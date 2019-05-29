Скандал на пустом месте. Что представляла собой «ситуативная комната» на Банковой?

Секретные данные на сервере в ситуационной комнате Администрации президента Украины не хранились, он был лишь хабом.

Во вторник, 28 мая, бывший министр финансов Александр Данилюк указом президента был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. И в тот же день преемник Александра Турчинова спровоцировал волну зрады, заявив об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента и вынудив «папередников» провести небольшой ликбез, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

В видео, снятом в этой комнате, Данилюк отметил, что еще в апреле на стенах были большие экраны, а за стеной находились серверы, к которым они были подключены.

«Все было снято во время смены власти. Такая получилась «цивилизованная» смена власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний. И во время этих совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников. Информация попадала через защищенные каналы связи в эту комнату», – сокрушался экс-министр.

Прийшов, побачив…Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи. Geplaatst door Alex Danylyuk op Dinsdag 28 mei 2019

В свою очередь Турчинов, дабы упредить манипуляции вокруг вероятной пропажи секретных данных СНБО, поскольку скандальное видео снял новый глава этого органа, пояснил: Данилюк проводил съемку в АП на Банковой, а не в здании СНБО по улице Болобочана.

«Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», – подчеркнул Турчинов.

Что касается непосредственно ситуационной комнаты на Банковой, то оперативно отреагировали и бывшие обитатели Администрации президента. В частности, экс-спикер Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что, во-первых, техника была арендована пятым президентом за свои средства и по окончании каденции он вернул ее арендодателю. Во-вторых, никакой секретной информации не хранилось на тех серверах, выступавших в качестве хаба – мостика из ситуационной комнаты в различные ведомства.

«Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой», – отметил Цеголко.

Однако эти пояснения в полной мере не могли остановить «зраду», поскольку в СМИ тут же вспомнили опубликованное в сентябре 2018 года интервью бывшего замглавы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива «Украинской Правде», якобы опровергающее приобретение техники за счет Порошенко.

Тогда Шимкив рассказывал, что неиспользуемые серверы собирали с миру по проводу: в ЦИК, НБУ, «Укртелекоме» и т.п. После специалисты сообразили их в один комплекс. Т.е. подача следующая: техника на самом деле была куплена за бюджетные средства, а «папередники» ее все равно увели.

Потому Шимкиву пришлось расставить точки на «i», опубликовав обстоятельный пост в Facebook. Он подтвердил, что серверы передавались из различных госорганов и регуляторов, и все были переведены на баланс Госуправления делами. Часть техники (которая, очевидно, осталась), покупалась за бюджетные средства в рамках законодательства.

Зараз в США і тому вибачте за затримку із коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП.Архітектура ситуаційноі… Geplaatst door Dmytro Shymkiv op Dinsdag 28 mei 2019

И с большей долей вероятности ее обнаружить не составит труда. В то же время поскольку в казне был сквозняк во время создания этой комнаты, то на другую часть техники дал деньги уже бывший президент. Шимкив также заверил, что все защитные системы в целости и сохранности.

Были ли на серверах данные с грифом государственной тайны? Нет. Экс-замглавы АП пояснил, что «архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами». Данный видеосервер служил лишь для вывода на экраны данных, получаемых по защищенным каналам связи из Минобороны, СБУ, СНБО и т.д.

И данный видеосервер, который якобы «умыкнули» из комнаты, не принадлежал ЦИК. Предоставленный же Центризбиркомом сервер «имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов», и его использовали для обеспечения операционной деятельности АП в целом. Оборудование, полученное от НБУ, – это вообще компьютеры и принтеры опять-таки для Банковой.

Кстати, сам Данилюк говорил о том, что информация в ситуационную комнату поступала по защищенным каналам, и, видимо, полагает, что эти данные оседали на сервере. Что, как пояснил Шимкив, не соответствует действительности. Вопрос в том, заявил ли он об этом намеренно или по незнанию.

Если намеренно, т.е. с целью кинуть очередной камень в огород «папередников» с перспективой оклеймить их госизменниками, то это безусловно плохо, но еще, скажем так, мотивация понятна. В разы хуже, если по незнанию, поскольку в таком случае Данилюк не только раздул скандал на ровном месте, но и показал свою «подготовленность» к такому важному посту, как секретарь Совета нацбезопасности.

Хотя поводов для паники не было, если бы тот же Данилюк обратил внимание, к примеру, на опубликованный еще 7 июня 2017 года репортаж «Громадського» о внутренней кухне АП и работе Порошенко в частности. В материале уделили внимание и данной ситуационной комнате – это «помещение, оборудованное системой защиты от внешнего прослушивания».

«Кроме этого, в комнате есть система закрытой связи, которая позволяет общаться с руководителем любого государственного органа, а также мониторы, на которые выводится изображение – например, вся статистическая информация госорганов. В режиме видеоконференций президент общается с чиновниками, в частности с руководителями ОГА или военными, проводят учения на полигоне», – отмечается в репортаже.

Больше подробностей предоставил сам Порошенко в интервью журналистам, которых пригласил в ситуационную комнату в марте этого года. Например, он рассказал, что конфиденциальную связь, в том числе с Белым домом, Госдепартамертом, штаб-квартирой НАТО и генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, установили специалисты из Турции. До проведения модернизации, по словам экс-президента, до начала агрессии РФ в отношении Украины у Москвы вообще была возможность перехватывать разговоры, проводили по конфиденциальной связи с постсоветскими странами.

Путін сьогодні на кожному ефірі каже: будь-який кандидат, аби не Порошенко. Тому, що він зацікавлений у м’якому, некомпетентному, недосвідченому кандидаті, який не має міжнародної підтримки і який буде готовий на капітуляцію перед Росією.Буде дуже великим розчаруванням для Путіна, що ми одразу ж після президентських виборів проведемо засідання Нормандського формату, яке буде присвячене рішенню Ради Безпеки ООН щодо «блакитних шоломів».Про це говорив під час ефіру на Телеканал ICTV Geplaatst door Петро Порошенко op Vrijdag 29 maart 2019

На самом деле, о необходимости создания такого ситуационного центра президента в Украине задумались почти сразу после обретения независимости. Согласно работе Национальной академии госуправления при президенте Украины «Ситуационные центры органов государственной власти» 2013 года, соответствующие работы начались еще в 1993-1995 годах, но не завершились по причине «теоретических, организационных и ресурсных проблем». Комната появилась лишь после вторжения российских сил, а до 2014 года – при Викторе Януковиче – там был вообще банкетный зал.

Что такое ситуационная комната

Создание и работа ситуационных комнат или центров – распространенная практика. Их история, классификация и функционал опять-таки во всех деталях приводится в вышеупомянутом документе Нацакадемии.

Первый ситуационный центр для лидеров стран был создан благодаря известному британскому кибернетику Стаффорду Биру еще в 70-х годах прошлого века. Бир – первый, кто применил кибернетику для управления. Т.е. в некотором роде его можно назвать «отцом ситуационных центров».

Британца в 1971 году пригласило чилийское правительство для создания ряда проектов, среди которых создание единой компьютеризированной системы управления экономикой в реальном времени «Киберсин» посредством сети «Кибернет». Реализация проектов была прервана после переворота Августо Пиночета в 1973 году.

Со временем ситуационными центрами обзавелись многие правительства и корпорации. Как пишут авторы исследования, например, на президента США работают сразу четыре таких центра, в Европе их насчитывается несколько десятков, в том числе сразу десятью располагает Норвегия.

Но, наверное, самые продвинутый среди европейских стран – у Германии. Есть такие комнаты и в России, в частности созданный в 1994 году (на 20 лет раньше, чем в Украине) в Совете безопасности при президенте РФ.

Ситуационные центры имеют также довольно сложную классификацию: по масштабу (стратегические, оперативные, персональные); по целевой направленности (контроля над одним сложным объектом; постоянного и активного управления объектом; кризисный СЦ, для обучения, многоцелевой СЦ); по точности описания решаемых задач (слабоструктурированные, детерминированные); по составу систем ситуационного моделирования (наблюдения или отображения, аналитические, полнофункциональные); по размещению (стационарные, мобильные, виртуальные); по способу отражения ситуационной информации (коллективный, индивидуальный, коллективно-индивидуальный СЦ); по универсальности (специальные, настраиваемые СЦ).

Кто входит в состав СЦ? На примере украинской комнаты, американской или британской (о них ниже) понятно, что состав участников совещаний в СЦ зависит от, собственно, темы этого совещания.

Это могут быть министры финансов или экономики, а могут быть представители военных структур. Украинские ученые в своей работе также описали стандартный СЦ: «Помещение СЦ традиционно делятся на несколько основных зон: зал в котором проходят совещания лиц, принимающих решения и приглашенных экспертов; аналитические центры, расположенные рядом или отдаленные от ситуационных комнат; операторские комнаты. Архитектурно Ситуационный центр может располагаться в одной или нескольких комнатах, зале или отдельном здании».

Оборудование. Если вкратце, то речь о технике, необходимой для визуализации и обсуждения информации (графики, карты, таблицы, фотографии, видео и т.п.) с возможностью внесения корректив. Следовательно, нужна видеостена с системой мультиэкранного отображения, а также пресловутый видеосервер.

Еще необходимы интерактивный дисплей – «для нанесения в ходе обсуждения рассматриваемых ситуаций пометки на сенсорном экране графическими средствами»; и интегрированные системы управления, «необходимые для технологически сложных комплексов, где для профессионального управления состоянием объекта управления требуется одновременное переключение множества устройств».

Использование таких систем управления позволяет контролировать все оборудование СЦ с экрана универсальной сенсорной панели. Ну и, конечно же, всевозможные виды защищенной связи, включая средства для проведения видеоконференций.

Примеры из-за рубежа

В Великобритании, например, действует ситуационный центр с пугающим периодически население названием COBR, или Cabinet Office Briefing Room A. Этот СЦ собирается в экстренных случаях. Первое совещание COBR состоялось в ответ на забастовку шахтеров 1972 года.

И в зависимости от природы рассматриваемых ситуаций в совещаниях участвуют министры, главы различных департаментов, представители полиции, спецслужб и других лиц, которых пожелает видеть премьер. В распоряжении COBR есть несколько конференц-залов в кабинете министров по адресу Уайтхолл, 70.

Как выглядят эти залы? Интернет не полнится их изображениями, но в 2010 году правительство по запросу в рамках Закона о свободе информации обнародовало фото одной из комнат.

Есть свой СЦ и у НАТО – или Центр НАТО по оценке обстановки, сокращенно SITCEN. К слову, указом Порошенко от 28 марта 2018 года была утверждена годовая национальная программа под эгидой Комиссией Украина-НАТО.

В ней содержится пункт о создании единой системы ситуационных центров госорганов, входящих в сектор безопасности и обороны, а также обеспечение координации этой системы с использованием возможностей SITCEN.

СЦ Альянса является структурной единицей Международного военного штаба (МВШ), предназначенной для оповещения и предоставления подробных данных по тем или иным ситуациям – по кризисам, конфликтам, военным учениям высокого уровня.

Сотрудники SITCEN (военные и гражданские) круглосуточно собирают политическую, экономическую, террористическую и военную информацию СЦ был создан еще в 1968 году и находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В США есть президентская ситуационная комната (SITROOM), известная как конференц-зал имени Джона Ф. Кеннеди, по его же приказу и созданная в 1961 году после провала Операции в заливе Свиней. В состав SITROOM входят члены Совета национальной безопасности, включая советника по нацбезопасности, руководителя аппарата Белого дома.

Комната оборудована защищенными коммуникационными системами, позволяющими президенту связываться с военными и оперативно реагировать не те или иные кризисные ситуации.

В ЕС действует Разведывательно-ситуационный центр ЕС (EU INTCEN). Это орган Европейской службы внешних дел (EEAS) под руководством верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности (сейчас этот пост занимает Федерика Могерини). Он обеспечивает верховного представителя и его ведомство свежим мониторингом в сфере безопасности, внешней политики, обороны и борьбы с терроризмом.

Заложил основы этого СЦ предшественник Могерини Хавьер Солана еще в 1999 году. Свое нынешнее название Разведывательный и ситуационный центр Европейского Союза (EU INTCEN) – он получил в 2015 году. К сожалению, в отличие от COBR, SITROOM или SINTCEN посмотреть на европейский СЦ изнутри возможности нет.