Кто пытается утопить в волне фейком Игоря Смешко и его партию «Сила и Честь»?

Игроь Смешко стал единственным украинским политиком, который в ответ на волну вбросов лжи о нем защищает свою честь и достоинство в соответствии с принятой международной практикой – судебными исками.

Любая избирательная кампания всегда сопровождается большим количеством лживой информации, что вбрасывается конкурентами друг против друга. И политические баталии в Украине никогда не были исключением, пишет на страницах «Цензор.НЕТ» Михаил Поживанов.

Однако, после завершение президентской кампании и резкого старта парламентской гонки, из общего ряда выделяется одна политическая сила, которая более других попала под прицел любителей накидать фейки. Речь идет о партии Игоря Смешко «Сила и честь», мнение о которая за последние дни буквально погрузилась в веер фейков и информационных атак.

Кстати, уже почувствовал и на себе – кампания по черному пиару настолько масштабная, что затрагивает любое лицо, имеющее публичную позицию и смелость отстаивать свои убеждения.

Почему так происходит, что из вброщенной информации правда, а что – нет и кто за всем этим процессом стоит, мы сейчас и попробуем разобраться.

Недавно на канале «112 Украина» разразился скандал, когда его команду покинула главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Олеся Бацман, которую не устроила политика канала и распространение большого количества фейковой информации. В том числе информации о партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, которая, по мнению канала якобы «является проектом Виктора Медведчука».

Тогда же появилась первая информация, что юристы Игоря Смешко готовят судебный иск против Виктора Медведчука и канала «112 Украина». На сегодняшний день подробностей про этот иск нет, но известно, что в Печерский районный суд Киева подано иск о защите чести и достоинства против канала «ICTV» и Валентина Наливайченко, которые так же не гнушались распространение фейков против Смешко.

А буквально на днях уже представительница телеканала «1 + 1» Ольга Василевская заявила, что «Игорь Смешко распродает места в партийном выборном списке по цене в три миллиона долларов, а оптовым покупателям – скидка».

При этом так называемым «кассиром этой «распродажи» назвали Сацюка, а посредником при «продаже» Вадима Столара». Как пишет «Обозреватель» эту тему сразу же подхватит некоторые издания, в том числе и ресурс наркодилера и «бизнесмена» Михаила Бродского.

Однако, есть в этой общей картине всех этих накбросов красная нить, которая объединяет их все и ведет через исполнителей к заказчику.

Например, недавно, коллега Ольги Василевской по «1 + 1» Александр Дубинский в продаже партийных мест в выборочных списках обвинял всех подряд: и «Батькивщину» Юлии Тимошенко, и «Удар» Виталия Кличко, и «Опоблок» с Рабиновичем …

Но, по-странному совпадением обстоятельств не затронул только «хрустальная чистую и целомудренность», молодой и перспективной партии «Слуга народа». И, по словам самого Дубинский, именно Столар занимался выкупом мест в этих партиях.

Другой очень интересный момент это то, что информационные ресурсы и информационные киллеры, которые задействованы в текущей информационной волне, или оказываются связанные непосредственно с Игорем Коломойский, или очень активно продвигают Анатолия Гриценко. Тот же «Обозреватель» занимается целенаправленной травлей Игоря Смешко, как главного конкурента Гриценко.

И в том, что происходит, нет ничего удивительного. Те же президентские выборы показали, что Игорь Смешко, будучи новичком в избирательной гонке на должность первой особи государства, без усилий обошел завсегдатая президентских ралли Анатолия Гриценко, который вечно отстает. В то же время сам Гриценко и его люди входят в число особо приближение к команде президента Владимира Зеленского.

Таким образом, к целенаправленному вбросу фейков против Игоря Смешко подключилась вся медийная машина Игоря Коломойского, который пытается устранить основного конкурента политической силы его очередной подопечного. В данного случая Анатолия Гриценко, чья партия «Гражданская позиция», в теории прохождения 5% барьера, должна будет войти в коалицию с «Слугой народа» Владимира Зеленского.

На сегодняшний день, о низкости фейковых вбросов уже сделай свои заявления, как сам лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко, так и глава его избирательного штаба Дмитрий Гордон. Но, одно дело опровержение, а совсем другое – защита чести и достоинства.

И в этом вопросе Игорь Смешко становится одним из первых украинских политиков, который в ответ на фейки не оправдывается или игнорирует, а действует. Действует в соответствии с принятой во всем мире международной практикой – подает иски в суд.

Ольге Василевский приготовиться? Очень даже может быть.