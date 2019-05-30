Юридическая безграмотность команды Зе: «Слуга народа» рискует не попасть на выборы

Зеленский слишком поторопился назначить Баканов на пост замглавы СБУ и теперь партия «Слуга народа» не имеет возможности перерегистрировать свой устав для участия в выборах.

Минюст Украины не имеет возможности по закону зарегистрировать изменения в уставе партии «Слуга народа», что является основным условием участие партии в досрочных выборах предназначенных Зеленским. Причина в том, что до сих пор номинальный глава партии и уже первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов не может подписывать партийные документы, пишет на страницах «Enigma» блогер Алекс Нойт.

И в Минюсте возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд «Слуги народа» и проводился он вообще на самом деле. Подчиненные Зеленского требуют провести смену по упрощенной процедуре, в противном случае «Слуга народа» не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады – и партия президента окажется вне стен нового парламента.

Почему так случилось? Как рассказывают собственные источники издания «Киев Власть», просто, для проведения этих изменений нужно передать в Минюст все документы на проведение партийного съезда, подписанные председателем партии Бакановым.

«Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым заместителем председателя СБУ – и Баканов по закону утратил право такой подписи», – рассказывают участники этого процесса. Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

А съезд «Слуги народа», на котором новым председателем партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней – 27 мая. То есть Баканов до сих пор является председателем партии – а это запрещено Законом Украины.

Аппарате президента Зеленского намереваются «порешать» этот вопрос, и собирается давит на Минюст, чтобы они вопреки закону закрыли глаза на этот факт. Министерство юстиции не собирается этого делать, поэтому в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца – с полной проверкой документов и с запросами на территориальные объединения «Слуги народа».

Очевидно, что партия которую купили приспешники Зеленского, не проводила никаких собраний и съездов в регионах, они почему-то решили, что это прокатит. Очевидно, эта мысль в них пришла на фоне эйфории после выборов президента, команда Зеленского решила, что им теперь можно все.

Юридическая безграмотность команды Зеленского привела к безысходности. Поэтому некоторые эксперты говорят:

«Можно предположить гипотетически, что Андрей Богдан нынешний глава Администрации президента и бывший адвокат, в том числе, Игоря Коломойского, а так же, скажем, некий Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист, который недавно вернулся в Украину найдут инструменты давления на Петренко. или, допустим, включится «вашингтонский обком».

Но это будет незаконная процедура – и это рано или поздно поставят на вид Зеленскому, который обещал украинцам жизнь по новым правилам, а сам действует так же, как си его предшественники».