Политика

По стопам Зеленского. Зачем Оля Полякова собралась в политику?

Триумфальное восхождение на президентскую должность Владимира Зеленского не на шутку воодушевило нынешних звезд шоубиза.

«Больше нардепов хороших и разных!» – такой лозунг можно присвоить скоропалительной избирательной кампании, которая на днях стартовала в Украине. Не успели украинцы отойти от креатива кампании Зеленской, как на них буквально хлынули потоки креатива кампании уже парламентской, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы».

О своих политических амбициях начали заявлять все, кому не лень. Еще бы – опыт Владимира Зеленского показал, что на хайпе можно не только за несколько месяцев ворваться в лидеры предвыборной гонки. Но даже победить с сокрушительным результатом.

Украинские звезды шоубиза в политике не новость – тот же Святослав Вакарчук уже был нардепом, правда, работать в Раде ему тогда не понравилось. Не было особого толка и от депутата Русланы Лычижко, и от Таисии Повалий.

Только Оксана Билозир прочно вошла во власть, проделав путь от нардепа до министра культуры. В последние несколько лет место певцов и артистов в Верховной Раде заняли активисты. Остался разве что нестареющий орел Михаил Поплавский.

Но триумфальное восхождение на президентскую должность Владимира Зеленского не на шутку воодушевило нынешних звезд шоубиза. И вдруг оказалось, что в политику вознамерился идти не только Вакарчук с «Голосом», но и кумир миллионов женщин среднего возраста Олег Винник, бывший кумир тех же женщин Виктор Павлик, а певица Ольга Полякова вообще вознамерилась создать собственную женскую партию.

«Женщины сегодня зарабатывают, тянут на себе семью, заботы о детях, о муже, при этом успевают хорошо выглядеть и при этом все подвергаются тому самому гендерному шовинизму в обществе, которое держится на наших плечах. Всем женщинам известна эта история: утром встала раньше всех, пошла маску наложила, сырнички пожарила, деток покормила, мужа покормила, всех отправила на работу – и что она, с пылесосом дома? Нет, она пошла на работу, точно так же, как и муж, восемь часов отпахала, приходит домой, а это мурло сидит в хате и говорит: «Ти нагріла мені їсти чи нє?» Поэтому сегодня эта патриархальная история не работает, и оно муляет всех женщин. У нас женщина ничего не решает, все правила придумывают мужчины. Устраивает ли это женщин? Лично меня – нет… Мне кажется, пора женщин пускать в политику», – так объясняет Ольга Полякова свои планы по строительству партии.

Появление в Раде целого ВИА, несомненно, украсило бы заседания народных депутатов. Олег Винник призывает прислушаться к потребностям молодых волчиц, Виктор Павлик обещает коррупционерам «ні обіцянок, ні пробачень», а Ольга Полякова негодует по поводу низкого качества продукции отечественной обувной промышленности – знаменитые шлепки приходится покупать за границей. Где же это видано, люди добрые?

В этой честной компании, конечно, не хватает Павла Зиброва, который будет ликвидировать все конфликты в парламенте, весело напевая в усы «женщина любимая», а настоящей тяжелой артиллерией поющей части парламента стал бы Иво Бобул, который еще в прошлом году собирался идти в президенты.

На самом деле участие того же Винника и Павлика в списках малоизвестной партии «Стабильность» не больше, чем пиар-ход, призванный и саму политсилу раскрутить, и о звездах поговорить. Никаких шансов у «Стабильности» попасть в парламент нет, зато она уже который день фигурирует в новостях.

А Ольга Полякова даже и на выборы не собирается – просто хочет партию, состоящую из одних женщин. В сети развернулась жаркая дискуссия о том, как же эту самую партию назвать – предлагают и «Королеву ночи», и «Ушлепки». Сама певица тоже предложила несколько вариантов, среди которых, например, ПОПА – партия Оли Поляковой.

Сдвиг по выборам, который массово косит даже далекие от политики сферы, уже изрядно отравил украинцам жизнь. За каждым кустом прячется тень порохобота, а в каждом человеке в зеленой футболке сразу пытаются разглядеть члена «ЗеКоманды». Пока суть да дело, свой урожай на этой почве собирают артисты – чего не сделаешь, чтобы лишний раз оказаться на первой полосе газеты или на телеэкране, даже на выборы пойдешь.

Хайп так хайп.

Автор Алиса Неделина
Источник Деловая Столица
Тоже интересно
Политика

Украина – это не мост. Зеленскому пора определятся с вектором развития страны

Политика

Второе пришествие Саакашвили по указу Зеленского. Московский пиар экс-президента…

Политика

ЕС отворачивается от Украины. Сможет ли Зеленский переломить ситуацию в отношениях?

Политика

Электронный «велосипед» от Зеленского. В чем загвоздка с идеей «электронной» Украины?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украина – это не мост. Зеленскому пора определятся с вектором развития страны

Второе пришествие Саакашвили по указу Зеленского. Московский пиар экс-президента Грузии

ЕС отворачивается от Украины. Сможет ли Зеленский переломить ситуацию в отношениях?

1 из 188