«Нейтральная Украина вне НАТО и Европы». К чему Россия будет принуждать Зеленского?

Россия продолжает реализовывать в отношение Украины свою план дестабилизации и разрушения государственных институтов. В настоящее время в него внесены некоторые изменения по сравнению с планом на предвыборный период.

По информации группы «Информационное Сопротивление», руководство Кремля продолжает реализацию бескомпромиссной политики в отношении Украины, задействовав уже испытанный сценарий по нивелированию внешнеполитических усилий действующего государственного аппарата Украины, развалу сектора обороны и безопасности и, как следствие, к отказу стратегических партнеров Украины от ее поддержки в контексте противостояния с Россией, написал 17 апреля на своей странице в Facebook координатор группы, народный депутат Верховной Рады от «Народного Фронта» Дмитрий Тымчук.

В частности, российские спецслужбы разрабатывают дополнительные мероприятия по лишению Украины правосубъектности на международной арене. Подобная тактика рассчитана на период до парламентских выборов. Она предполагает внедрение срочных мер по изменению принципов функционирования высших органов власти Украины.

При этом, первоочередные цели Кремля будут такими:

1. Делегирование Россией права на принятие ответственных решений только тем политическим партиям и силам Украины, которые имеют «наибольшую поддержку Донбасса» с прицелом на их вхождение в новый состав Верховной Рады.

2. Дальнейшее продвижение фигуры Виктора Медведчука в обновленную политическую систему Украины с одновременным усилением его полномочий.

3. Максимальное использование политических «дивидендов» избирательных кампаний для увеличения присутствия пророссийски настроенных депутатов и партий во вновь избранном парламенте с последующим формированием политической коалиции (или мощной депутатской фракции, группы), которые будут лоббировать интересы Кремля, а также поддерживать выгодные Москве инициативы.

4. Дезинтеграция проевропейского политического блока Украины с целью максимального ослабления позиций перед парламентскими выборами.

5. Параллельное ослабление института президентской власти и минимизация конституционных функций главы государства.

6. Форсирование идеи проведения прямых переговоров с так называемыми «ДНР/ЛНР».

В случае успешной реализации этого плана, российская сторона предполагает перейти ко второму этапу развития сценария, который, в первую очередь, будет направлен на:

1. Замедление темпов и заморозку сотрудничества Украины с НАТО.

2. Усиление позиций сторонников военно-политического нейтралитета Украины и многовекторной внешней политики, как следствие – торможение евроинтеграционных процессов.

3. Предоставление постоянного «особого статуса» (в той или иной форме) так называемым «ДНР/ЛНР».

4. Отказ от агрессивной украинско-российской риторики, постепенное возобновление двусторонних межгосударственных отношений в торгово-экономической сфере с последующим переходом в политическую площадь

5. Ослабление антироссийских западных санкций и ограничительных мер.

По информации группы ИС, руководство Кремля продолжает реализацию бескомпромиссной политики в отношении Украины,… Geplaatst door Dmitry Tymchuk op Woensdag 17 april 2019

Данный стратегический план Москвы, в связи с некоторыми прогнозируемыми изменениями внутриполитических и внешних аспектов, претерпел некоторые изменения по сравнению с планами и намерениями Кремля на избирательный цикл в нашем государстве, который группа «Информационное Сопротивление» предоставляла в августе 2018 года.

Отметим, что за прошедшее с момента публикации время мы видим явные шаги по реализации этого плана кремлевских властей в отношение Украины.