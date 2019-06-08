Новые лица ломают систему?! Обнародован прайс-лист за выдвижение в депутаты от «Слуги народа»

Пост жалобы и возмущения! Пост бессилия и обиды… где найти политическую силу, которая за правду борется, а не с целью наживы?

Что я чувствую сегодня? В первую очередь – разочарование. Почему? Потому что снова моя страна стала жертвой обмана. Столько надежд, борьбы, обещаний… Вызвали в штаб Днепра, на собеседование, пишет на своей странице в Facebook Александр Редька.

Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным… Но куратор по факту (имя этого серого кардинала днепровского штаба Зекоманды сообщу позже, так как меня попросили «дать еще шанс команде и узнать имена кандидатов») сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии «Слуга народу» платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики.

Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах Азии, где я видел реформы, борьбу с коррупцией в действии, систему налогообложения, где все с удовольствием платят налоги… Но меня перебивали и времени слушать у этого человека не было, ведь его задача была донести инфу про деньги и смотреть на реакцию.

Когда я сказал, что есть понимание, как сломать систему и побороть коррупцию, мне сказали, что это утопия и никто ломать систему не будет, ее собираются изменить и сделать лучше. А я слишком идейный (юношеский максимализм)… Я тогда еще подумал: у человека в 32 года, который в этой жизни видел почти все, кроме ядерной войны наверное!

Какой и у кого максимализм?.. Я хочу из жопы страну вытащить, которую 28 лет грабят и обманывают, где тут максимализм?.. Ведь куча примеров стран, которые смогли сломать власть олигархов и выстроить успешные правовые государства.

Чем же мы хуже?!!! Нужна лишь политическая воля! Но у этого представителя партии было совсем другое мнение. Осадок остался плохой, хотя он обещал перезвонить и снова пообщаться.

Понятно, что меня бортанули. Разочарование, потому что хотел менять страну в этой команде, ведь во время выборов видел хороших людей в Зекоманда! Но их всех отсеяли… А я никогда не предам свои принципы.

Потому что имею честь и достоинство, идеи и желание бороться за светлое будущее. Но видимо подобрали людей лучше, посмотрим кого выдвинет партия «Слуга народу».

Думаю на днях все многое поймут! Вспоминаю 2014 год, когда от системы на 26 округе в Днепре шел Денисенко, у которого за душой ни копейки не было, но в которого Коломойский вложил более миллиона долларов (весь город был завешан бордами с Денисенко, ТВ, радио, куплены были все УИК в округе), он тогда прошел в Верховную Раду, исправно нажимал кнопки в интересах хозяина.

Богатым человеком стал, кстати… Так и теперь наверное будет…

Прошу вас, Владимир Зеленский, прошу не предавать украинский народ! Не становитесь частью системы. Вас выбрало общество, уставшее от власти лжецов и воров.

Почему нет открытых отборов, почему от вашего имени выставляют счета?.. Деньги в могилу не унести, а дети такие капиталы не приумножат, а потеряют.

Карма и закон бумеранга есть, я точно это знаю, даже написал об этом книгу. Наверное, пойду тихонько лечить ногу, впереди очередная операция… Время правды еще не настало, от этого больно…

P.S. За место в парламенте собирают 300 тысяч долларов за выдвижение по мажоритарке, а за место в списке партии собирают 2 миллиона долларов (2 человека сообщили, которым доверяю и которым озвучили эти цифры), поэтому для меня очевидно, что депутаты от партии «Слуга народу» работать будут не на зарплату. Это 100% факт!

Пост жалобы и возмущения! Пост бессилия и обиды… где найти политическую силу, которая за правду борется, а не с целью… Geplaatst door Alex Redka op Donderdag 6 juni 2019

Пишу это, потому что видел видео про такие же условия, от людей с других областей. Подумаю, что еще должен написать… И я буду счастлив, если я буду не прав и скоро все поменяется и будет светлое Зебудущее!!!

Гроза … Geplaatst door Iurii Tyra op Woensdag 5 juni 2019

Я не рвусь во власть, я лишь хочу жить в стране, где соблюдается Конституция! Где нет коррупции, а есть право! Где у власти люди, которые сами чего-то добились, а не украли…