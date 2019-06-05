Спивак: Я вижу тандем Зеленский – президент, Смешко – премьер

Эксперт подчеркивает, что видит партию «Сила и Честь» и самого Игоря Смешко. в тандеме с действующим президентом: Зеленский-президент – Смешко-премьер-министр Украины.

Руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак о своем видении будущей конфигурации политической власти Украины. Эфир программы «Субъективные итоги» на телеканале NewsOne 04.06.2019, фрагмент опубликован в YouTube.

Я вижу партию «Сила и Честь» Игоря Смешко. Вижу этот тандем может быть: Зеленский-президент – Смешко-премьер-министр Украины.

Вижу эту политическую силу в качестве возможного фундамента, вокруг которого можно строить коалицию.

Вижу этого человека, его профессиональные качества, его опыт. Немного у нас людей в Украине, поверьте, кто сегодня способен взять на себя ответственность за всю экономику, за все правительство, за борьбу с коррупцией и т.д. Нужен опытный жесткий человек со своими правилами и т.д. Я бы видел вот такую конфигурацию

Меня сегодня шутя спросили: почему не Гриценко, а Смешко? Вроде же оба офицеры.

Я шутя ответил: полковник Гриценко много лет уже со своей политической силой в парламенте, во власти, министром обороны был. Может уже надо уйти на заслуженный политический отдых. Это первое.

А второе – Гриценко, все-таки, полковник. А Смешко – генерал!