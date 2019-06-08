Ни олигархов, ни спортсменов. С кем Смешко собрался строить СиЧ

Почему я за «Силу и Честь»? Потому что здесь нет кумовьев-сватов, братьев-сестер. Здесь в основу положен профессионализм». Игорь Смешко представил свою команду, которую ведет в парламент.

В субботу, 8 июня, на съезде политической партии «Сила и Честь» Игоря Смешко был утвержден список кандидатов в депутаты от политической силы в общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду Украины.

Руководитель избирательного штаба Дмитрий Гордон во вступительном слове напомнил об успехе Игоря Смешко на президентских выборах, а также отметил, что именно партия «Сила и Честь» в корне изменит и реформирует Украину. «Это человек, которому можно доверить будущее наших детей, будущее Украины», – подчеркнул Гордон и добавил, что выбирая Смешко, избиратели выбирают будущего премьер-министра.

Лидер партии Игорь Смешко отметил во вступительной речи, что через короткое время, прошедшее после президентской кампании, партия «Сила и Честь» еще не смогла полностью раскрыть свой потенциал. «Но времена не выбирают, мы продолжаем как политическая партия консервативной демократии развитие своих региональных ячеек», – сказал он.

«Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, в условиях, когда за нами нет олигархов, их огромных финансовых и административных ресурсов, именно партия «Сила и Честь»станет той силой, вокруг которой будет сформировано парламентское большинство», – добавил Игорь Смешко.

На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. На съезде партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Пред 1 из 8 След

Глава партии сообщил, что всего за полтора месяца уже два миллиона украинцев поверили и готовы голосовать за «Силу и Честь». «Наша миссия – привести настоящих патриотов и профессионалов во все ветви власти», – подчеркнул Игорь Смешко.

Особенностью нынешней ситуации лидер партии назвал то, что в парламент должны прийти уже готовые профессионалы: «Тех, кто хочет перемен – много. Но у нас не будет ни одного часа на обучение. Надеюсь, что благодаря нашим лучшим представителям, Украина преодолеет и бедность, и коррупцию, изменит модель олигархического государства. Мы будем делать все для внутренней безопасности, для того, чтобы справедливость стала основной целью всех ветвей власти», – подчеркнул Игорь Смешко.

«Мы сделаем все для восстановления суверенитета и территориальной целостности государства. Так, все устали, лучшие патриоты отдали свою жизнь … Мы как никто понимаем: нужно прекратить войну, нужен мир. Но этот мир не может быть путем капитуляции. Нам нужна победа. Победим мы – победит и Украина», – отметил глава партии «Сила и Честь».

Представляя второй номер в списке – Елену Сотник – Смешко отметил, что она высококлассный юрист, которая уже имеет опыт работы в парламенте. А также защищала, предоставляя правовую помощь, пострадавших во время Революции достоинства и отстаивала интересы семей Небесной сотни.

«Последние пять лет Елена отчаянно борется за Украину на мировых площадках, в первую очередь – в Парламентской ассамблее Совета Европы. Именно благодаря в том числе мощной работе Елены делегация Российской Федерации в ПАСЕ были лишена права голоса и на нее были наложены санкции за аннексию Крыма. Уверен, Елена продолжит свою борьбу и в новом парламенте», – добавил Игорь Смешко.

В свою очередь Елена Сотник отметила, что действительно многое делала, находясь в оппозиции: вносила законы о полиции, об административном суде и многие другие инициативы, которые «инициативами и остались». «У меня есть ощущение: люди устали, что политики много говорят, но все остается как есть. И я хочу сделать для людей что-то действительно важное», – отметила она.

Представляя третий номер в списке партии – Рефата Чубарова – Смешко заверил, что партия будет делать «все, чтобы вернуть крымским татара их историческую родину, Крым. И вырвать его из лап агрессора». А также пообещал сделать все, чтобы защитить каждую крымскотатарскую семью. «Уважаемый Рефат-ага, вы среди единомышленников, которые будут защищать крымских татар», – отметил Смешко.

В свою очередь Чубаров отметил, что «при оккупации Россией в Крыму нет будущего у крымскотатарского народа и этнических украинцев – они нас вытеснят».

«Без возвращения Крыма, пока будет кровоточить Донбасс – очень трудно рассчитывать, что будет крепкая демократическая Украина. Я этим и займусь», – подчеркнул Рефат Чубаров.

Четвертый номер – Иван Мирошниченко, является одним из основателей сферы зернового и масличного трейдинга в Украине, учился в США и Швейцарии. В партии он будет отвечать за аграрный сектор. «В этой сфере за Украиной будущее. Я надеюсь, что вместе с вами мы защитим украинских бизнесменов и фермеров», – отметил Смешко.

«Есть вещи, которые можно изменить прямо завтра. Например, налоги. Налогами мы можем стимулировать экономический рост. Налогами мы поможем нашему бизнесу конкурировать по выплате зарплаты. У нас очень высокие налоги, которые можно платить только в развитой экономике. В слабой бизнес не может платить такие высокие налоги», – подчеркнул Мирошниченко.

Пятый номер в списке партии «Сила и Честь» – генерал-полковник Владимир Замана. Игорь Смешко отметил, что бывший начальник Генштаба был категорически против нежелания власти брать на себя ответственность и ввести военное положение сразу с началом агрессии в Крыму.

«Предыдущая власть выдвигала ему нелепые обвинения, именно чтобы скрыть тогдашнюю реальную ситуацию», – сказал Смешко. А также напомнил, что во времена Януковича, во время Революции Достоинства, Владимир Замана категорически отказался вводить в Киев войска для зачистки протеста. «Вы сохранили честь мундира, спасибо вам за это. Вместе мы возродим профессиональную украинскую армию», – подчеркнул председатель партии «Сила и Честь».

В свою очередь Замана заявил, что в 2014 году, в начале аннексии Крыма, Вооруженные Силы не получили политической команды, чтобы выполнять свои обязанности. «Я иду в парламент положить конец интригам, чтобы военные гордились службой в ВСУ», – отметил генерал-полковник Владимир Замана.

Шестой номер в списке – Ольга Романюк, экономист, опытный эксперт по вопросам энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, коммунальных услуг. Работала заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ. Консультировала проекты Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Канадского Агентства по международному развитию, Европейской Комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития и др.

Она отметила, что это ее первый поход в парламент. «Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы побороть проблемы, которые сегодня становятся болезненными для каждой украинской семьи. Это проблема обеспечения жилищно-коммунальными услугами. Поверьте, мы не будем заниматься популизмом, не станем обещать снизить тарифы в два-три, или четыре раза. Мы будем заботиться о том, чтобы модернизировать критически изношенную инфраструктуру», – сказала Ольга Романюк.

«В частности, усилия будут направлены на привлечение миллиардных инвестиций для модернизации систем тепло– и водоснабжения и содержанию домов, чтобы услуги, которые получают украинцы, были надлежащего качества. «Мы будем делать все для того, чтобы бремя жилищно-коммунальных платежей в семейном бюджете был неощутимым для каждой украинской семьи», – подчеркнула Романюк.

Кроме того, чрезвычайно важным в этом парламенте она назвала привлечение инвестиций в восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры на востоке Украины. «Поверьте, там инфраструктуры практически нет. Мы не будем заниматься популизмом, мы просто будем работать на результат», – отметила она.

Седьмой номер в списке партии «Сила и Честь» Андрей Гайдук отметил в выступлении, что главная задача по развитию экономики Украины – это выйти на ежегодные темпы роста 7-8%.

«На сегодня все соседи Украины растут более быстрыми темпами, чем Украина. Как следствие, население Украины уезжает работать за границу. Мы должны изменить эту ситуацию», – сказал он.

Он также призвал активизировать экспортную политику и привлечение инвестиций, переводов мигрантов и приток иностранных туристов в Украине – от этого «золотовалютные резервы начнут расти и украинская гривна на десятилетия может быть стабильной».

«Мы входим в топ-10 стран мира по количеству выходцев из Украины, живущих за рубежом. Это более 20 млн человек. В мире немало успешных примеров, когда благодаря своим соотечественникам за рубежом, экономики становились развитыми: Ирландия, Израиль, Португалия, Турция. Эти страны от нас оторвались в 10-100 раз. А все начиналось с колоссального притока волюты от их населения, работающего за границей. Мы должны разработать мотивационную политику, чтобы украинцы со своими знаниям, капиталом, ресурсами, начали возвращаться в Украину», – отметил Андрей Гайдук.

«Сила и Честь» – это сильная экономика и честное государство», – подчеркнул он.

Восьмой номер списка политической сила Игоря Смешко – Ирина Сысоенко, народный депутат восьмого созыва, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, соучредитель и глава «Благотворительного фонда защиты прав медицинских работников», инициатор создания «Координационного центра помощи участникам АТО».

Она пообещала сформировать единое медицинское пространство для предоставления квалифицированных медицинских услуг каждой семье.

«Богатое, успешной, счастливой Украины может быть только при одном условии: когда люди, в первую очередь, будут здоровыми. Много лет целью моей жизни является создание доступной, качественной медицинской помощи в Украине. 5 лет идет война и 5 лет государство только пытается решать вопросы реабилитации для военных. В 2016 году я внесла в парламент законопроект, который должен был построить комплексную систему реабилитации и формировать политику снижения инвалидности в нашей стране. К сожалению, народные депутаты, которые не входили в коалицию, почти никогда не получали шанса, чтобы их законодательные инициативы становились законами. Я дальше буду бороться за вопросы реабилитации», – сказала Сисоенко.

Она пообещала и дальше бороться за то, чтобы украинцы, которые приходят в больницу, «не только слышали о важности страховой медицины, а действительно увидели, что Украина является тем государством, где есть Конституция, в которой говорится о бесплатной медицинской помощи. И что за нее платит именно государство».

Девятый номер в списке партии – Владимир Тимошенко – всю жизнь боролся с коррупцией, международной наркоторговлей, терроризмом, транснациональной организованной преступностью. Генерал-лейтенант СБУ, бывший первый заместитель начальника Главного управления СБУ. Был представителем Украины в Международном комитете по контролю за наркотиками, возглавлял Государственную службу Украины по контролю за наркотиками.

«Нужно прежде всего полностью изменить парадигму борьбы с нашим основным внутренним врагом – коррупцией и преступностью. Весь мир идет не путем наращивания органов по борьбе с коррупцией и преступностью, а экономико-правовыми путями, которые дают значительно больший эффект», – отметил Владимир Тимошенко.

Он обратил внимание, что в парламенте нужно провести обязательную экспертизу всех законопроектов на предмет заложенных в них коррупционных рисков.

«Почему я за «Силу и Честь»? Потому что здесь нет кумовьев, сватов, братьев, сестер. Здесь есть профессионалы. Здесь в основу положен профессионализм», – подчеркнул Владимир Тимошенко.

Десятый номер в списке партии Анатолий Макаренко – активный участник Революции достоинства, на себе ощутил давление режима Януковича, когда его больше года продержали в СИЗО за попытку уничтожить газовую компанию-посредника, которая работала в интересах России и годами обворовывала украинский бюджет. Он дважды возглавлял таможенную службу Украины, где разрушал масштабные коррупционные схемы. Утверждал и утверждает: если навести порядок на таможне – никакие кредиты МВФ Украине не понадобятся.

«Граница государства должна быть сильной и честной. Сегодня граница нашего государства слаба, а по тем коррупционным скандалам, которые мы видим постоянно – и бесчестна. Только посредством закона о национальной таможенной службе, проект которого у меня уже есть, об изменениях в новый таможенный кодекс Украины, внесенных туда согласно европейским стандартам, изменения десятков законодательных актов, которые давят на бизнес, связывают ему руки, уничтожают отечественного производителя, мы сможем восстановить силу и честь на государственных и таможенных границах Украины», – подчеркнул Макаренко.

На съезде присутствовали 360 приглашенных, была утверждена предвыборная программа и кандидаты в народные депутаты от партии Игоря Смешко «Сила и Честь».