Имитация бурной деятельности. Ахиллесова пята политической элиты Украины

После президентских выборов опытные политики зализывают раны. Они продолжают бодриться, но в их взглядах – уныние и растерянность.

Ведь некоторые из них не проигрывали «ни одной политической кампании». Хотя на самом деле и это – неправда. Они уже передавали страну Януковичу после одной из народных революций, пишет на страницах «Нового Времени» тележурналист, политический обозреватель Дмитрий Тузов. Сделаны ли выводы на этот раз? Или почему произошло то, что произошло?

Думаю, злую шутку сыграла страсть к имитации всего, что можно сымитировать. Хотите примеры? Да пожалуйста. Вам же известно, что наша страна запретила вывоз за границу ценного сырья – леса-кругляка? И что – наши леса стали меньше рубить те солидные люди, которые на этом зарабатывают немалые деньги в твердой валюте? Да где там! Им удалось сымитировать действие запрета.

Теперь Украина не меньшими темпами продает тот же лес-кругляк, только изменив в таможенных документах название товара. Теперь это – просто «дрова». Польские, венгерские и словацкие таможенники с удивлением смотрят на колонны украинских лесовозов, но пропускают их на свои таможенные территории.

Потому что их странам требуется сырье, из которого на их же заводах производят мебель и экспортируют затем в Украину. Между тем Карпаты и другие лесные массивы в Украине стремительными темпами «лысеют». А это приводит к наводнениям в Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Потому причинно-следственный механизм никто не отменял. Как вам имитация? Ну просто сногсшибательная! Ее последствиями должны заниматься компетентные органы.

Казалось бы, благодаря имитации процессов можно морочить голову «лохторату» бесконечную количество каденций. Например, к следующему пришествию создавать Антикоррупционный суд.

Первые два года этой знаменитой эпопеи уже экс-президент и действующий генпрокурор уверяли, что ничего подобного нам не нужно. А депутаты – коалиционщики играли представлениями и отзывами депутатских законопроектов, существенно затягивая процесс. Качество которого казалось не очень важным – главной была имитация бурной деятельности.

Простые люди должны были довольствоваться этой развлекухой и проглотить подобную имитацию. Учитывая сроки этого действия, частично такой результат и был достигнут. Опять наблюдаем искусно выполненный прием – имитацию, растянутую во времени.

Яркой частью имитации реформы судебной ветви власти было прохождение на должности через сито отбора общественными активистами судей, которых в свое время лишь чудом жестко настроенные люди не засунули в мусорные баки.

Просто уникальной, филигранно проведенной имитацией процесса и здравого смысла стала работа созданного НАЗК. Это несмотря на то, что мы с вами из своих карманов заплатили за его работу сумму, достаточную для формирования вполне дееспособного боевого подразделения, который бы усилил позиции украинской армии на фронте.

Эта безумная имитация требовала особых подходов и филигранной техники. Вроде той, которую продемонстрировали полузащита и нападение «Ливерпуля» в полуфинале Лиги Чемпионов в игре с «Барселоной». Нужно было разыграть настоящую имитационную драму: рвение к работе и горечь из-за того, что Агентство не получает доступа к реестрам собственности.

Такая игра требовала партнерства со стороны Министерства юстиции. В конце концов, теперь уже сложно установить истинную причину, кто кого не подпускал к реестрам, но история запомнила забавный эпизод. Когда руководитель этого антикоррупционного учреждения отправилась на один из горнолыжных курортов (за наши с вами деньги, дамы и господа), а действующий премьер-министр в настоящее время не смог внести данные в свою декларацию, поскольку сайт «лежал и не отсвечивал».

Потому ответственные лица искусно «забыли» заключить соглашение с компанией, обеспечивавшей техническое сопровождение. Чем не блестящий пример имитации, который может даже попасть в учебники. Если, конечно, этот предмет когда-либо станет частью политологии.

Откровенно говоря, хорошо поработали авторы имитации и над концепцией запуска энергорынка в стране. Вероятно, вы же уже приготовились листать буклеты, выбирая лучшие тарифные планы? Должен вас разочаровать: в ваших почтовых ящиках вы не увидите этих бумажек с привлекательными предложениями от разных поставщиков.

Там, как всегда, будут платежки от одного и того же монополиста. А если возникнет некое подобие конкуренции – не волнуйтесь и не переживайте. Скорее всего, это будет очередная имитация. Благодаря нескольким компаниям – прокладкам, зарегистрированным где-то на Кипре, принадлежащим одному и тому же владельцу.

Неплохой имитацией, которая также занимает верхние позиции нашего хит-парада, стала история с якобы покупкой и ввозом в страну угля из Роттердама. Все знают, откуда этот уголь, но легенда, согласитесь, эффектная. Биржи, прекрасный портовый город на западе Европы. Действительно, «Роттердам+» является одной из самых уникальных имитаций современности. Ставим «зачет» ее разработчикам «автоматом».

Серьезной имитацией процесса были и законодательные инициативы. Надо отдать должное депутатам – они верно, годами, имитировали процесс ограничения депутатской и судейской неприкосновенности и принятия закона об импичменте президента.

Это ж надо так уметь – провозглашать подобные намерения, даже не собираясь их выполнять. Относительно импичмента президента – это тема вообще, по-моему, была неприличной в достопочтенном, избранном обществе.

О ней не принято было вспоминать порядочным людям из окружения любого президента. Будто в Украине и не президента выбираем, а настоящего царя-батюшку. Как в России.

Некоторые политологи (в частности, Тарас Чорновил), которые поочередно работали на политические системы Ющенко – Януковича – Порошенко, на всех телеканалах убеждали, что закон об импичменте нужен нам, как ослу очки, а отправить в отставку президента можно и без этого интеллектуального перенапряжения. Якобы благодаря механизму, прописанному в Конституции.

Но если сделать то, что мало кто делает, и прочитать соответствующую главу Основного Закона, станет понятно, что Маск ближе к высадке землян на Марсе, чем украинцы к попытке оторвать от корыта какого-то негодяя – последователя Януковича.

Для этого коктейлями Молотова, скорее всего, придется сжечь изрядную часть правительственного квартала, вместе с грузовиками и автобусами, которыми, как правило, во времена кризиса перекрывают дороги в столице.

А это потому, что и положения Конституции во многом являются имитацией демократии. Блестящей. Возможности как бы и есть, а механизмов нет.

Туда же, в антологию имитаций можно причислить и эпопею с избирательным кодексом. Сегодня, в шаге от роспуска парламента, все политические силы признали мажоритарку ну очень коррупционным делом. Конечно, они Америку нам не открыли – «засевание округов» всегда было «секретом», о котором все знают.

Но до очередных выборов все делали вид, что так и должно быть. Теперь политики дружно называют закрытые списки перераспределением коррупционных миллионов – уже в пользу партийных лидеров, которые будут формировать эти списки. Тоже не новость, согласитесь.

Я о другом: в течение 5 лет после Революции Достоинства, после расстрелов людей в феврале 2014 года, политическая система и ее трибуны толеровали политическую коррупцию в стране. И привели страну к парламентским выборам по старым, дореволюционным схемам.

Сейчас, с тревогой и озабоченностью в голосе, они объясняют, что для качественных изменений (включая открытые списки), нужно принять несколько тысяч правок. А это – нереально. Но рефреном звучит: «Ну, как мы вас сделали? Развели, как котят». Имитация? Еще какая! Виртуозная!

А чего стоят имитации, касающиеся бизнеса. Где должны быть равные условия для всех. Но у нас принимают закон, который фактически запрещает размещать солнечные панели на земле. Чтобы всякие мелкие «домохозяйства» не мешали динозаврам рынка питаться таким вкусным и сочным «зеленым тарифом».

А динозавры жрут много. Почти все. И не хотят оставлять хоть что-то кому-либо. Поэтому всю эту мелочь надо подавить в зародыше – чтобы не путались между жирными, перекормленными тушами тираннозавров и ящеров, готовых перегрызть горло любому, а не только мелкому бизнесу.

И которые засылают своих «тираннозаврикив» на заседание профильного комитета ВР за день до голосования этого «замечательного» закона. Или я неправду говорю, многоуважаемые народные депутаты?

Продолжать можно и дальше – история имитаций тянет на отдельную энциклопедию. Во многих томах. Но суть не в том, чтобы все это перечислять. А в том, чтобы сделать какие-то выводы. Чтобы следующие поколения политиков понимали природу вещей.

И помнили, что после серии настолько искусно выполненных имитаций все равно придется подсчитывать голоса. На нашем носу – парламентские выборы.

И от нас зависит, сможем ли мы уменьшить количество имитаторов в украинской политике. И увеличить количество тех, кто готов действовать, не разрабатывая подковерные планы и договоренности по имитации очень важных для страны вещей.

Ибо, действительно, чтобы продвигаться вперед, необходимо понять и уяснить,

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