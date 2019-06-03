Внести в Раду на своем горбу Кернеса. Какую пользу может извлечь Билецкий от мэра Харькова?

«Национальный Корпус» Андрея Билецкого решил предпринять попытку объединить вокруг себя националистов перед выборами, выгодно использовав стычки своих активистов с властями Харькова из-за уничтоженного памятника Жукову.

Глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий призвал «коллег» из правых партий объединиться вокруг его политсилы, издав своеобразный предвыборный манифест, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

«Национальный Корпус инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт», – заявил Билецкий, добавив, что националисты не намерены оставаться не у дел и наблюдать, как власть делят «капитулянты и предатели». Впрочем, риторика – риторикой, а предлогом для заявления, видимо стали недавние резонансные события в Харькове.

Тогда националисты параллельно с проходящим в городе съездом новой партии мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса «Доверяй делам» снесли памятник маршалу Жукову и устроили участникам съезда коридор «ганьбы», обещая не допустить «реванша пророссийских сил».

Такая подозрительная синхронность событий выгодна и двум градоначальникам, и «Нацкорпусу». С одной стороны, чтобы выжить и закрепиться на пророссийском поле, на котором довольно высока конкуренция, партия Кернеса-Труханова вынуждена стать самой радикальной из ватных сил, «воюя» с националистами.

С другой стороны, «Нацкорпус» может поддержать имидж «националистов, которые действуют», устроив пару побоищ для хорошего пиар-эффекта, в чем им непременно помогут «борцы с фашизмом» Кернеса.

Даже учитывая возможные договоренности с Кернесом, Билецкий прекрасно понимает, что ни одна из украинских партий правого толка не имеет шансов самостоятельно пройти в парламент. Впрочем, знают это и в руководстве других националистических партий и учли еще перед выборами президента.

Здесь стоит вспомнить, что осенью прошлого года лидер «Свободы» Олег Тягнибок неожиданно предложил выдвинуть своего заместителя Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты от националистов, и большинство мелких праворадикальных партий и деятелей – например, Дмитрий Ярош – согласились на это.

«Нацкорпус» до последнего не озвучивал свою позицию, но в конце концов обвинил коллег в «кулуарности» их решения, назвав президентские выборы «олигархическим фарсом», в котором «Нацкорпус» будет принимать участие только в качестве некоего независимого наблюдателя и «гаранта честности». Другими словами, «младшим партнером» в коалицию со «Свободой» он идти не захотел, предпочтя вообще не участвовать в выборах.

Предложив праворадикалам объединение, Билецкий в этот раз, видимо, и решил сыграть роль «главного националиста». Говоря об объединении не брендов, а «людей реальных дел», Билецкий понимает, что в союзники к нему никто из старых националистических партий не побежит. Новые политсилы националистов вроде «Правого сектора» тоже склонны ориентироваться на хоть и не слишком рейтинговую, но имеющую стабильный электорат «Свободу».

Здесь сказываются прежде всего различия между «свободовцами», исповедующими интегральный национализм в «донцовском» варианте и имеющими стабильную поддержку в своем базовом регионе на западе страны, и «новыми» националистами Билецкого – симпатизирующими панславизму и идеям «великой белой расы».

Впрочем, предположение главы «Нацкорпуса», что «старые бренды» не смогут взять на будущих выборах больше 2,5% и, соответственно, не попадут в Раду, смахивает на вполне правдоподобное. Фокус в противостоянии «ватных» сил и патриотов давно сместился с запада Украины на ее юг и восток, стычки и побоища регулярно происходят то в Харькове, то в Одессе, а то и в столице, где «Свобода» имеет куда меньшие мобилизационные возможности, в отличие от активистов «Нацкорпуса», которых часто видят и все больше поддерживают патриотично настроенные украинцы из этих городов.

Что ж, ситуативные договоренности с Кернесом/Трухановым и постоянные стычки с «ватой» еще не раз помогут создать выгодную «Нацкорпусу» телекартинку и соответствующий пиар. Несмотря на это, достаточные для прохождения в Раду 5% националисты Билецкого, скорее всего, все равно не наберут.

Так что единственным практическим результатом активности Билецкого станет помощь партии Труханова/Кернеса. А может это и есть главная Задача Билецкого на досрочных выборах?