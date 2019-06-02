«Какие претензии могут быть к барыге?». Абсурдность обвинения Зеленского в адрес Порошенко

Я никак не могу понять, а в чем проблема-то? Ну вот спиздил жадный барыга плазмы. В чем проблема миллионеру Зеленскому точно так же, как и жадный барыга – просто взять и купить их на свои?

Он же патриот? Патриот. Озабочен проблемами в стране? Безусловно. Заседание РНБО по поводу ситуации в угольной отрасли вот было собрано. Ну так в чем проблема, пишет в своем Telegram-канале «Babchenko» журналист Аркадий Бабченко.

В энергетической отрасли, надо так понимать, полный ахтунг – ну просто так ж РБО не собирается ведь, верно? – работа парализована, потому что барыга стулья украл – ну так купи! Помоги стране! Ты ж миллионер! Почему в одном случае это жлобство, а в другом – нет? Никак не могу понять.

Где все любители поорать про мониторы-то. Ау. Друзья. Давайте. Барыга ложки украл, работа стоит, страна катится в пропасть – вперед.

Вы ж призывали объединится? Ну так давайте. Объединяйтесь. Каждый по сто гривен – вот и ситуационная комната. Колесо с евробляхи снял, продал – вот и стул. ФОП закрыл, устроился на работу вбелую, налоги заплатил – вот и плазма. Штраф за непристегнутый ремень отдал в бюджет– вот и серверная стойка.

Кстати. Кода я работал на телевидении, такие плазмы стоили тысяч по десять долларов. Каждая. Это дорогое оборудование, да. Потому что все, что не стандартное и не ширпотреб – всегда дорогое.

Ок, я даже Gооglе за вас открыл и посмотрел цены на видеостены. Можете нагуглить сами. Модуль – как раз от ста тысяч. Сто семь, сто шестьдесят, сто восемьдесят, двести тридцать, четыреста. Бюджет Украины тогда оперировал, напомню, суммой в сто восемь тысяч гривен.

Ну так что. Завтра вижу в соцсетях фотографии очередей граждан, которые исправляют воровство проклятого барыги и несут свой вклад в помощь миллионеру Владимиру Александровичу, чтобы он мог оборудовать ситуационную комнату и приступить, наконец, к спасению страны – я ж все правильно понимаю, да?

Рукава ж засучены, а без плазмы работа-то нейдет.

Вишь ты беда-то какая…

Шарий организует сбор. «Квартал-95» первым вложится своей зарплатой. Шифер займется установкой. Этот, как его там, Дубининский, или Дубинский, на общее дело отдаст микроволновку. Канал «1+1» со словами – «ничего, и на полу поработаем» поможет стульями.

Все так ведь будет, да?

Ах, черт, забыл совсем. В комментах правильно напоминают: «Я вам ничего не должен!» жеж… Все. Не будет стульчиков. Расходимся.