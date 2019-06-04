Россия готова вернутся в ПАСЕ. В Европе похоже – не против…

Таким образом, регламентный комитет фактически поддержал решение Комитета министров Совета Европы, заявившего, что каждая страна-член СЕ «имеет право и обязанность» участвовать в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи. Теперь для возвращения российской делегации в ПАСЕ остался всего один шаг – решение самой Парламентской ассамблеи, которое может быть принято уже 24 июня, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Необходимо пояснить, что Россию никто не лишал возможности участвовать в заседаниях ПАСЕ. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе против российской делегации были введены санкции, которые, однако, не запрещали ей участвовать в работе ассамблеи. Они лишь лишали российскую делегацию права голосования до выполнения ею условий, которые привели к введению санкций.

Понятно, что Россия не собиралась ни покидать Крым, ни отказываться от войны на Донбассе. Вместо этого российская делегация просто перестала приезжать на сессии ПАСЕ – в знак протеста. А руководителям организации, которые регулярно наведывались в Москву, обычно отвечали одно и то же: вот снимете санкции, тогда посмотрим.

Когда этот откровенный шантаж не возымел действия, Россия просто перестала платить членские взносы в бюджет ПАСЕ – чем, разумеется, привлекла к себе особое внимание бюрократии Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд стал самым важным лоббистом ее интересов.

И вот теперь регламентный комитет ПАСЕ предлагает дополнить регламент организации пунктом, который запрещает в случае обжалования полномочий национальной делегации лишать ее права голоса, выступлений и представительства в ассамблее и ее органах. Вместо этого предполагается вводить санкции против отдельных депутатов – что, конечно, может стать причиной новых конфликтов между ПАСЕ и Россией.

Однако пока что – если ассамблея одобрит предложения регламентного комитета – российская делегация сможет (если захочет, конечно) вернуться к работе в ассамблее. Вернуться как победитель. Потому что никакие требования ПАСЕ не выполнены, Крым аннексирован, война на Донбассе продолжается – а санкции против России фактически отменяются.

И если так действительно произойдет, это станет важным прецедентом, который может привести к отказу от санкционной политики как таковой. В ЕС начнут говорить, что диалог с Россией поможет решению проблем с Украиной гораздо более эффективно, чем санкционная политика и давление на Кремль.

И, таким образом, создадут возможности для новой эскалации ситуации в Украине – и отнюдь не только в Украине. Но понимание ошибочности такой политики придет только тогда, когда Западу придется столкнуться с несколькими серьезными кризисами одновременно – как это, собственно, уже было после сговора в Мюнхене и краха довоенной Чехословакии.

А Украине придется в этой ситуации сопротивляться агрессии фактически в одиночку – что, учитывая усталость большой части украинского общества от «гибридной войны» может привести к долговременному территориальному расколу страны, исчезновению перспектив ее европейской интеграции и геополитическому поражению.

Так что решение регламентного комитета в Страсбурге – вовсе не какая-то бюрократическая процедура. Это начало новых, опасных для нашей страны процессов.