Украина – это не мост. Зеленскому пора определятся с вектором развития страны

Пора отвечать на вопрос куда и с кем будет двигаться Украина? Считает ли Зеленский Украину цивилизованным Западом или авторитарным Востоком.

Новый президент Латвии Эгил Левитс – один из самых опытных международных юристов в этой балтийской стране – категорически опровергает расхожий стереотип о том, что Латвия должна быть мостом между Востоком и Западом, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Никакого моста. Мы – Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы – часть Запада» – подчеркивает глава государства.

Только согласие с этой простой мыслью обеспечивает судьбу любого цивилизованного государства. Украину тоже пытаются постоянно изобразить неким мостом между Россией и Европой и сокрушаются, как же это плохой Кремль не понимает всех преимуществ, которые перед ним откроются, если он даст нам возможность играть роль моста.

Но это – никакая не логика моста. Это логика борделя, готовность поступиться принципами и будущим ради «спокойной и богатой жизни». Логика мещанина, а не гражданина.

И именно в этой логике украинское общество жило со времен провозглашения независимости нашей страны, именно эта логика превратила Украину в одну из самых бедных стран Европы, страну-инвалида с патерналистским и инертным населением. В то время, как наши соседи, которые не хотели быть никакими мостами, присоединялись к НАТО и ЕС, улучшали уровень жизни, голосовали за профессионалов и государственников, а не за «красных директоров» и заведующих базами и олигархических ставленников.

Своими голосованиями, своими вечными попытками стать мостом украинцы постоянно пишут приговор своей стране с перерывами на восстания.

Между тем, России не нужны никакие мосты. Россия и сама граничит с Евросоюзом, а сейчас, когда она строит новые трубопроводы, она тем самым готовится лишить Украину и ее транзитной функции – вот тебе и мост! России нужно от Украины только одно – чтобы Украина стала Востоком. Не мостом между Востоком и Западом, а просто Востоком. А еще лучше – просто Россией. Ведь мы же «один народ».

Украинцам придется сделать выбор. Не на словах, а на деле. Выбор в пользу отказа от моста, защиты собственной идентичности, отвращения к популизму, который стал новой политической религией безответственных украинских мещан, этих добровольных могильщиков своей страны.

Рано или поздно украинскому президенту тоже придется сказать то, что говорит президент Латвии: мы – не мост.

Важно будет, что он скажет после этого, будет ли он считать Украину цивилизованным Западом или авторитарным Востоком.