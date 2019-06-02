Политика

Смешко вслед за Супрун собирается судиться с фейковыми СМИ

Сезон судебных исков против нечистоплотных журналистов – открыт!

Похоже, нынешняя избирательная компания в «Верховну Раду» будет отличаться не только активной агитацией, дающей фору президентской, но и беспрецедентным фактом обилия судебных исков политиков и чиновников против средств массовой информации, все это время совершенно безнаказанно распространявших фейки, пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Коваленко.

Напомню, что началось все с судебного иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, который она подала 7 мая в Соломенский райсуд Киева против журналиста телеканала «1+1» Александра Дубинского, обвинявшего ее в хищениях и отмывании бюджетных средств под видом реформ. Разумеется, обвинения Супрун в хищениях Дубинский, как и многие другие свои высказывания «на камеру» не подтвердил документально, а лишь обеспечил высокопарными фразами, замешанными на примитивном уровне банального популизма и эмоциональной подачи.

А буквально неделю спустя разгорелся скандал с каналом «112 Украина», который покинула главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман, заявившая о неприемлемой политике канала и распространении фейковой информации, в частности касающейся того, что Дмитрий Гордон и лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко являются «людьми Медведчука».

Сезон судебных исков против нечистоплотных журналистов – открыт!Похоже, нынешняя избирательная компания в “Верховну…

Geplaatst door Alexander Kovalenko op Zondag 2 juni 2019

Данным фейковым вбросом «112 Украина» пытался отсечь часть голосов на тот момент кандидата в президенты Игоря Смешко, в пользу Анатолия Гриценко, регулярно участвующего в избирательных баталиях, но зачастую остававшегося на позициях аутсайдера. И, как известно, даже на этих выборах «настоящий полковник» пролетел. Тогда же, 17 мая, я сообщил о подготовке судебного иска относительного данного фейкового вброса.

Между тем, пока судебный иск против Медведчука и компании ждет своего звездного часа, нежданчик прилетел каналу «ICTV» и Валентину Наливайченко, причем все от той же партии «Сила и Честь» Игоря Смешко.

Так в Печерский районный суд Киева подан иск о защите чести и достоинства против канала «ICTV» и Валентина Наливайченко. И это еще не все.

В ближайшее время так же ожидается очень интересная смена погодных условий над такими ресурсами как «Znaj.ua», «Politeka.net» и «Hyderabad.com.ua».

В случае этими тремя, то там владелец Павел Погиба, бывший мелкий банкир, сильно обиженный на Порошенко и Гонтареву, позиционирующий себя как Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины и Председатель Совета ТВ ВОО АНУ в Киеве, использует данные ресурсы в качестве информационного киллинга. При этом политики могут оплатить сайтам их «непредвзятость» – чтобы не трогали.

Устранить Суркова от контроля над Донбассом. Игры ФСБ в «царь-горы» в ОРДЛО

То есть, вырисовывается очень интересная картина, которую я бы назвал ковровой бомбардировкой. Бомбардировкой, которая в ближайшие недели или даже дни, накроет практически все ресурсы, которые заливали фейковые опусы против Игоря Смешко, оттягивая избирателей в пользу Анатолия Гриценко.

Теперь, после столь показательной реакции на ложь о себе со стороны иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко будет интересным посмотреть на то, как будут реагировать другие политики на фейковые вбросы в свой адрес. Например, у Юлии Тимошенко есть все основания пару-тройку СМИ, типа «Strana.ua» отправить этим летом в душный зал суда.

Кто знает, может именно после таких действий, та клоака, что называется нынче украинской журналистикой, да начнет очищаться.

Автор Александр Коваленко
Источник Facebook
Тоже интересно
Политика

«Какие претензии могут быть к барыге?». Абсурдность обвинения Зеленского в адрес…

Политика

Как лучше сдать Украину Путину: о чем Зеленский может договорится с хозяином Кремля?

Политика

Слив стенограммы от Зеленского. Вранье об открытых списках и «договорняке»

Политика

Сольная партия Вакарчука. Сможет ли певец стать настоящим «Голосом» Украины?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

«Какие претензии могут быть к барыге?». Абсурдность обвинения Зеленского в адрес Порошенко

Как лучше сдать Украину Путину: о чем Зеленский может договорится с хозяином Кремля?

Слив стенограммы от Зеленского. Вранье об открытых списках и «договорняке»

1 из 190