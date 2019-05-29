«Золотая акция» в Верховной Раде. Почему план Юлии Тимошенко обречен на провал

Во время быстротечной кампании на досрочных парламентских выборах перед Юлией Тимошенко стоит непростая задача – быть «категорически не в оппозиции Зеленскому» и одновременно использовать свою любимую оппозиционно-популистскую риторику.

Нынешние досрочные парламентские выборы для Тимошенко «второй последний шанс» после разгромного поражения на президентских выборах. И Юлия Владимировна настроена на них крайне решительно и даже не скрывает, что рассчитывает с их помощью не просто попасть в парламент или быть представленной во власти, а получить ни много ни мало должность премьер-министра, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«Это не только выборы парламента, говорит Тимошенко, – но и выборы премьер-министра Украины» и, похоже, у экс-премьера есть конкретный план, как в третий раз возглавить правительство.

О чем мечтает Тимошенко

Как пояснила сама Тимошенко в одном из недавних интервью, данные неких социологических исследований свидетельствуют, что на досрочных выборах в парламент проходят только четыре партии: «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, «Батьківщина», БПП и Оппоблок. А поскольку Зеленский уже сам пообещал не создавать коалицию ни с экс-регионалами, ни с Петром Порошенко, у него просто не останется выбора, и единственным возможным партнером по коалиции будет партия Тимошенко.

При таких раскладах претензии Юлии Владимировны на премьерское кресло будут более-менее обоснованными, ведь она, по сути, получит возможность шантажировать президента. Коалиция с БПП, равно как и с Оппоблоком станет для Зеленского политическим самоубийством, поскольку перечеркнет все его обещания избирателям. Да и бизнес-интересы его бенефециара Игоря Коломойского явно идут вразрез и с Порошенко, и с экс-«регионалами». В этой ситуации президенту придется выбирать между союзом с Тимошенко на ее условиях, либо отсутствием коалиции, парламентским кризисом и новыми выборами, но уже в несколько менее благоприятных условиях.

«Золотая акция». Что нужно, чтобы ее получить

Чтобы описанный выше план можно было претворить в жизнь, Юлии Владимировне нужно не так уж и много, но и немало – получить на досрочных выборах «золотую акцию». Для этого даже не обязательно, чтобы в Раду прошли всего четыре фракции, может быть и еще одна.

Просто у Тимошенко должно быть такое количество мандатов, которых бы хватило «Слуге народа» для устойчивого большинства, а у «пятой партии», которая тоже может претендовать на коалицию с Зеленским, голосов бы заметно не хватало. Если вынести за скобки БПП и Оппоблок, с которыми коалиция «Слуги народа» невозможна, то Тимошенко для премьерства достаточно всего лишь занять предпоследнее место, но привести с собой от 30 до 40 депутатов.

При этом «Слуга народа» должна, как ей и предсказывают социологи, набрать очень много, но меньше чем 226, на что замахивается сам Зеленский. Для Тимошенко идеально будет, если у «Слуги народа» будет немногим меньше 200 мандатов. Тогда партия президента будет обречена искать союза с Тимошенко.

Провести же 30-40 депутатов, учитывая результат в 14% на президентских выборах, «Батьківщині» вполне по силам. И нынешняя риторика Тимошенко, похоже, именно на подобный сценарий и рассчитана.

С одной стороны, Юлия Владимировна продолжает гнуть свою линию о снижении тарифов на коммуналку и даже пишет для Зеленского соответствующие проекты указов, обещает новый экономический курс, который позволит за пять лет догнать и перегнать Польшу, неустанно критикует правительство Гройсмана, обвиняя министров в коррупции, в общем, занимается своим любимым популизмом, мало отличным от того, что был во время президентства Порошенко.

При этом Тимошенко всячески подчеркивает, что теперь она «категорически» никакая не оппозиция, и «готова подставить плечо» популярному президенту Зеленскому. А поскольку кандидата в премьеры у Зеленского пока нет и называть его имя до парламентских выборов «Команда Зе» явно не собирается, некоторые избиратели нынешнего президента вполне могут на парламенстких выборах поддержать Тимошенко как премьера при нынешнем президенте.

Почему план Тимошенко не сработает

В теории намерения Юлии Владимировны, и вправду, выглядят достаточно убедительно, но в реальности получить «золотую акцию» для нее будет практически невозможно. И главная причина этого – мажоритарная составляющая выборов.

В истории украинской политики никогда не было такой ситуации, чтобы результаты некой политсилы более-менее совпадали и по многомандатному округу, и по одномандатным округам. На выборах 2014 г., например, больше всего голосов получила партия «Народный фронт», но самую большую фракцию провел в Раду БПП, благодаря успеху на округах.

При этом на сегодняшний день предсказать победителей можоритарной составляющей выборов практически невозможно, но с уверенностью можно сказать, что состав мажоритарщиков будет достаточно пестрый и из них можно будет создавать те или иные комбинации, которые не позволят кому бы то ни было иметь «золотые акции».

Не зря же Коломойский занялся перед выборами раскруткой проекта «партии мэров» Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, у которой не слишком много шансов преодолеть 5%-ный барьер, но которая сможет провести в парламент немало мажоритарщиков из местных хозяйственников.

И именно они будут первыми претендентами на коалицию со «Слугой народа». Чтобы быть для Коломойского неким предохранителем от слишком сильного Зеленского. Что же касается премьерских амбиций Тимошенко, то при всей ее показательной дружбе с Коломойским олигарху Юлия Владимировна на посту премьера явно ни к чему.

Да и не одна Тимошенко пошла на эти выборы в погоне за «Золотой акцией». Кроме нее, на особенную роль будут претендовать сразу несколько сил. Это и Анатолий Гриценко с партией «Гражданская позиция», и Игорь Смешко со своим проектом «Сила и честь», и «новое лицо» Святослав Вакарчук с «Голосом».

Ну и остальных участников политического процесса сбрасывать со счетов не стоит, даже вновь получившего гражданство Михеила Саакашвили с его «Рухом новых сил».

Вероятность того, что никто из них не попадет в новую Раду, крайне мала, а потому у Тимошенко в борьбе за «золотую акцию» будет очень жесткая конкуренция и ее шансы на победу призрачные.