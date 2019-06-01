Слив стенограммы от Зеленского. Вранье об открытых списках и «договорняке»

Почти две недели назад на Банковой президент Зеленский и лидеры парламентских фракций поговорили о досрочных выборах, встреча ни к чему не привела, но помогла нардепам показать «недоговороспособность» президента.

Во время разговора с президентом депутаты якобы согласились отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%. Когда буквально на следующий день Рада провалила первый законопроект Зеленского, содержавший обсуждавшиеся изменения, у Зеленского обвинили нардепов в несоблюдении договоренностей, пообещали опубликовать стенограмму закрытой встречи и свое обещание выполнили, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Документы, похожие на выложенную Администрацией президента стенограмму, в Украине становятся достоянием общественности весьма нечасто, ведь их содержание часто прямо противоречит тому, что говорят участники совещаний «в верхах» на публику. Здесь можно вспомнить, какого шуму наделала публикация стенограммы секретного заседания СНБО, проходившего во время аннексии Россией Крыма. Тогда Тимошенко отметила печальный грузинский опыт – мол, Саакашвили в свое время попытался дать отпор – и проиграл.

«Поэтому «ни один танк не должен уехать, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш … Никакого военного положения и активизации наших войск», – сказала тогда глава «Батьківщини».

Свои слова Тимошенко опровергнуть не смогла, назвав публикацию самой стенограммы «преступлением». Похожая ситуация имела место и на встрече у президента Зеленского. Судя по всему, Тимошенко не ожидала, что разговор на Банковой будет обнародован.

Видимо, надеясь на это, кроме активной поддержки идеи Зеленского о необходимости отмены «мажоритарки» и проведения выборов по полностью пропорциональной системе Тимошенко решила полностью «раскрыть карты» и назвала введение открытых списков вместе с пропорциональной системой выборов «манипулятивной идиомой» и «мажоритаркой, только в профиль». Другими словами, лидер «Батьківщини» открыто заявила, что для нее лучшим вариантом было бы возвращение к «партийной диктатуре» и покупке мест в списках политсил образца 2006-2007 гг.

По сути, ту же позицию заняла команда Зеленского, но больше никто из лидеров фракций не поддержал Тимошенко и президента. В частности, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виталий Хомутынник и председатель депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко выступили за открытые списки.

На следующий день представитель президента в Раде Руслан Стефанчук утверждал, что во время консультаций на Банковой спикер Андрей Парубий, его заместители и лидеры фракций и групп якобы заявили о невозможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки и поэтому согласовали компромиссное решение – поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.

Вопреки этому, депутаты не поддержали якобы согласованный президентский законопроект, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками – на табло высветилось число в 72 «за».

Безусловно, таким образом нардепы продемонстрировали Зеленскому, что переломать парламент «через колено» у него никак не получится, но это только одна из целей. Сорвав голосование, народные избранники еще и показали всем недоговороспособность и слабость Зеленского, который говорит одно, а на деле получается совсем другое.

С парламентом текущего созыва президенту Зеленскому осталось работать недолго, и повторения истории с избирательным законом, скорее всего, не будет, но на будущее у главы государства наверняка вынесли урок – договариваясь с депутатами, нужно фиксировать обязательства и не провозглашать победу, даже когда она уже кажется такой близкой.