Непредсказуемость Конституционного Суда. Получат ли депутаты «джекпот» с отменой роспуска Рады?

Параллельно с подготовкой к внеочередным выборам 21 июля депутаты уже реализуют «план Б» на тот случай, если выборы будут очередными и пройдут 27 октября.

Во вторник, 11 июня, избиратели и в особенности народные депутаты будут ждать решения Конституционного суда Украины насчет того, соответствует ли Конституции Указ Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Напомним, что 24 мая с соответствующим конституционным представлением в КСУ обратились 62 народных депутата. 29 мая было открыто конституционное производство по этому делу. 4 июня Большая палата КСУ постановила рассмотреть дело в форме устного производства, а также признала конституционное производство неотложным.

Очевидно желание КСУ принять решение по этому делу заблаговременно, то есть до 21 июля, на которое назначены внеочередные выборы парламента. Согласно закону о КСУ, если конституционное производство признано неотложным, то оно должно длиться не дольше одного календарного месяца со дня его открытия. Таким образом, решение должно быть принято не позже 29 июня.

Но вероятность того, что КСУ примет решение уже 11 июня, мала. Открытая часть пленарного заседания Большой палаты КСУ начнется в 10:00.

«На этой части состоится исследование материалов. Далее суд перейдет к закрытой части заседания, – рассказала сотрудница аппарата КСУ Наталия Муха. – То, что дело будет рассматриваться не в одно заседание, – это точно, но сколько заседаний состоится, я не могу сказать. Мы не можем комментировать сроки рассмотрения этого дела, ведь это зависит от судей».

Нельзя исключать также, что процесс застопорится по той простой причине, что ни один из вариантов решения (указ конституционен или же нет) не получит необходимой поддержки судей. По закону о КСУ для принятия решения необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 10 судей КСУ. Сейчас в КСУ 17 судей, и если, скажем, девять будут выступать за один вариант, а восемь – за другой, то ситуация подвиснет.

Впрочем, если решение все же будет принято еще до дня внеочередных выборов, то нельзя предсказать наверняка, каким оно будет. Точно сейчас можно говорить лишь о том, что депутаты нынешней Верховной Рады интенсивно готовятся к обоим вариантам.

На случай, если указ будет оставлен в силе, депутаты участвуют в предвыборных съездах партий, выдвигаются в одномандатных округах. И параллельно работают по «плану Б», предусмотренному на случай признания указа антиконституционным.

В частности, 6 июня они приступили ко второму чтению проекта Избирательного кодекса, который был внесен спикером Андреем Парубием с соавторами и принят в первом чтении еще в позапрошлом году. Это самый огромный по размерам законопроект из всех, которые рассматривала нынешняя Верховная Рада. Он охватывает все виды выборов: президентские, парламентские, местные.

Если КСУ признает указ о внеочередных выборах антиконституционным, у депутатов появится огромный стимул принять этот кодекс поскорее, чтобы очередные выборы парламента 27 октября проводились по новым правилам.

Кодекс предлагает избирать народных депутатов по чисто пропорциональной системе (без мажоритарных округов) по открытым партийным спискам, со снижением барьера для партий с нынешних 5 до 4%. К слову, принятием кодекса депутаты выполнят просьбу, с которой к ним обратился Зеленский в инаугурационной речи 20 мая: «Прошу вас принять… многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки».

Еще один элемент «плана Б» уже реализован: утром 6 июня принят во втором чтении и в целом закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

За него проголосовали 279 депутатов, в т. ч. большинство членов фракций БПП, НФ, «Оппоблока», «Самопомочі», Радикальной партии, «Батьківщини» и внефракционных. В первом чтении этот закон был принят 25 апреля.

Без него оставалась неработоспособной процедура импичмента, подробно расписанная в 30-й главе Регламента Верховной Рады. Выводы специальной временной следственной комиссии (СВСК) являются основанием для принятия Верховной Радой (тайным голосованием) решения об обвинении президента.

Как известно, 29 мая Зеленский сам внес в парламент законопроект об импичменте. Но депутаты не включили его в повестку дня, а предпочли довести до ума и принять закон о временных комиссиях.

Стоит отметить, что президентский законопроект не установил для работы СВСК никаких временных рамок. А закон о временных комиссиях, принятый 6 июня, говорит, что СВСК должна подать парламенту свои выводы и предложения не позднее, чем через два месяца после ее создания.

Таким образом, если КСУ признает указ о внеочередных выборах антиконституционным, депутаты сорвут «джекпот»: факт неконституционности указа может стать основанием для начала процедуры импичмента, и завершить ее депутаты смогут еще до очередных парламентских выборов 27 октября.

Разумеется, такой финал очень маловероятен. Препятствия ждут на всем пути – начиная с того, что Зеленский может попросту не подписать закон о временных комиссиях, и заканчивая тем, что для окончательного решения об импичменте необходимы 338 голосов депутатов (при тайном голосовании).

Но в любом случае тема импичмента будет вовсю использоваться в предвыборной борьбе, и 279 голосов, отданных за закон о временных комиссиях, красноречивое тому свидетельство.