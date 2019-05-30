Электронный «велосипед» от Зеленского. В чем загвоздка с идеей «электронной» Украины?

Все, кто мечтает о создании в Украине е-правительства по примеру Эстонии, могут расслабиться. Новый президент решил отказаться от эстонского образца и придумать собственный.

«Электронная страна» – так назывался один из разделов предвыборной программы кандидата Владимира Зеленского. Став президентом, Зеленский одно из первых своих публичных выступлений посвятил именно этой теме. 23 мая он заявил на iForum, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы»: «Мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне».

27 мая его советник Михаил Федоров посовещался об этом с представителями зарубежных организаций, реализующих проекты развития е-правительства в Украине, – Международного фонда Евразия (проект TAPAS), Фонда Восточная Европа (проект EGAP), Академии е-правительства Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Американской торговой палаты – и их украинских партнеров: Офиса реформ административных услуг и Госагентства по вопросам электронного правительства.

Также Федоров анонсировал презентацию для экспертных кругов и общественности дорожной карты развития сферы е-услуг и модели «государство в смартфоне» в ближайшее время. Когда это произойдет, можно будет детально проанализировать конкретные шаги, которые запланированы командой Зеленского. Пока же самое время обсудить, какой цели она хочет достичь.

Эстонский образец

Сначала напомним вкратце мировой опыт. Это прежде всего опыт Эстонии, который затем стали перенимать другие страны, от Финляндии до Японии. Идею е-правительства эстонцы реализуют еще с 1997 г. Созданная ими система имеет четыре главных компоненты.

Во-первых, это огромное количество е-услуг, оказываемых гражданину и предпринимателю практически во всех сферах их деятельности. Первой в Эстонии еще в 2000 г. заработала система e-Tax для заполнения налоговых деклараций онлайн. На языке велосипеда е-услуги – это, несомненно, колеса. Прежде чем изобрести велосипед, нужно изобрести колесо.

Вторая компонента – ID-карта, которую можно использовать для цифровой подписи. ID-карту могут получить все граждане и постоянные жители Эстонии по достижении 15-летнего возраста. Она выдается с 2002 г. и действительна в качестве паспорта не только в пределах Эстонии, но и во всех странах ЕС, как и во всех странах Шенгенского соглашения. ID-карта дает возможность пользоваться всеми е-услугами. На языке велосипеда это – рулевой механизм, который позволяет управлять ездой и вдобавок оснащен противоугонной системой.

Третья компонента – государственный портал eesti.ee. Это единый источник государственной информации и е-услуг. Он создан в 2003 г. и сейчас охватывает 70 услуг гражданину, 21 услугу предпринимателю и заодно 22 услуги чиновнику. Там же можно воспользоваться услугой «Мои документы», которая позволяет не только хранить, отправлять, получать документы и управлять ими, но и подписывать их. На языке велосипеда портал eesti.ee – это рама, объединяющая всю конструкцию в единое целое, с удобным седлом, делающим езду комфортной.

Наконец, четвертая компонента – это платформа X-tee, к которой подключены госорганы и частные компании. Она создана в 2001 г. и является посредником между разными базами данных. За прошлый год платформа обработала почти 1 млрд запросов, сейчас она охватывает 2784 услуги. На языке велосипеда платформа X-tee – это педали с трансмиссией. Причем педали эти крутятся сами, за государственный счет, экономя эстонцам время и деньги.

Украинская система

В Украине сейчас доступны онлайн 125 услуг государства. Среди наиболее популярных – получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий. Таким образом, свои колеса в Украине уже есть. С 2016 г. все желающие могут получить взамен бумажного паспорта ID-карту, которую в будущем можно будет использовать для цифровой подписи.

Осталось создать по эстонскому образцу свои аналоги платформы X-tee и портала eesti.ee. Именно ради этого и было в июне 2014-го учреждено Госагентство по вопросам электронного правительства.

На основе платформы X-tee уже создан ее украинский аналог, названный «Трембитой». В конце 2018-го получено экспертное заключение Госспецсвязи о том, что «Трембита» соответствует требованиям нормативных документов по технической защите информации.

Уже внедрен автоматизированный обмен данными через систему «Трембита» между Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Это позволит проводить более 1 млн проверок данных ежемесячно, что необходимо для эффективной реализации правительственной программы «Доступные лекарства», которую НСЗУ администрирует с 1 апреля 2019 г. Рецепт на лекарственные средства в рамках программы стал исключительно электронным.

По данным НСЗУ, на 21 мая уже выписано 2 млн е-рецептов. За первый месяц работы аптечным заведениям по договору выплачено более 45 млн грн. Все процессы переведены в электронную систему здравоохранения, что обеспечивает прозрачное, рациональное и контролируемое использование бюджетных средств. Автоматический обмен данными между НСЗУ и Гослекслужбой через систему «Трембита» является важной частью этого процесса.

Ожидается запуск обмена данными через «Трембиту» между МВД, Минфином, ГФС, Пенсионным фондом, Минюстом. Вместе с Госагентством над созданием «Трембиты» работали проекты TAPAS, EGAP, EGOV4Ukraine.

Причем тут смартфон

Таким образом, сейчас недостающей компонентой является единый портал е-услуг, которым можно было бы пользоваться с помощью ID-карты. На встрече 27 мая Федоров как раз и говорил о желании «дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг». А обсуждая е-правительство в целом, он заявил о необходимости «определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта».

Такие планы можно было бы только поприветствовать, если бы не слова Зеленского и Федорова о «государстве в смартфоне». Если вбить слова state in the smartphone в любой поисковик, он не выдаст никаких совпадений, кроме как с англоязычной версией сайта президента Украины. То есть этот термин придумал сам Зеленский – вместо общепринятого e-government (электронное правительство).

За этой заменой термина стоит подмена смысла. Об этом сам Зеленский и рассказал на iForum. Вот фрагмент его речи, приведенный на президентском сайте: «Как было бы круто, когда ты едешь на работу и можешь получать на телефон не только новости и информацию о погоде, но и контролировать какие законопроекты подаются, изменять их, контролировать каких людей избирают, как их можно отозвать, какие петиции готовятся. Поэтому я действительно мечтаю о нашей стране в смартфоне и чтобы мы были первыми в мире, минуя нынешний этап, который нам трудно догнать».

Очевидно, что Зеленскому малоинтересно е-правительство в общепринятом понимании: все эти е-рецепты, е-билеты, е-декларации, е-паспорта и т.п. Этот эстонский е-велосипед ему не нужен. Ему предпочтительней «государство в смартфоне», как он его видит, представляя себя в качестве главного пользователя: изменять законопроекты, отзывать депутатов, контролировать подготовку петиций…

Есть две версии, зачем Зеленский поставил перед Федоровым эту цель: поскорее сделать ему «государство в смартфоне», какого нет ни у одного президента в мире. Оптимисты говорят, что это всего лишь яркий слоган для предвыборной кампании партии «Слуга народа». Дескать, развлекательное «государство в смартфоне» продастся на выборах лучше, чем скучное е-правительство.

Пессимисты возражают, что Зеленскому эта затея нужна не только ради пиара, но в первую очередь ради нее самой. На языке велосипеда: зачем народу велосипед, если можно дать ему велошлем с виртуальной реальностью, которой к тому же легко манипулировать. В качестве аргумента они приводят петицию за отставку Зеленского, которая за неделю набрала свыше 60 тыс. подписей и после этого попросту исчезла с президентского сайта, хотя до окончания сбора подписей оставалось еще 85 дней.

Это первый случай цензуры е-петиции с августа 2015-го, когда в Украине был введен такой способ общения граждан с властью. Подобным образом можно будет редактировать итоги совещательных е-референдумов, проводимых в обход Верховной Рады и Центризбиркома. И Зеленскому это нужно поскорее, предрекают пессимисты.

Так или эдак, но тема е-правительства, похоже, обречена сейчас быть затасканной в политической борьбе. И это вряд ли поспособствует ускорению внедрения е-услуг для украинцев.