На мушке у врага. К чему привет отказ от ответного огня на Донбассе?

Во что превратилась жизнь там, где армия не решилась встретить огнем врага, можно увидеть по судьбе крымчан.

Возобновление переговоров в Минской трехсторонней контактной группе обернулось очередным скандалом. Все началось с того, что президент Зеленский заявил о «конкретных предложениях и новых решениях», которые украинская сторона намерена озвучить на встрече в Минске, пишет Лариса Волошина на страницах «Фокуса».

Выполняя президентские директивы, глава украинской делегации Леонид Кучма предложил обсудить снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей и прописать в новых договоренностях о режиме тишины норму «не стрелять в ответ». Общество тут же разделилось на тех, кто «за» и тех, кто «против». С комментариями выступили украинские политики, эксперты, журналисты. А в соцсетях, похоже, был установлен рекорд по количеству лайков и дизлайков.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, подтвердил, что инициатива Украины была поддержана участниками из ОРЛО и ОРДО. Представитель России Борис Грызлов сообщил, что экономической подгруппе уже «дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса». Более того! По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск внесли свои «конкретные инициативы». Казалось бы, долгожданный консенсус. Переговоры сдвинулись c мертвой точки.

Вот только не спешите радоваться. «Вежливый старший брат», как известно, кроется в деталях. «В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы», – цитирует Грызлова российское агентство Интерфакс.

Странный какой-то обмен любезностями получается. Украина соглашается с тем, что в стране гражданская война, садится за стол переговоров с лидерами «мятежных регионов», а взамен получает возможность пропускать в мирную часть страны продукцию и товары, произведенные на оккупированных территориях. Где прибыль то? Вернее, кто в таком случае получит барыши?

Начнем с того, что «готовность к диалогу» со стороны представителей ОРДЛО – это первый шаг к реализации российского сценария по проведению прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском.

Если Украина пойдет навстречу этим «чисто-конкретным» предложениям, Россия тут же избавится от международных санкций. Созданные ею вооруженные анклавы «ДНР/ЛНР» экономически легализируются и, возможно, даже смогут продавать свою продукцию в страны ЕС.

А почему бы и нет? Приднестровье же может. Не без взаимовыгодного посредничества молдавских бизнесменов от политики, конечно же. А что получит от всего этого Украина? Не стоит упрощать, мол, просто немного национального унижения и «ничего с маслом». Это не так.

В результате реализации мирных инициатив, озвученных Леонидом Кучмой, Украина окажется втянутой в бесконечную череду судов и выплат миллионных компенсаций собственникам тех предприятий, деятельность которых будет разблокирована.

Вспомним, что решение СНБО от 15 марта 2017 года о прекращении торговых, экономических и транспортных коммуникаций с ОРДЛО было реакцией на экспроприацию украинских государственных и частных предприятий. Оно принималось потому, что Россия ввела на неконтролируемой территории рублевую зону и российскую налоговую систему.

Основным аргументом блокады было то, что без возвращения украденной собственности украинским владельцам любое экономическое сотрудничество государства с вором будет считаться соучастием. Чего Украина себе точно не могла себе позволить.

Особенно учитывая иски против Российской Федерации, огромная часть которых касалась как раз эксплуатации государством-агрессором «национализированных» предприятий и бизнес-активов украинцев в оккупированном Крыму.

Просто невозможно требовать наказания за то, что считаешь приемлемым для себя. Таким образом, решение о блокаде не было «ошибкой», как назвал его российский президент Путин. Оно было единственно возможным шагом для страны, которая чтит права своих граждан и отстаивает их в международных судах.

А теперь давайте поговорим о второй части мирных инициатив от Леонида Даниловича. Той, которая «прекратить стрелять в ответ». Ее осуществление тем более невозможно. Только за май 2019 года в зоне боевых действий погибло 10 украинских военнослужащих. Что делать украинской армии, если другая сторона не выполнит договоренности и пойдет на прорыв? Бросать оружие? Сдаваться в плен? Использовать неприкосновенный запас цветов и чепчиков, встречая «дорогих гостей»?

Цинизм этого предложения заключается в том, что оно не оставляет ни военным, ни мирным жителям ни одного шанса на самозащиту

По меткому выражению Владимира Вятровича – директора Института национальной памяти – не стреляют в ответ только те, кого поставили к стенке. Государство обязано защищать граждан, их имущество, жизни и здоровье. Ответный огонь – это огонь сдерживания. Он не блажь Украинского государства. Он – выполнение гарантий безопасности, которые записаны в украинской Конституции.

Государство — это не только взимание налогов с предприятий, но и контроль над выполнением законов. Контролирующие органы должны иметь возможность проконтролировать условия работы украинцев и выплату им зарплаты, что невозможно сделать, если предприятия находятся на оккупированной территории.

Невозможно говорить, что в одной части страны будут установлены справедливость и защита прав собственника, а в другой «снятие блокады» для захваченных земель и украденных предприятий. Это означает, что государство отказывается от правовых принципов на всей своей территории. Похоже, что президент Зеленский так стремится выполнить свои предвыборные обещания, что не замечает, как начинает с их нарушения.

Снятие блокады с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, равно как отказ от обороны подконтрольных территорий не может способствовать восстановлению мира в стране уже потому, что несет в себе попрание фундаментальных прав граждан Украины.

Во что превратилась жизнь там, где армия не решилась встретить огнем врага, можно проследить по судьбе крымчан и жителей оккупированного Донбасса.

Пытки, убийства, похищения, обездоленные – все это не причина. Это – следствия бездеятельности предыдущих главнокомандующих, побоявшихся выполнять необходимый набор мер для обороны страны от иностранного вторжения.

Повторение тех же самых действий в надежде на иной результат считается признаком безумия. Не стоит повторять ошибок предшественников. Особенно, когда ты новичок в политике и строишь свой имидж на отличии от «бывших».