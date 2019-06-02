Смешко вслед за Супрун собирается судиться с фейковыми СМИ

Похоже, нынешняя избирательная компания в «Верховну Раду» будет отличаться не только активной агитацией, дающей фору президентской, но и беспрецедентным фактом обилия судебных исков политиков и чиновников против средств массовой информации, все это время совершенно безнаказанно распространявших фейки, пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Коваленко.

Напомню, что началось все с судебного иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, который она подала 7 мая в Соломенский райсуд Киева против журналиста телеканала «1+1» Александра Дубинского, обвинявшего ее в хищениях и отмывании бюджетных средств под видом реформ. Разумеется, обвинения Супрун в хищениях Дубинский, как и многие другие свои высказывания «на камеру» не подтвердил документально, а лишь обеспечил высокопарными фразами, замешанными на примитивном уровне банального популизма и эмоциональной подачи.

А буквально неделю спустя разгорелся скандал с каналом «112 Украина», который покинула главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман, заявившая о неприемлемой политике канала и распространении фейковой информации, в частности касающейся того, что Дмитрий Гордон и лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко являются «людьми Медведчука».

Сезон судебных исков против нечистоплотных журналистов – открыт!Похоже, нынешняя избирательная компания в “Верховну… Geplaatst door Alexander Kovalenko op Zondag 2 juni 2019

Данным фейковым вбросом «112 Украина» пытался отсечь часть голосов на тот момент кандидата в президенты Игоря Смешко, в пользу Анатолия Гриценко, регулярно участвующего в избирательных баталиях, но зачастую остававшегося на позициях аутсайдера. И, как известно, даже на этих выборах «настоящий полковник» пролетел. Тогда же, 17 мая, я сообщил о подготовке судебного иска относительного данного фейкового вброса.

Между тем, пока судебный иск против Медведчука и компании ждет своего звездного часа, нежданчик прилетел каналу «ICTV» и Валентину Наливайченко, причем все от той же партии «Сила и Честь» Игоря Смешко.

Так в Печерский районный суд Киева подан иск о защите чести и достоинства против канала «ICTV» и Валентина Наливайченко. И это еще не все.

В ближайшее время так же ожидается очень интересная смена погодных условий над такими ресурсами как «Znaj.ua», «Politeka.net» и «Hyderabad.com.ua».

В случае этими тремя, то там владелец Павел Погиба, бывший мелкий банкир, сильно обиженный на Порошенко и Гонтареву, позиционирующий себя как Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины и Председатель Совета ТВ ВОО АНУ в Киеве, использует данные ресурсы в качестве информационного киллинга. При этом политики могут оплатить сайтам их «непредвзятость» – чтобы не трогали.

То есть, вырисовывается очень интересная картина, которую я бы назвал ковровой бомбардировкой. Бомбардировкой, которая в ближайшие недели или даже дни, накроет практически все ресурсы, которые заливали фейковые опусы против Игоря Смешко, оттягивая избирателей в пользу Анатолия Гриценко.

Теперь, после столь показательной реакции на ложь о себе со стороны иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко будет интересным посмотреть на то, как будут реагировать другие политики на фейковые вбросы в свой адрес. Например, у Юлии Тимошенко есть все основания пару-тройку СМИ, типа «Strana.ua» отправить этим летом в душный зал суда.

Кто знает, может именно после таких действий, та клоака, что называется нынче украинской журналистикой, да начнет очищаться.