Стоп-фейк о Смешко. Откровенная ложь фейкометов Медведчука

На этой неделе больше всего досталось от фейкометов лидеру партии «Сила и Честь» Игорю Смешко. Его обвинили сразу в нескольких «грехах», сообщает редакция издания «Деловая Столица»: связях с кумом Путина Виктором Медведчуком, «контрабанде оружия», «бизнесе» с Эквадором и даже в шпионаже в пользу США.

Отметим, что издание «Деловая Столица» совместно с общественной организацией «Стоп фейк новини» начинает отслеживать и опровергать фейковые новости об участниках предстоящих выборов. На протяжении предвыборной кампании издание будет мониторить масс-медиа на предмет компрометирующих «вбросов» о тех или иных политиках, а когда определится «любимый персонаж» для фейкометов, попытается разоблачить вранье о нем.

Смешко про фейки "людина Медведчука" та тих, хто їх розповсюджує Смешко про фейки "людина Медведчука" та тих, хто їх розповсюджуєПередаємо палкий привіт окремим кандидатам, які ̶у̶в̶і̶м̶к̶н̶у̶л̶и̶ ̶п̶о̶т̶у̶ж̶н̶і̶ ̶ф̶е̶й̶к̶о̶м̶е̶т̶и̶ активно вкидують брехню про "людину Медведчука". Розуміємо вашу нервову реакцію, теж бачимо результати закритих соцопитувань, згідно яким у Ігоря Смешка стрімкий ріст рейтингу. Принагідно нагадуємо, що, попри ваші намагання облити брудом опонента, виборці прекрасно розуміють, завдяки кому за останні п'ять років відбулася реінкарнація кума Путіна і його фактична легалізація в політичному та інформаційному полі України. До зустрічі в судіПовна версія інтерв'ю https://youtu.be/AgvOlSeEibQ Geplaatst door Смешко2019 Smeshko2019 op Zaterdag 23 maart 2019

За последнее время, отмечает издание, на Игоря Смешко обрушилась волна откровенно фейковых сообщений, что связано с его лидирующими позициями его партии «Сила и Честь» на предстоящих парламентских выборах. Разберем, что в этих сообщениях является правдой, что вызывает большие сомнения, а что неоспоримо – откровенная ложь.

Стоп-фейк о Смешко и Медведчуке

Связи с Медведчуком – любимый чернушный месседж, регулярно вбрасываемый в информационное пространство о тех или иных политиках. Но к Игорю Смешко он никакого отношения не имеет.

Впрочем, очередная попытка опорочить Смешко связями с кумом Путина объясняется просто: соцопросы подтверждают, что партия «Сила и Честь» преодолевает 5-процентный барьер на досрочных выборах Верховной Рады.

Хорошо известно, что Смешко был военным атташе в Швейцарии, откуда его отозвали для срочной встречи с тогдашним президентом Леонидом Кучмой в связи с так называемым «кассетным скандалом».

После беседы с президентом, Смешко включили в группу по анализу этого скандала, а возглавлял группу на тот момент первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Медведчук. Вот, собственно, и вся история отношений этих двух людей.

Но мы вспомним еще один важный эпизод. Дмитрий Гордон, возглавляющий избирательный штаб партии «Сила и Честь», в эфире канала «112. Украина», который связывают с кумом Путина, называл Медведчука агентом России, а потом вообще отказался от какого-либо сотрудничества с этим телеканалом. И какими же Смешко и Медведчук могут быть «партнерами» после этого?

Стоп-фейк о «контрабанде оружия»

Некоторые СМИ рассказали о «подделке документов на ввезенное в Украину оружие». Речь шла о действующих офицерах разведки: Юрий Прокофьев, Александр Сарнацкий и Александр Галака были не только военными атташе Украины, но имели право на наградное оружие.

Именно оно по их возвращению домой и проходило соответствующую регистрацию. Это тоже старая история, но у нее есть продолжение, о котором распространители информационных «уток» умолчали.

В октябре 2005 года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Игоря Смешко к Генеральному прокурору Украины Святославу Пискуну о защите чести и достоинства. Пискун в одном из своих выступлений заявил, что «отменил незаконное постановление о закрытии дела о контрабанде оружия, где проходит три человека… Среди них и Смешко».

Суд постановил признать заявление недостоверным и востребовал с Пискуна символические 2 гривны за моральный ущерб. А Генеральная прокуратура тогда принесла официальные извинения Игорю Смешко.

Стоп-фейк о «бизнесе» с Эквадором

Речь шла о якобы продаже в Эквадор в 1998 году снятых с боевого дежурства зенитно-ракетных комплексов. К чему привязали Смешко.

В тот период он занимал должность главы Комитета по вопросам разведки. На этой должности подготовил и принял первую Национальную разведывательную программу, перевел органы внешней разведки страны на независимое финансирование отдельной строкой государственного бюджета.

Смешко также подготовил и обеспечил принятие Закона Украины «О разведывательных органах Украины». Но руководство СБУ тех лет (1995-1999 гг.) очень ревниво отнеслось к фактической утрате монополии на информационное обеспечение первого лица государства.

Кроме того, все чаще стали всплывать факты о причастности непосредственно топ-руководства СБУ к незаконной торговле оружием. Чтобы отвлечь внимание от себя и появился фейк о продаже ракетных комплексов в Эквадор. Подтверждений он не имел, но его и дальше тянут за длинную и уже седую бороду.

Стоп-фейк о «шпионаже»

В контексте назначения Игоря Смешко главой СБУ, авторы фейка упомянули дело, заведенное на него службой в 2000 году по ст. 56, действовавшего на то время УК («измена Родине в форме шпионажа»).

Вербовка Смешко якобы была проведена соответствующими структурами США. А то, что расследование не довели до конца и материалы по нему исчезли, списывают на самого Смешко. Мол, в 2003 году его назначили главой СБУ.

Однако авторы фейка забыли упомянуть, что дело было закрыто еще до того, как Игорь Петрович возглавил Службу безопасности Украины.

И когда Смешко пришел на эту должность, он настаивал на том, чтобы дело о его «американском шпионаже» было возобновлено и дорасследовано, дабы полностью снять с себя подозрения. А заодно и узнать, кто являлся инициатором истории о «шпионаже».