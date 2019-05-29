«Игра престолов» от Зеленского: Саакашвили, как таран против Порошенко

Со стороны нового президента было бы наивно повторять ошибки предшественника: Саакашвили играет по правилам только до поры до времени.

Политики тоже люди, а потому в определенном возрасте принципиально не меняются. Тот тип поведения, методы и понимание коммуникации, которые Саакашвили продемонстрировал в Украине и Грузии, сохранятся, пишет на страницах «Нового Времени» глава общественной организации «Центр UA», бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

Это такой политик – как, впрочем, и Тимошенко – которому постоянно нужно с чем-то бороться. Это даже не стиль, а образ жизни – такие люди «тухнут» от рутины.

Сложно представить их в кабинетах, где бы они что-то месяцами анализировали и разрабатывали. Таким людям как воздух нужна бурная деятельность. А направление может и не иметь особого значения.

У Саакашвили еще есть большой потенциал, но по его же собственным словам, он уже занимал все возможные должности. Он сам сказал, что не ставит перед собой никакой цели – например, на премьерство – и раньше он тоже много чего говорил.

Если Саакашвили рассматривает Украину как место для самореализации, то он наверняка вернется к тому типу деятельности, который условно можно назвать общественно-политическим. Ему нравится купаться во внимании журналистов, он может снова получить площадку на телеканалах.

Понятно, что ему есть причины сводить счеты с Порошенко и Луценко. Но кто знает, куда его занесет.

Со стороны Зеленского отдать Саакашвили гражданство было естественным. Сейчас новый президент делает ряд шагов, которыми, по его словам, исправляет ошибки Порошенко. А Саакашвили изначально был творением предшественника.

Он его пригласил, дал гражданство, должность, а потом трусливо уволил и депортировал. Это был стыд. И для Зеленского важно продемонстрировать, что он другой. И, будем честными, сейчас у него не так много возможностей продемонстрировать свое отличие и верность обещанному.

Поэтому с точки зрения Зеленского это логично, а вот с точки зрения полезности Саакашвили – вопрос. Да, Саакашвили очень эффективен на международной арене: сам видел, как много он сделал для поддержки там Порошенко. И сейчас те, кто на определенном этапе были соратниками Саакашвили, понесут наибольшие потери от его приезда.

Саакашвили – стихия неконтролируемая, и на определенный период может согласиться играть по каким-то правилам. Но со стороны Зеленского было бы наивно повторять ошибки Порошенко и рисовать ему какую-то перспективу: непонятно, кто кого в конечном итоге использует.

В свое время Саакашвили на том же этапе, что и с Яценюком, вел борьбу с Коломойским. Тогда он представлял Порошенко, и были даже шансы на примирение. Сейчас же их станет больше, потому что и Коломойского, и Саакашвили Порошенко выкинул, поэтому сейчас между этими двумя больше общего, чем оснований для войны.

С одной стороны, для команды Зеленского Саакашвили – это эпоха интриг прошлого. Это политик многогранный, и для него естественно иметь не один или два, а кучу разных фронтов, между которыми иногда сложно выстроить последовательность.

Но с другой стороны, классические совковые и постсовковые институты для Саакашвили как для быка красное. А Зеленский играет такого же разрушителя, поэтому здесь их интересы могут сойтись.

Но это не значит надежное и прогнозируемое сотрудничество. Все те, кто пытается запрячь и выкрутить Саакашвили в своих интересах, часто получают неожиданный результат. Мы уже знаем о его темпераменте и формате все – другими будут только события.

Потому Саакашвили есть Саакашвили. Его трудно сделать послушным игроком.