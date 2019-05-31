Генератор хаоса. Как возвращение Саакашвили отразилось на ситуации в Украине?

Если бы экс-президент Грузии и дальше оставался в изгнании, то скоро бы превратился в обиженного критика президента Украины.

Вернув Саакашвили украинское гражданство, президент Зеленский сделал то, что обязан был сделать демократический лидер правового государства. Попутно облегчив себе жизнь в тактической перспективе и осложнив ее в перспективе стратегической, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

Дело здесь не только в восстановлении справедливости – мы помним, как Петр Порошенко обошелся с бывшим президентом Грузии. Куда важнее, что Зеленский и его топ-менеджмент уже поняли, что находятся в окружении враждебной системы, которая не намерена сдаваться. И поэтому на счету каждый союзник. Тем более такой харизматичный и активный, как Саакашвили. Тем более во время важной кампании по выборам в Верховную Раду.

Если бы Михеил Саакашвили и дальше оставался в изгнании, то скоро бы превратился в обиженного критика президента Зеленского. А в Украине он станет одним из его самых бескомпромиссных сторонников.

Сомневаюсь, что Саакашвили займется собственным партийным проектом – тривиально не успевает. Не думаю, что он войдет в чью-то политсилу: из всех существующих ему наиболее близки партии Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко. Но при его вхождении в любую из них неизбежно встанет вопрос о лидерстве: ни один из этих худосочных Боливаров двоих лидеров не вынесет.

Очевидно, что Саакашвили с энтузиазмом продолжит разоблачения прежней власти – он столько этого ждал! И если Владимиру Зеленскому удастся хоть на время встроить его в связку Коломойский – Богдан – Портнов (война между Саакашвили и Коломойским давно завершена), сериал выйдет захватывающий. Даже оставшийся «прикрывать отход» Юрий Луценко ничем не поможет – ему самому придется отмахиваться от обвинений Саакашвили.

Только представьте: Игорь Коломойский своими финансовыми возможностями развязывает языки соратникам Порошенко, Андрей Портнов инициирует расследования, Андрей Богдан контролирует силовиков, чтобы все по закону, а Михеил Саакашвили рассказывает об этих расследованиях в эфире «1+1». Смачно и красочно рассказывает!

Даже пятипроцентный барьер «Европейской солидарности», политсиле Петра Порошенко, при таком прессинге преодолеть будет непросто.

Спрашивается, чему же тогда радоваться «порохолюбам» и прочим противникам Зеленского? Они видят в Михеиле Саакашвили политическую мину замедленного действия, поставленную на неизвлекаемость, такой себе термоядерный реактор, процессы в котором со временем обязательно переходят в неуправляемую стадию.

То есть полагают, что Саакашвили обязательно станет претендовать на первые роли в государстве, на пост премьер-министра в частности, а затем начнет рассказывать, что президент ему не дает делать успешные реформы. И у Саакашвили с Зеленским повторится тот же грандиозный скандал, что был с Порошенко.

Да, бывший президент Грузии – не просто сторожевой пес демократии, он трехглавый Цербер на посту. Но чтобы публично вцепиться в противника и превратить его в политический фарш, ему необходимы основания – какие-то решения в ущерб государственным интересам, корыстные или неблаговидные поступки и пр.

Зеленский же не собирается переходить этих красных линий. А если перейдет кто-то из его аппарата, то вовсе не факт, что президент станет защищать свое окружение так же топорно, как это делал Порошенко.

Из зала тут спрашивают: «А что будет у Саакашвили с Арсеном Аваковым?» Да ничего!

Дождемся выборов в Раду и новой коалиции, вот тогда и увидим. Главное, всем помнить волшебную фразу из «Берегись автомобиля» от героя Анатолия Папанова: «Тебя посодют, а ты не воруй!».

И тогда никакой Саакашвили не страшен.