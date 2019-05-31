Сольная партия Вакарчука. Сможет ли певец стать настоящим «Голосом» Украины?

После объявления об участии новоиспеченной партии «Голос» в предстоящих парламентских выборах ее лидер Святослав Вакарчук сообщил о ближайших планах, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

Оказывается, первый законопроект, который подаст «Голос» в случае прохождения в Раду, будет касаться деолигархизации.

А 7 июня состоится съезд, на котором утвердят персональный состав избирательного списка. Депутатов Верховной Рады восьмого созыва фронтмен «Океана Эльзы» предложит в него не включать. Поскольку кандидаты в нардепы от «Голоса» должны иметь безупречную, как у жены Цезаря, репутацию, не зависеть от олигархов, не иметь связей с режимом Виктора Януковича, КПУ и пророссийскими силами.

О чистоте рядов Вакарчук последнее время говорит не меньше, чем об изменении политического климата в стране. А удаленность от олигархов, которую он почти молитвенно декларирует, невольно отсылает к тираде Виктора Ющенко про руки, которые «никогда ничего не крали».

Это, конечно, замечательно, особенно на фоне последних новостей о том, кто и за какие именно финансово-коррупционные злоупотребления готов привлечь проигравшего президента Порошенко к уголовной ответственности. Но это, во-первых, все-таки что-то из разряда апофатического богословия: чем Господь не является. А интересно знать: что же он все-таки такое есть? Не Всевышний, разумеется, а сам Вакарчук. И его новорожденное политическое дитя.

А во-вторых, глубоко моральные разговоры о том, что Вакарчук и олигархи – это как лед и пламень, как масло и вода, как кот и собака и т.п., тут же породили ряд язвительных вопросов и комментариев. Например, о Викторе Пинчуке и Михаиле Фридмане. Как, мол, вы, Святослав Иванович, к ним относитесь? И кто вам, собственно, будет обеспечивать финансовую независимость?

И это еще вполне щадящие вопросы. Милая теплая ванна для фронтмена «Океана Эльзы». Потому что прохлада начинается с иных ассоциаций: политпроект Вакарчука и Петр Порошенко.

Если Святослав Иванович за все хорошее и против всего плохого, за все новое против всего старого, за экономику без олигархов наконец, то где на этой персональной шкале ценностей человек, только-только покинувший Банковую? Он старое? Он новое? Он новое как хорошо забытое старое?

Вакарчук был наивен, как агнец, и ни сном ни духом не ведал, что человек, смотревший на Украину сквозь призму слепого траста – олигарх? А до последних дней – самый высокочтимый олигарх во власти.

Как не без обиды выразился в период президентства Петра Алексеевича один из его коллег по цеху, которому повезло чуть меньше: «Надо понимать, что на самом деле в стране осталось два олигарха. Людей, которые имеют системный доступ к государственным ресурсам, всего пара: Порошенко и Ринат Ахметов. Больше на стране не зарабатывает никто». Не зарабатывает на «Роттердам+», на «Укроборонпроме» и т.д.

Это было для Святослава Ивановича диковинкой? Колумбовым яйцом? Слишком простым объяснением механики политических процессов, чтобы в него поверить?

Когда накануне первого тура президентских выборов Вакарчук призывал голосовать «не по приколу», он ведь совершенно точно не имел в виду использовать довольно длинный бюллетень против Порошенко. Скорее, именно за него.

Потому что, по словам музыканта, победа «требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп». «На хайп» совсем нетрудно перевести как «у Зеленского». Получается, всего два месяца назад Вакарчуку было как-то не очень до перемен, новых лиц и рядовых украинцев, с трудом оплачивающих коммуналку, о которых он столь трогательно решил позаботиться сейчас. Он фактически ратовал за консервацию сложившейся системы.

Что случилось? Что за феномен сейчас перед нами? Революция в сознании? Некоторые даже считают, что он – о, ужас! – выступил против воли самого Порошенко. И его хадж откусит у последнего какую-то долю процента на парламентских выборах. На чем строятся подобные допущения, понять трудно. Зато вполне логичным кажется следующее соображение.

Вакарчук – фигура не самостоятельная. Скорее, он – ширма, под прикрытием которой в Верховную Раду могут зайти новые лица старого Порошенко

Как раз для этого нужна сегодня дополнительная фигура, проповедующая «свежие ценности».

Штука, правда, в том, что Вакарчуку при его метаниях из стороны в сторону трудно высится над бренной политической суетой в виде маяка-исполина. Люди ведь помнят, что он был нардепом в ВР шестого созыва от пропрезидентского блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Пары лет ему хватило, чтобы оценить этот вид деятельности как «не свой» и сложить с себя депутатские полномочия. Его парламентская активность свелась к внесению двух поправок, но ни одного законопроекта он так и не подал.

В мае 2014 года Вакарчук предлагал не бояться референдумов ни по федерализации, ни по языку.

«Вы спекулирует каждый день о языке: нужен один, два государственных языка, – обращался он к аудитории «Свободы слова» на русском. – Хотя все, даже я в этой студии, свободно говорим на разных языках. Хотите – поставьте этот вопрос, на общегосударственный референдум». Еще раз – май 2014-го. Крым аннексирован. Российские военные, Стрелков и прочий непотреб вовсю орудуют на Донбассе. Но референдума о языке, тем не менее, не нужно бояться.

Зато сейчас, пять лет спустя, когда у Зеленского заговорили о том, что не худо бы поинтересоваться у народа, какими могли бы быть договоренности с Россией по конфликту на Донбассе, Вакарчук прокомментировал: «Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно». Смена взглядов настолько потрясающая, что может навести на недобрую мысль о их отсутствии.

Тот, кто сегодня костерит Зеленского как школьника-первоклашку в политике, вероятно, имеет к тому основания. Однако в его защиту стоит сказать, что если нынешний президент и впрямь не слишком искушен в политике, то, по крайней мере, о политиках он уже многие годы осведомлен довольно неплохо. Просто его прежняя сфера деятельности – политическая сатира – предусматривает необходимость быть здесь профессионалом, который видит грязное белье нашей так называемой «элиты» и способен выворачивать его наизнанку.

Он привык лицезреть, что под ним. Он привык с этим веществом – особого цвета, запаха и консистенции – работать. Можно, конечно, сегодня говорить, что «Квартал» – это не смешно, убого, непохоже и т.д. Но речь, собственно, не о качестве юмора. Дело в другом. Это примерно, как если бы этномолог внезапно оказался в компании насекомых, которых раньше он ловил сачком и накалывал на булавку. Странновато, но не сказать, чтобы уж совсем внове.

Так вот, у Вакарчука, помимо прочего, нет даже подобного опыта. Он поет, вещает и тянет время. Так, по крайней мере, было до последнего времени. Прошлой осенью такая его манера заставила меня вспомнить о Фабии Кунктаторе (Медлителе), военачальнике и политическом деятеле в Древнем Риме.

Он медлил, маневрировал, и потому побеждал. Теперь не грех сказать, что это мнение было ошибкой. Вакарчук не медлит.

Вероятно, у него в душе теплятся благие пожелания: пусть у всех все будет хорошо. Но у него нет ни стратегии, ни самостоятельности, ни – может быть, самое главное – смелости. Возможно, он хотел бы выиграть, но так, чтобы не драться. Однако за окном не галантный век. Он не допускает совмещения в одном лице рыцаря и трубадура.

Выбирать можно только одно. И кто бы в этом случае ни стоял за проектом «Голос», шансы его на успех, скорее всего, призрачны.