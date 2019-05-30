«Семейная драма». Чего добивается Зеленский разгоном Верховной Рады?

Уже осенью 2019 года новоизбранный парламент может быть втянут в одобрение новых газовых соглашений и срочной отмены моратория на продажу сельхозземель.

Попрепиравшись по поводу даты инаугурации, в сам день торжественной церемонии «свекровь» встречала «невестку» радушно: при параде, с цветами и музыкой, без гнилых помидоров и заготовленных провокаций. Тем неожиданней стала жесткая оценка президентом всех депутатов и всего правительства, пишет на странице «Фокус» народный депутат Украины Игорь Попов.

Многие честно работающие последние пять лет политики, которых при всем желании трудно назвать коррупционерами, такое обобщение восприняли не только как отсутствие такта, но и как чрезмерно завышенную самооценку новой команды.

Кухонные разборки между новоиспеченными «родственницами» по поводу открытых списков, начавшиеся после того, как одна из них указала на дверь другой, можно было легко предвидеть. Парламентская часть участников совещания на Банковой настаивает на публикации стенограммы и видеозаписи.

Президентская часть – собственно распорядитель данной информации – пока воздерживается от предоставления доказательств того, кто же кого кинул.

Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уже заявил, что в этот парламент президентская команда не будет вносить ни одного законопроекта. Для успокоения читающей публики, возможно, стоило хотя бы провести публичную презентацию и обсуждение текстов этих законопроектов.

В противном случае все чаще будут звучать обвинения в том, что обещанный толстый пакет законодательных инициатив президента оказался всего лишь набором устных лозунгов.

Разумным шагом также было бы внесение хорошо подготовленных проектов в парламент, чтобы поставить Раду в неудобную позицию: принять – значит поддержать президента, провалить – продемонстрировать свою антинародную сущность.

Но избиратель ожидает от президентской партии ходов не столь содержательных, сколь эффектных, поэтому законодательные инициативы президента могут в теории появиться не ранее сентября.

Чем же может заняться сама Рада в оставшиеся четыре пленарных недели? Естественно, что при отсутствии коалиции за полтора месяца до выборов от законодательного органа можно ожидать все больше популизма и все меньше экономических реформ.

Объединить баллотирующихся в новый созыв политиков могли бы вопросы усовершенствования политической системы – например, урегулирование деятельности временных следственных комиссий, процедуры импичмента, механизма создания и распада коалиций, а также закон о референдумах.

Принятие во втором чтении закона о временных следственных и специальных комиссиях несомненно укрепит парламент как институт, в том числе в отношениях с президентом. Это поможет усилить следственные функции Рады, хотя без нормального сотрудничества с прокурорами довести до конкретного результата любое расследование будет все же сложно. Важный аспект – этот закон включает в себя положения, обуславливающие процедуру работы специальной комиссии по импичменту президента.

Именно их наличие всегда блокировало рассмотрение закона о комиссиях. Правда, сохраняется риск, что в случае принятия закона президент может наложить на него вето.

Законопроект о всеукраинском и местных референдумах теперь побоятся вносить в повестку дня после заявления главы Администрации президента о возможности проведения некоего референдума по достижению мира с Россией. К данному вопросу могут вернуться опять же в новом созыве, если станет вопрос безусловного исполнения политических пунктов минских соглашений.

Если Рада решится войти в рассмотрение проекта Избирательного кодекса – это будет выстрелом себе даже не в ногу, а в голову. Кодекс надо было принимать ранее, но его прятали в стол, не понимая политического расклада и не имея возможности спрогнозировать результат президентских выборов.

Включение в Кодекс нормы о том, что он начнет действовать с 2024 года – как бы приглашает к его изменению уже следующим составом парламента. А трансляция заседаний пустого пленарного зала в течение полутора месяцев перед выборами – лишь укрепит избирателей в решимости больше не видеть в политике депутатов восьмого созыва.

Все политические игроки публично ратуют за безотлагательное принятие новой редакции статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, признанной, как известно Конституционным судом несоответствующей Основному Закону. Но в действительности с этим есть проблемы. Часть участников рабочей группы по подготовке новой версии статьи о незаконном обогащении, предлагают переписать почти дословно старую редакцию и «закошмарить» Конституционный суд, чтобы он повторно не отменял статью.

Однако такая идея весьма сомнительна с точки зрения ее воплощения. Если же статью привести в соответствие с презумпцией невиновности, то правоохранителям придется очень долго доказывать незаконность происхождения задекларированных активов, что в ближней перспективе не принесет громких обвинений и публичных казней.

Поэтому, вероятнее всего, этим летом народные избранники могут поспешно проголосовать за нечто несовершенное с красивым названием, недостатки чего проявятся уже после выборов.

Призывы немедленно голосовать за отмену неприкосновенности депутатов – вовсе профанация. Согласно регламенту, Рада не имеет права голосовать за предварительное одобрение изменений в Конституцию (первое голосование 226 голосов) на последней сессии своего созыва. Объявление досрочных выборов сделало технически невозможным внесение изменений в Конституцию в этом году. Хотя спекулировать на этой теме все равно будут.

Парламент мог бы потратить время заседаний в предвыборные недели на обсуждение итогов своей работы за пять лет, заслушивание отчетов о результатах деятельности правительства и составление «зеленой книги» проблем законодательства для следующего парламента. Это добавило бы смыслов в избирательную кампанию, которая иначе опять превратится в раздачу гречки и проведение флеш-мобов.

Видовой состав избранного по старому закону о выборах законодательного органа предсказать несложно. Вероятным является увеличение количества офисного персонала определенных олигархических корпораций.

Это не обязательно будут «водители и любовницы», но уже сейчас при формировании списков критерий лояльности выделяют как гораздо более важный, чем профессионализм или умение стратегически мыслить. Публичный запрос на «новые лица» будет удовлетворен формальным обновлением списка фамилий на парламентском сайте.

При более пристальном рассмотрении многие «общественные активисты» окажутся сотрудникам ONGO (Oligarch NGOs) и так же будут строго следовать «генеральной линии» своих патронов.

Избранные по округам депутаты всегда очень отзывчиво относились к инициативам власти, какой бы флаг не развевался на башне в данный конкретный политический момент. Почти все мажоритарщики обычно входили в большинство, голосовали за бюджет и ждали своих субвенций на округ. После ликвидации депутатского иммунитета и усилении императивного мандата они будут делать все то же самое, но уже бесплатно, строем и с песней.

Суперпослушный парламент – мечта каждого президента, поскольку является инструментом для реализации его политики.

Остается лишь догадываться о целях такой политики, программе действий и рисках лоббирования совсем уж неприглядных решений. В условиях войны, возможного дефолта и намечающегося передела активов и потоков некоторые силы могут рассматривать парламент как инструмент коллективной безответственности для принятия критических решений.

Именно Рада IX созыва может быть поставлена перед требованием голосовать за дополнительные законы в рамках выполнения политических пунктов минских соглашений. Без общественного консенсуса по поводу возможного нового мирного плана продавливание подобных решений через парламент чревато гражданским противостоянием.

Уже осенью 2019 года новоизбранный парламент может быть втянут в одобрение новых газовых соглашений, передачи прав на газотранспортную систему международному консорциуму или получение политических скидок по газовым контрактам. С каждым новым этапом нашей истории авторы газовых контрактов все глубже прячут свои персональные интересы, и все больше размывают персональную ответственность.

Также может опять нежданно возникнуть проблема срочной отмены моратория на продажу сельхозземель. Постепенный переход к рынку земли не вызывает интереса у спекулятивных игроков, а вот принятие неподготовленных решений на хайпе экономической паники позволяет провести хитрые схемы с заложенной в них выгодой для держателей админресурса, но с убытками для рядовых собственников паев и государства.

Но всего этого надо еще дожить. Пока же невестка затеяла процесс освобождения жилплощади от старой свекрови, в срочном порядке подбирая более покорную новую, на которую можно было бы списать все мухи в супе и повесить оплату коммуналки. А если надоест – также выселить из квартиры.