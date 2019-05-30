По стопам Зеленского. Зачем Оля Полякова собралась в политику?

«Больше нардепов хороших и разных!» – такой лозунг можно присвоить скоропалительной избирательной кампании, которая на днях стартовала в Украине. Не успели украинцы отойти от креатива кампании Зеленской, как на них буквально хлынули потоки креатива кампании уже парламентской, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы».

О своих политических амбициях начали заявлять все, кому не лень. Еще бы – опыт Владимира Зеленского показал, что на хайпе можно не только за несколько месяцев ворваться в лидеры предвыборной гонки. Но даже победить с сокрушительным результатом.

Украинские звезды шоубиза в политике не новость – тот же Святослав Вакарчук уже был нардепом, правда, работать в Раде ему тогда не понравилось. Не было особого толка и от депутата Русланы Лычижко, и от Таисии Повалий.

Только Оксана Билозир прочно вошла во власть, проделав путь от нардепа до министра культуры. В последние несколько лет место певцов и артистов в Верховной Раде заняли активисты. Остался разве что нестареющий орел Михаил Поплавский.

Но триумфальное восхождение на президентскую должность Владимира Зеленского не на шутку воодушевило нынешних звезд шоубиза. И вдруг оказалось, что в политику вознамерился идти не только Вакарчук с «Голосом», но и кумир миллионов женщин среднего возраста Олег Винник, бывший кумир тех же женщин Виктор Павлик, а певица Ольга Полякова вообще вознамерилась создать собственную женскую партию.

«Женщины сегодня зарабатывают, тянут на себе семью, заботы о детях, о муже, при этом успевают хорошо выглядеть и при этом все подвергаются тому самому гендерному шовинизму в обществе, которое держится на наших плечах. Всем женщинам известна эта история: утром встала раньше всех, пошла маску наложила, сырнички пожарила, деток покормила, мужа покормила, всех отправила на работу – и что она, с пылесосом дома? Нет, она пошла на работу, точно так же, как и муж, восемь часов отпахала, приходит домой, а это мурло сидит в хате и говорит: «Ти нагріла мені їсти чи нє?» Поэтому сегодня эта патриархальная история не работает, и оно муляет всех женщин. У нас женщина ничего не решает, все правила придумывают мужчины. Устраивает ли это женщин? Лично меня – нет… Мне кажется, пора женщин пускать в политику», – так объясняет Ольга Полякова свои планы по строительству партии.

Появление в Раде целого ВИА, несомненно, украсило бы заседания народных депутатов. Олег Винник призывает прислушаться к потребностям молодых волчиц, Виктор Павлик обещает коррупционерам «ні обіцянок, ні пробачень», а Ольга Полякова негодует по поводу низкого качества продукции отечественной обувной промышленности – знаменитые шлепки приходится покупать за границей. Где же это видано, люди добрые?

В этой честной компании, конечно, не хватает Павла Зиброва, который будет ликвидировать все конфликты в парламенте, весело напевая в усы «женщина любимая», а настоящей тяжелой артиллерией поющей части парламента стал бы Иво Бобул, который еще в прошлом году собирался идти в президенты.

На самом деле участие того же Винника и Павлика в списках малоизвестной партии «Стабильность» не больше, чем пиар-ход, призванный и саму политсилу раскрутить, и о звездах поговорить. Никаких шансов у «Стабильности» попасть в парламент нет, зато она уже который день фигурирует в новостях.

А Ольга Полякова даже и на выборы не собирается – просто хочет партию, состоящую из одних женщин. В сети развернулась жаркая дискуссия о том, как же эту самую партию назвать – предлагают и «Королеву ночи», и «Ушлепки». Сама певица тоже предложила несколько вариантов, среди которых, например, ПОПА – партия Оли Поляковой.

Сдвиг по выборам, который массово косит даже далекие от политики сферы, уже изрядно отравил украинцам жизнь. За каждым кустом прячется тень порохобота, а в каждом человеке в зеленой футболке сразу пытаются разглядеть члена «ЗеКоманды». Пока суть да дело, свой урожай на этой почве собирают артисты – чего не сделаешь, чтобы лишний раз оказаться на первой полосе газеты или на телеэкране, даже на выборы пойдешь.

Хайп так хайп.