важным в этом парламенте она назвала привлечение инвестиций в восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры на востоке Украины. «Поверьте, там инфраструктуры практически нет. Мы не будем заниматься популизмом, мы просто будем работать на результат», – отметила она.
Седьмой номер в списке партии «Сила и Честь» Андрей Гайдук отметил в выступлении, что главная задача по развитию экономики Украины – это выйти на ежегодные темпы роста 7-8%.
«На сегодня все соседи Украины растут более быстрыми темпами, чем Украина. Как следствие, население Украины уезжает работать за границу. Мы должны изменить эту ситуацию», – сказал он.
Он также призвал активизировать экспортную политику и привлечение инвестиций, переводов мигрантов и приток иностранных туристов в Украине – от этого «золотовалютные резервы начнут расти и украинская гривна на десятилетия может быть стабильной».
«Мы входим в топ-10 стран мира по количеству выходцев из Украины, живущих за рубежом. Это более 20 млн человек. В мире немало успешных примеров, когда благодаря своим соотечественникам за рубежом, экономики становились развитыми: Ирландия, Израиль, Португалия, Турция. Эти страны от нас оторвались в 10-100 раз. А все начиналось с колоссального притока волюты от их населения, работающего за границей. Мы должны разработать мотивационную политику, чтобы украинцы со своими знаниям, капиталом, ресурсами, начали возвращаться в Украину», – отметил Андрей Гайдук.
«Сила и Честь» – это сильная экономика и честное государство», – подчеркнул он.
Восьмой номер списка политической сила Игоря Смешко – Ирина Сысоенко, народный депутат восьмого созыва, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, соучредитель и глава «Благотворительного фонда защиты прав медицинских работников», инициатор создания «Координационного центра помощи участникам АТО».
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Она пообещала сформировать единое медицинское пространство для предоставления квалифицированных медицинских услуг каждой семье.
«Богатое, успешной, счастливой Украины может быть только при одном условии: когда люди, в первую очередь, будут здоровыми. Много лет целью моей жизни является создание доступной, качественной медицинской помощи в Украине. 5 лет идет война и 5 лет государство только пытается решать вопросы реабилитации для военных. В 2016 году я внесла в парламент законопроект, который должен был построить комплексную систему реабилитации и формировать политику снижения инвалидности в нашей стране. К сожалению, народные депутаты, которые не входили в коалицию, почти никогда не получали шанса, чтобы их законодательные инициативы становились законами. Я дальше буду бороться за вопросы реабилитации», – сказала Сисоенко.
Она пообещала и дальше бороться за то, чтобы украинцы, которые приходят в больницу, «не только слышали о важности страховой медицины, а действительно увидели, что Украина является тем государством, где есть Конституция, в которой говорится о бесплатной медицинской помощи. И что за нее платит именно государство».
Девятый номер в списке партии – Владимир Тимошенко – всю жизнь боролся с коррупцией, международной наркоторговлей, терроризмом, транснациональной организованной преступностью. Генерал-лейтенант СБУ, бывший первый заместитель начальника Главного управления СБУ. Был представителем Украины в Международном комитете по контролю за наркотиками, возглавлял Государственную службу Украины по контролю за наркотиками.
«Нужно прежде всего полностью изменить парадигму борьбы с нашим основным внутренним врагом – коррупцией и преступностью. Весь мир идет не путем наращивания органов по борьбе с коррупцией и преступностью, а экономико-правовыми путями, которые дают значительно больший эффект», – отметил Владимир Тимошенко.
Он обратил внимание, что в парламенте нужно провести обязательную экспертизу всех законопроектов на предмет заложенных в них коррупционных рисков.
«Почему я за «Силу и Честь»? Потому что здесь нет кумовьев, сватов, братьев, сестер. Здесь есть профессионалы. Здесь в основу положен профессионализм», – подчеркнул Владимир Тимошенко.
Десятый номер в списке партии Анатолий Макаренко – активный участник Революции достоинства, на себе ощутил давление режима Януковича, когда его больше года продержали в СИЗО за попытку уничтожить газовую компанию-посредника, которая работала в интересах России и годами обворовывала украинский бюджет. Он дважды возглавлял таможенную службу Украины, где разрушал масштабные коррупционные схемы. Утверждал и утверждает: если навести порядок на таможне – никакие кредиты МВФ Украине не понадобятся.
«Граница государства должна быть сильной и честной. Сегодня граница нашего государства слаба, а по тем коррупционным скандалам, которые мы видим постоянно – и бесчестна. Только посредством закона о национальной таможенной службе, проект которого у меня уже есть, об изменениях в новый таможенный кодекс Украины, внесенных туда согласно европейским стандартам, изменения десятков законодательных актов, которые давят на бизнес, связывают ему руки, уничтожают отечественного производителя, мы сможем восстановить силу и честь на государственных и таможенных границах Украины», – подчеркнул Макаренко.
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На съезде присутствовали 360 приглашенных, была утверждена предвыборная программа и кандидаты в народные депутаты от партии Игоря Смешко «Сила и Честь».