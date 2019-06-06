«Детские» шалости олигарха. Из-за Коломойского Зеленского вызывают на «ковер» в Белый дом

Сумма заявленных злоупотреблений такова, что из Коломойского и тех, кто допустил его глубокое проникновение в невинное тело американской экономики, можно сделать фигурантов образцово-показательного процесса.

4 июня на сайте влиятельного американского аналитического центра «Атлантический совет» была опубликована заметка старшего научного сотрудника этого института, известного экономиста Андерса Ослунда под названием «Как Коломойский делает бизнес в Соединенных Штатах», пишет Максим Михайленко на страницах издания «Деловая Столица».

Сенсация от Ослунда

В этом материале более чем глубоко знакомый с реалиями постсоветского капитализма д-р Ослунд приводит фрагменты гражданского иска, поданного в суд штат Делавэр украинским государственным Приватбанком против бывших хозяев этого ключевого украинского финансового учреждения – Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также трех граждан США из Майами и девятнадцати анонимных фирм. Сенсационной, как в целом, так и по мнению Андерса Ослунда, является, в первую очередь, указанная в иске сумма, как утверждается истцами, отмытых в 2006-2016 гг. через кипрскую юрисдикцию средств, – $470 млрд.

Это не только исторически рекордная цифра в делах об отмывании денег (и впрямь – даже больше, чем те объемы подозрительных транзакций, которые упоминаются в связи с делами «Danske Banka» и «Deutschebank»), но и демонстрация того, насколько открытой является американская система для самых простых схем инфильтрации экономики иностранными деньгами сомнительного происхождения.

Из экзотического, пожалуй, в ставших известными материалах иска можно выделить превращение украинских металлургических, медийных и финансовых магнатов в крупнейших владельцев собственности в Кливленде и в скупщиков всех тех провинциальных промышленных предприятий, интересы чьих рабочих тщился защитить от иностранцев президент Дональд Трамп. Но забавные моменты на этом, пожалуй, и заканчиваются.

Привлечение внимания к этому иску Андерса Ослунда, разумеется, отнюдь не случайно, причем с политической точки зрения это разбирательство превращается в многоуровневую интригу, в очередной раз затрагивающую внутреннюю политическую жизнь Украины и США, а также ландшафт наших противоречивых двухсторонних отношений.

Прежде всего необходимо понимать, что гражданский иск в американской правовой системе может легко превратиться в уголовное преследование, если (а это «если» сегодня обладает высокой вероятностью) заокеанская Фемида решит, что интересы американского народа, которые она призвана представлять, каким-то образом ущемлены.

Причем так может произойти даже в случае отзыва этого приобретающего все больший резонанс иска. Более того, как раз подобный отзыв будет выглядеть подозрительно (несмотря на всю специфику штата Делавэр, который, по сути, является в США внутренним офшором) и уж точно привлечет к себе внимание.

В качестве примера можно вспомнить долгое и мучительное разбирательство в одном из судов Нью-Йорка нарушений, связанных с российскими хозяевами офшорных компаний – в частности, Денисом Кацивом и его «Prevezon Holdings», чьи интересы представляла «прославившаяся» в ходе расследования российского вмешательства в выборы адвокат Наталья Весельницкая.

Эта фирма входила в число изобличенных Сергеем Магницким, именем которого назван известный закон, разрушительный для бизнеса многих представителей постсоветской организованной преступности. В конце концов этот процесс закончился сделкой, но произошло это после нескольких смен судей и прокуроров, и, похоже, реальная сделка произошла на политическом уровне.

Повезет ли таким же образом Коломойскому и его партнерам, а равно и Украине, чьи интересы затронуты начинающимся разбирательством непосредственно, – сказать сложно. И именно в силу входящих в игру крупных политических факторов.

При этом красной строкой будет проходить астрономическая сумма потенциальных злоупотреблений, которая, если она достигнет глаз и ушей Дональда Трампа или его ближайшего соратника Руди Джулиани, вне всякого сомнения будет превращена в жупел борьбы экзотического американского президента с его многочисленными врагами.

Неизвестно, понимает ли Андерс Ослунд, ранее неоднократно замеченный в симпатиях к украинским олигархам (а также некоторым наиболее «либеральным», условно говоря, олигархам российским), к каким последствиям может привести актуализация им этой проблематики в нынешних взрывоопасных американских условиях. Ясное дело, что сам по себе этот иск и его содержание не несут какой-либо политической нагрузки, если, конечно, исключить три обстоятельства.

Первое – в нынешней Украине Коломойский является, по-видимому, наиболее влиятельным из олигархов, чья фигура удобно всплыла в условиях явного желания Трампа и части его идейных соратников как-то переформатировать американско-украинские отношения. Причем в том направлении, в котором это меньше всего устраивает Киев, а именно максимального «облегчения» обязательств по отношению к нашей стране.

Конечно, официальная риторика Вашингтона пока не изгибается в подобном направлении (хотя иногда скачет по пугающе похожим зазубринам), но токсичный олигарх, обложенный перспективными с точки зрения политического резонанса в самой Америке делами, может изменить этот статус-кво.

Второе – Коломойский, который, по-видимому, опасается неких более ранних разбирательств в США, в связи с чем не так давно сменил Швейцарию на Израиль, а затем Израиль на Украину, уже вызвал огонь на себя. Достаточно обстоятельные интервью, которые раздает Джулиани, прямо указывают на недовольство, вызванное в Белом доме некоторыми кадровыми назначениями нового украинского президента.

О свежем ляпе, грозящем поссорить обновленную Банковую теперь уже с Демпартией (речь о де-факто направленной против Джо Байдена публикации в «NYT», соавтором которой, как оказалось, была Юлия Мендель, недавно назначенная пресс-секретарем главы государства), не стоит и говорить. Правда, при сохранении нынешней динамики в эволюции, скажем так, «нового мышления» во внешнеполитическом планировании и это лыко может оказаться в строку.

Третье – это то значение, которое национализация Приватбанка имеет в глазах МВФ, значительную часть бюджета которого обеспечивают Соединенные Штаты. То есть, говоря предметно, глава казначейства Стивен Мнучин – еще один очень близкий к Трампу функционер.

Цена для Украины

Оптимистически можно, конечно, предположить, что некоторые из этих острых углов будут каким-то образом сглажены в ходе предполагаемого (по крайней мере, президент Трамп такое приглашение сделал) визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Правда, когда именно это произойдет, с какими идеями (и в каком настроении) глава Белого дома вернется из Осаки, где неизбежно встретится с еще одним знатным миротворцем Владимиром Путиным, а также сыграет ли в некотором смысле общее профессиональное прошлое двух президентов необходимую роль – доподлинно неизвестно.

Однако предполагая пока, в оптимистическом ключе, что Коломойский действует независимо от президентской администрации, равно как и наш независимый Национальный банк (при этом очевидно, что сам НБУ входит в определенную глобальную группировку, чьи интересы перпендикулярны платформе Трампа), нельзя не увидеть в меняющейся ситуации наслоения и других, новых резонов. Не зря же Ослунд отдельно отмечает, что следователи в деле о 470 млрд и истории восхождения Игоря Валерьевича в качестве уже американского олигарха проделали отличную работу.

Поэтому информацию об этом разбирательстве станут теперь трепать на всех углах. Не исключено, что в западную прессу попадут и многочисленные иски Коломойского в наш Конституционный суд, среди которых имеются и такие, которые обессмысливают работу Национального антикоррупционного бюро. За НАБУ, между тем, все еще очень цепко держатся американские правоохранительные ведомства.

Так что попытки шантажа Украины и МВФ со стороны транснационального бизнесмена могут не только дорого обойтись Киеву, но и еще глубже впутать Украину в американскую внутреннюю политику. А ведь в секторе вольной межпартийной борьбы в США уже кружатся в dance macabre Руди Джулиани и Сергей Лещенко, держась за разные страницы «амбарной книги» Партии регионов, и разве только они?

Поэтому на иск, поданный в Делавэре и привлекший столь пристальное профильное внимание, необходимо обратить внимание и по следующим причинам.

Во-первых, сроки, которые указаны в исковом заявлении (2006-2016), относятся к эпохам президентств Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. В глазах Трампа и его лагеря – отъявленных «глобализаторов» и создателей «глубокого государства», заминировавшего коридоры Белого дома настолько, что господин Трамп, можно сказать, выходит и возвращается в свой офис по садовой лестнице.

Сумма заявленных злоупотреблений такова, что из Коломойского и тех, кто допустил его глубокое проникновение в невинное тело американской экономики, можно сделать фигурантов образцово-показательного процесса. Даже если гражданский иск будет рассматриваться долго и утонет в болоте волокиты, ничто не мешает правительству США превратить это разбирательство в уголовное.

А дальше – подцепить на крючок как Коломойского, так и его политических представителей, а также нынешнего президента, а с ним и Украину, размахивая ими перед носом растерянной Демократической партии. Чья победа на промежуточных выборах в ноябре, напомним, впечатляющей не была, а на президентской дистанции у американских либералов пока что хаотические гонки с препятствиями…

Во-вторых, и Демпартия, чья пресса, как ни крути, посильнее республиканской, способна развернуть свои орудия против Трампа и его вольных и невольных украинских союзников. Причем аргументируя свою позицию слабостью нынешней власти, подверженной влиянию зловещих олигархов и стремящейся понравиться непредсказуемому Трампу.

Вместе с Коломойским, который, как нетрудно предсказать, постарается договориться с истцами как в американском суде, так и рядом, завернут и прыгающих по качающимся политическим палубам украинских и американских журналистов-расследователей с их депутатской и административной неприкосновенностью, и все новые сомнительные истории. Мало никому не покажется. Самим же украинцам останется только радоваться тому, какое высокое положение наша страна начала занимать в американской политике, к добру или к худу.

Наконец, в-третьих, вряд ли оба фланга политической сцены США – судя по тому, что в этот ведьмин котел уже попал бытописатель постсоветских олигархов Андерс Ослунд, – удовлетворит простецкая риторика действующих украинских властей из разряда «я не я, и корова не моя». Нетрудно спрогнозировать, что вскоре в Украину вновь прибудут усталые люди как из ФБР, так и из ЦРУ.

Потому что, если перефразировать одного из героев «Незнайки на Луне» господина Спрутса, полтриллиона долларов – это не полтриллиона рваных галош. Этим людям «ну совершенно не заангажированные» начальники поставят задачу разобраться, наконец, с запутанными связями американского, как выяснилось, заводчика и землевладельца Коломойского с украинской и зарубежной политической элитой, властями Украины, Кипра, Швейцарии, Израиля, другими постсоветскими «гениями бизнеса» и сотнями их агентов и смежников.

Слишком уж аппетитно пахнет это дело – аутентичный постсоветский олигарх, избегая внимания американцев, отвлеченных интригами «глубокого государства», захватывает доходные дома, заводы и пароходы в штатах Среднего Запада и Ржавого Пояса. Тех самых, в которых избиратель президента Трампа, все еще лелея надежду на возвращение процветания американского синего воротничка, украшает выцветшими флагами любимой бейсбольной команды портрет главы государства в патриотическом уголке тонущего в кредитных долгах дома за белым забором.

Поэтому, несмотря на приятные речи нашего с недавних пор главного лоббиста – министра энергетики США Рика Перри, который на конференции в Словении вновь повторил, что оставлять Украину без поддержки ни в коем случае нельзя, – реальность ближайших лет может оказаться совершенно иной. Потому что и поддержка, исходя из конкурирующих источников политического влияния, бывает очень разной.