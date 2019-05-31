Усидеть на двух стульях в отношениях с США. Как Зеленскому услужить и Трампу и Байдену?

Вашингтон интересует сотрудничество с Киевом по вопросам энергетики и атакам на Байдена, но новый президент Украины пока отмалчивается.

Внешнеполитическое направление – не просто одно из списка слабых мест у команды Зеленского. Это вопрос национальной безопасности, дать слабину в котором может очень дорого стоить стране. Алексей Сергиенко на страницах издания «Деловая Столица» продолжил тему рассмотренную ранее Максим Михайленко в отношениях с Россией и начатую ранее статьей Сергей Ильченко об отношениях с ЕС цикл публикаций, в котором предлагает задуматься, какой должна быть внешняя политика новой администрации по ключевым векторам – на этот раз затрагивая отношения с США.

Пока кресло посла США в Киеве пустует, ответственность за украинский вектор американской политики наряду со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером в последнее время, причем очень энергично, взял на себя личный юрист Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Его месседжи от имени президента новому главе украинского государства предельно четки и сводятся, в общем, к одному: в отношениях Вашингтона и Киева наметился кризис. И он имеет немалый потенциал для разрастания.

Саакашвили вместо Сороса

Джулиани сетует на присутствие нежелательных фигур в окружении Зеленского. К таковым адвокат, в частности, относит «коррумпированного олигарха» Игоря Коломойского, его юриста Андрея Богдана, назначенного, вопреки советам Волкера, главой президентской администрации, а также «врага Трампа» – нардепа Сергея Лещенко, слившего «амбарную книгу «регионалов», с которой начался путь в тюрьму политтехнолога Пола Манафорта, главы избирательного штаба нынешнего президента США.

Список этот далеко не исчерпывающий и, по всей видимости, еще будет дополняться в меру ситуативной необходимости. Причем необходимость эта по мере приближения президентских выборов 2020 г. наверняка будет возрастать. Реванш за «подставу» 2016-го, включая содействие раскрутке «русского досье», для команды президента – вопрос не только мести, но и расчета: технологию, которая половину каденции отравляла жизнь администрации Трампа, трудно не признать эффективной.

Учитывая видимое отсутствие сильных конкурентов в рядах республиканцев, Трамп может рассчитывать на поддержку топов партии, что, в свою очередь, обеспечит ему и как минимум молчаливое согласие с подобными методами. Тем более что двое из трех фаворитов Демпартии – Джо Байден, вице-президент в администрации Барака Обамы, и Джон Керри, обамовский же госсекретарь, – в украинских делах уже, что называется, увязли при деятельном участии генпрокурора Юрия Луценко, который любезно предоставил команде Трампа компромат на обоих.

Первому «шьют» превышение должностных полномочий: дескать, давил на президента Петра Порошенко, чтобы тот снял генпрокурора Шокина, который расследовал деятельность газовой компании Николая Злочевского Burisma, в совете директоров которой состоял Байден-младший, Хантер. Второй подкармливал своего приемного сына Кристофера Хайнца через другого члена совета компании – Девона Арчера (осужденного в 2016 г. в США за мошенничество с ценными бумагами).

Правда, впоследствии Луценко заявил, что к Байдену-сыну вопросов нет и пусть, мол, американское правосудие само разбирается, платил ли он налоги с зарплаты, что же до Хайнца – то наследник пищепромовской империи вряд ли сильно разбогател бы на украинских схемах. Впрочем, это совершенно неважно в данной ситуации.

Важно то, что Луценко может генерировать контент, полезный для команды Трампа. Собственно, поэтому Джулиани и выражает обеспокоенность его судьбой: столь важные расследования, разумеется, должны продолжаться вплоть до выборов, а лучше эффектно завершиться накануне.

В общем, от того, что Украина вновь оказывается фактором внутренней политики США, украинский генпрокурор определенно выигрывает: имея вашингтонскую «крышу», он вполне может бросать вызов президенту Зеленскому и его окружению. Вопрос, однако, в том, как долго он будет оставаться неприкасаемым, учитывая, с одной стороны, раздражение, которое он вызывает у окружения нового президента, а с другой – растущее напряжение между Белым домом и Банковой.

В этом смысле весьма показательной была поездка Джулиани в Париж, где экс-мэр Большого яблока повидался с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главным раввином Киева и Украины Моше Асманом. Что до второго, с одинаковым успехом можно допустить, что речь идет либо о посредничестве в общении с Коломойским, либо о прощупывании его слабостей.

Что до первого – очевидно, в противовес «неправильным» антикоррупционерам под зонтиком демократов и теперь уже экс-посла Мари Йованович у Трампа пытаются обзавестись антикоррупционерами «правильными». К слову, любопытная деталь: в украинское медиапространство опять вбрасывается тезис о глобальном заговоре Сороса.

Как следует из обширного интервью, которое Джулиани там же, в Париже, дал «Цензор.НЕТ», преемника Порошенко окружили «лояльные Соросу люди», причем это относится как к Коломойскому, так и к уже отозванным сотрудникам посольства США – Мари Йованович и ее первому заму Джорджу Кенту. Эта цепочка, дескать, обслуживала интересы демократов, снабжая штаб Хиллари Клинтон компроматом на окружение Трампа, нарытым украинским НАБУ. Что стало серьезным подспорьем в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

Учитывая личную вражду Трампа с Соросом и склонность 45-го президента США к отождествлению частных интересов с государственными, на американском направлении Зеленского ждут немалые трудности. И нынешнее общение с МВФ – их предвестник.

Если ранее ответственный за коммуникацию с ним Александр Данилюк едва ли не по умолчанию принимал все требования фонда, то насколько такое соглашательство будет считаться приемлемым теперь – большой вопрос. В любом случае, раскрутка темы дефолта выглядит как очередной вызов Белому дому.

Вторым вызовом может оказаться возвращение гражданства Михеилу Саакашвили. Точнее, не оно само, а событийная цепочка, которую оно вызывает – вплоть до демонстрации совершенной беспомощности Луценко в кресле генпрокурора: ведь он обещал Саакашвили уголовное преследование. И его неспособность в очередной раз выполнить обещание может дать хороший медийный фон для кампании по освобождению генпрокурорского кабинета.

Впрочем, учитывая то, что при Порошенко огражданенный Саакашвили «мочил» Коломойского, и то, с каким боем последний проталкивал свою креатуру на пост главы АП, такой сценарий тоже вполне вероятен: конфликт Владимира Александровича с Игорем Валерьевичем представляется неизбежным, и эту неизбежность вполне можно использовать как повод для потепления отношений с администрацией Трампа. Но дело в том, что Вашингтону этого мало.

Газ и Байден

Чего, кроме голов Байдена и, вероятно, Керри, хотят в Белом доме от Украины? К примеру, газовых контрактов. Вспомним, кто из высокопоставленных представителей американского правительства приехал на инаугурацию. Верно, министр энергетики Рик Перри, переговоривший и с Зеленским, и с Данилюком. В частности, о диверсификации поставок энергоресурсов в Украину. Джулиани назвал Перри «хорошим выбором» в качестве главы американской делегации, поскольку именно в сфере энергетики у США с Украиной «больше всего сотрудничества».

«И это то направление, по которому мы можем дать Украине нечто гораздо большее, чем просто энергию. Мы можем помочь вам быть более независимыми от России. И у Перри в этом плане очень большой опыт. Он сделал это в Польше и, полагаю, хотел бы сделать то же и в Украине», – подчеркнул адвокат Трампа.

Сразу после визита в Киев – 23 мая – министр энергетики провел закрытую встречу с президентом США в Белом доме. Свой рапорт, фигурально выражаясь, на стол Трампу положил и Волкер, а с ним помимо Перри посол США в ЕС Гордон Сондланд и глава сенатского подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в сфере безопасности Рон Джонсон. Очевидно, что Белый дом и Трампа в крайней степени интересует, каким будет диалог с Киевом при новом президенте.

Однако нельзя не заметить явного понижения статуса Украины в американской внешней политике. Вопрос не только в том, что ни вице-президент Майк Пенс, ни госсекретарь Майк Помпео не прилетели на инаугурацию Зеленского, но и в том, что Вашингтон медлит с назначением нового посла в Киев. Не определена даже кандидатура временного поверенного в делах США в Украине.

Если Украина для внешней политики Штатов является приоритетным направлением, то дипмиссии негоже быть обезглавленной столь долго. Даже с учетом, что Йованович «ушли» по внутренним причинам. Да, как сообщала еще 18 мая газета «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в американской столице, стать временным поверенным до выборов президента в Штатах в 2020 г.

Госдеп предлагал стать экс-послу в Киеве Уильяму Тейлору. Но, судя по всему, назначение пока пробуксовывает, как и с послом. И хотя Джулиани уверял, что посла назначат в течение нескольких недель, следует понимать, что «несколько недель» – очень даже пластичное определение сроков. Тем более что кандидатуру посла должен утвердить Сенат, у которого, как и у Рады, тоже есть летние каникулы.

Стратегия в обмен на стратегию

В совокупности это свидетельствует о фактическом отсутствии сегодня у Трампа какой-никакой украинской стратегии. Которое, увы, накладывается на отсутствие американской стратегии у Зеленского.

С его стороны лишь прозвучали общие и ожидаемые фразы, адресованные Вашингтону, о необходимости ужесточения санкционного давления на Россию. И это все. Шестому президенту Украины придется заняться созданием своей, а не «одолженной», команды, которая обеспечила бы ему большую свободу действий, но это определенно сулит конфликты как с экс-владельцем Приватбанка, так и с другими «донорами».

Пока, однако, возможности Зеленского очень ограничены, и с его стороны было бы логичным шагом пойти на конкретные переговоры с Вашингтоном ради помощи в ослаблении хватки Коломойского. Однако Зеленский на это не решается. В итоге американский вопрос на Банковой фактически курирует бывший владелец Приватбанка. И решает, естественно, к своей выгоде. Интерес Коломойского на самом деле более-менее понятен: повернуть все вспять и оставить его в покое.

Как результат, Украина в контексте американской повестки дня до сих пор пребывает в подвешенном состоянии, пока Зеленский и его окружение имитируют перестройку нынешней государственной структуры. Игнорируя при этом другие важные вопросы из внешней политики Украины, которая неотделима от внутренней. Не в последнюю очередь по той причине, что не могут решиться решить эти вопросы.

Новый глава государства по сути пустил дела на самотек, когда в Вашингтоне ждут конкретики. Порошенко четко озвучивал потребности (и притом был готов обсуждать цены): те же «Джавелины», финансовую и другую военную помощь, геополитическую и стратегическую поддержку, а также получение статуса союзника США вне НАТО до тех пор, пока Киев не стал бы союзником уже в Альянсе.

Ныне же в Белом доме не имеют представления о «запросах» Зеленского, причем эпопея с назначением министра иностранных дел и кадровая чехарда в курировании международных вопросов отнюдь не добавляют ясности. Соответственно, нет и понимания, о чем и с кем говорить в Киеве. Ведь всего к Байдену с Йованович не сведешь.

Пока, впрочем, Вашингтон делать каких-либо резких движений, которые могут навредить и Киеву, и США, не будет. Но так или иначе сейчас Штаты подталкивают Зеленского к выбору стороны. И выбранный президентом неустойчивый нейтралитет тоже расценивается как выбор, не устраивающий администрацию Трампа.

Посыл следующий: «Да, ты не мешаешь, но и не помогаешь. Так не пойдет». И в перспективе молчание Зеленского грозит дальнейшим серьезным ослаблением отношений с главным союзником в противостоянии с Россией.

Украина стала фактором внутренней политики США, но это повод скорее для опасений, чем для гордости. В то же время неясно, как «у Зеленского» собираются выпутываться из республиканско-демократических разборок – хотя риски от такого положения более чем очевидны.