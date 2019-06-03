Кучма возвращается в Минск. Зачем Зеленскому второй президент на переговорах с Россией?

Потенциал слогана «помни о Тузле» до сих пор так и не был использован в полной мере.

Леонид Кучма триумфально возвращается в Трехстороннюю контактную группу, и на встречу в Минске 5 июня украинская делегация отправится уже под его руководством. Эту благую весть в ходе сегодняшнего брифинга озвучил президент Владимир Зеленский, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

Сам Леонид Данилович, по такому случаю также взявший слово, не преминул заявить, что привык самостоятельно принимать решения и за них отвечать и, стало быть, не может работать в качестве свадебного генерала. Последнее – увесистый булыжник в огород администрации Петра Порошенко, что же до первого – то за внешним пафосом кроется простой, в сущности, посыл: Леонид Данилович занимается фрилансом. Он – свободный художник, и коль скоро его наняли – то пускай наниматели дадут работать так, как он считает нужным.

А то он, знаете ли, за место не держится – может и контракт разорвать, если что. Как в прошлый раз. Здесь, конечно, очень любопытны подробности возвращения Кучмы в минскую обойму – тем более что сменивший его Евгений Марчук не вдавался в подробности своего ухода.

Вполне возможно, за отставкой (кстати, учитывая статус группы, любопытный вопрос, как характеризовать выбытие из нее членов) Марчука стояло понимание, что он с командой Зеленского просто не сработается. А вот что до включения (назначения) в нее Кучмы, здесь напрашивается лежащая на поверхности версия о неких договоренностях двух влиятельных, уважаемых и демонизируемых – не без оснований, впрочем, – бизнесменов: Виктора Пинчука, зятя и партнера второго президента, и Игоря Коломойского, партнера и патрона президента шестого.

И если это так, учитывая недавний «оппозиционный демарш» Виктора Медведчука, нетрудно допустить, что этот раунд давнего соперничества между двумя Викторами остался за первым. И, конечно, стоит отметить, что так или иначе за фасадом «новых лиц» опять оказывается старая «аристократия», достаточно гибкая, чтобы избегать столь опасных конструкций, как «всегда» и «никогда»: возможность – это, пожалуй, единственная константа в ее жизни.

Зеленский на брифинге говорил о некоем новом плане и свежих предложениях. Здесь прежде всего стоит отметить эффект «нового платья короля» из сказки Андерсена: в обстоятельствах, в которых оказалась команда преЗедента, говорить о том, что таковые имеются, и важнее, и предпочтительнее, нежели их озвучивать. И здесь мы подходим ко второй, но не менее существенной причине возвращения Кучмы в ТКГ.

Леонид Данилович – это бренд. Такой себе художник Бэнкси украинской политики. Доподлинно мало кто знает, какие конкретно арт-объекты созданы им, равно как и то, откуда он черпает идеи, но его имя по умолчанию в разы увеличивает значимость любой работы (инициативы, проекта, плана и т. д.).

Равно же и снижает уровень скепсиса относительно ее качеств – просто в силу пиетета перед репутацией и достижениями. В конце концов, для многих Кучма остается наиболее успешным из украинских президентов, и потом, сколь бы противоречивой ни была эта фигура, не стоит забывать, что потенциал слогана «помни о Тузле» до сих пор так и не был использован в полной мере.

Будет ли в нынешних обстоятельствах роль, отводимая Леониду Даниловичу, отличаться от столь ненавистной ему игры в свадебного генерала? По существу – нет. Что же до формы, то отличие будет принципиальным: теперь он будет не просто присутствовать, но санкционировать, курировать и принимать всю полноту ответственности.

В общем, «у Зеленского» можно поздравить: приобретение франшизы «Кучма» позволит команде эффективно пожинать лавры в случае (маловероятного) успеха переговоров в Минском формате и столь же эффективно отсекать негатив на случай их пробуксовки. У Порошенко подобной возможности не было.