Карлсон возвращается. Зачем Зеленскому понадобился Саакашвили?

Президент Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство, о чем главу государства просили и сам экс-президент Грузии, и ряд украинских политиков.

Возвращение блудного грузина в Украину должно состояться буквально на днях, и можно не сомневаться – для украинской политики бурная деятельность Саакашвили не пройдет незамеченной. Сейчас же самое время вспомнить историю первого украинского периода в жизни этого незаурядного политика, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Как Саакашвили получал и терял украинский паспорт

Свою активную деятельность в Украине бывший президент Грузии начал в декабре 2013 г., принимая активное участие в митингах Евромайдана в Киеве. В феврале 2014 г. поддержал новую власть страны.

В 2015 г. Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко и главой Совещательного международного совета реформ. В мае того же года указом президента Саакашвили было предоставлено украинское гражданство, и он получил назначение на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Действовал Саакашвили ярко – в его арсенале были и разрушения бульдозером незаконных строений на пляжах Одессы, и попытка бороться с коррупцией на таможне. Пытался он добиться и ремонта трассы Одесса-Рени, которая была в плачевном состоянии.

При этом Саакашвили находился в постоянном конфликте с мэром Одессы Геннадием Трухановым, называя того «бандитом», с сентября 2015 г. неоднократно обвинял в коррупции Кабинет Министров во главе с Арсением Яценюком. Яценюк и «Народный фронт», по мнению Саакашвили, блокировали работу министра экономразвития Айвараса Абромавичюса, а серый кардинал и ближайший соратник президента Игорь Кононенко якобы был задействован в теневых схемах, связанных с Одесским припортовым заводом.

В ноябре 2016 г. Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области, мотивируя ее причастностью Порошенко к «коррупционным схемам». Комментируя свой уход, экс-губернатор обнародовал намерение создать новую политическую силу «для свержения нынешней политической элиты».

С этого момента Саакашвили стал открытым оппонентом Порошенко, хотя ранее их отношения можно было охарактеризовать как дружественные. В том же месяце Саакашвили создал и возглавил общественную организацию «Рух нових сил», которая в феврале следующего года преобразовали в партию.

Политик тесно взаимодействовал с депутатами-еврооптимистами, которые специализировались на антикоррупционной тематике: Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко, Светланой Залищук, Егором Фирсовым, Виталием Шабуниным, Егором Соболевым, Василием Гацко.

В декабре 2016-го Саакашвили вступил в открытый конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на заседании Национального совета реформ в Администрации президента. Во время словесной перепалки Аваков бросил в оппонента стаканом с водой, звучали взаимные обвинения в коррупции.

В конце концов, бурная деятельность Саакашвили привела к тому, что он потерял украинское гражданство. В июле 2017 г. Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, грузинский экс-президент тогда находился за границей. В качестве основания для аннулирования украинского паспорта были взяты неправдивые данные, которые Саакашвили предоставил Украине, претендуя на гражданство.

10 сентября 2017 г. Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу нелегально. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» (Львовская обл.) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев.

Позднее райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тыс. грн. С октября 2017 г. он стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной Рады, прозванной в СМИ «МихоМайданом».

3 декабря того же года в центре Киева состоялась акция протеста «Марш за импичмент», на которой соратники Саакашвили требовали ухода Порошенко с поста президента и принятия закона об импичменте. 5 декабря 2017 г. Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также якобы получении из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти в стране. Спонсором Саакашвили тогда называли беглого соратника Януковича Сергея Курченко.

Тогда политик убежал от силовиков на крышу, позже приверженцы Саакашвили добились его освобождения из автомобиля силовиков. Спустя два дня Саакашвили задержали повторно, но Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте. Позже политика все-таки поместили под частичный домашний арест.

Последняя акция состоялась в столице 4 февраля 2018 г., после чего «МихоМайдан» был ликвидирован, а сам Саакашвили выдворен из страны.

12 февраля 2018 г. сотрудники СБУ принудительно посадили его на самолет в Варшаву, вручив уведомление о запрете въезда на Украину на три года. После этого Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах, периодически продолжая напоминать о себе, критикуя украинскую власть и особенно Порошенко.

Зачем Зеленскому неконтролируемый Саакашвили?

Ответов на этот вопрос может быть несколько, и не все они противоречат друг другу.

Первое и самое простое, но далеко не исчерпывающее объяснение лежит в плоскости самопиара Зеленского. Включив зеленый свет для Саакашвили, молодой президент Зеленский сделал красивый жест, якобы восстановив справедливость, попранную его предшественником Порошенко.

Такой жест должен пойти Зеленскому в плюс, в том числе и в преддверии досрочных парламентских выборов. Саакашвили, который и до выборов не стеснялся рассыпаться в комплиментах Зеленскому, в свою очередь тут же поблагодарил президента и гарантированно будет это делать и дальше с традиционным кавказским радушием.

Эту версию уже озвучил и народный депутат Сергей Лещенко, активно поддерживавший Саакашвили и когда тот запускал свои антикоррупционные форумы, и когда тот создавал свою партию «Рух нових сил», и когда тот с боем прорывался в Украину после лишения его гражданства.

Решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Лещенко назвал «примером настоящего лидерства». «Зная, что Саакашвили сложный человек, неконтролируемый, но Зеленский решил исправить несправедливость, совершенную во времена Порошенко с целью расправы за инакомыслие. В ближайшие дни Саакашвили вернётся в Украину, и процесс очищения политики от коррупционных схем и саботажа эпохи Порошенко заиграет новыми красками», – написал Лещенко на своем канале в «Телеграме» сразу же после обнародования указа.

Второе объяснение решения Зеленского несколько более сложное. У Саакашвили, как все прекрасно помнят, во время работы во главе Одесской ОГА был откровенный конфликт, во-первых, с главным бенефициаром нынешнего президента Игорем Коломойским, а во-вторых, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Причем с последним конфликт перерос в открытую личную неприязнь, что вылилось в публичную перепалку с личными оскорблениями и метанием стаканов прямо на совещании в присутствии президента. Более того, Саакашвили известен как непримиримый борец со всеми «барыгами», а не только с Порошенко.

Таким образом, вернув экс-президента Грузии в Украину, Зеленский приобрел лично обязанного ему человека, которого можно использовать как некое оружие, или как минимум как раздражитель и против Коломойского, чтобы избавиться от слишком навязчивой опеки, и против Авакова.

Арсен Борисович, к слову, устами своего человека в парламенте Антона Геращенко уже высказал некоторое неудовольствие от решения Зеленского. По словам Геращенко, Саакашвили «сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко, и сделает все, чтоб снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему президенту той же монетой, что и предыдущему, за все добро, что тот сделает для него».

Третья причина возвращения гражданства Саакашвили наиболее вероятная. Эмоциональный грузин нужен Зеленскому именно для того, чтобы топить Порошенко уже на парламентских выборах. Это решение, кстати, чудестным образом коррелируется с решением связанного с Коломойским журналиста Александра Дубинского баллотироваться в парламент по мажоритарному округу одного из наиболее близких политических соратников Порошенко Игоря Кононенко.

Можно не сомневаться, что и Дубинский, и Саакашвили во время краткосрочной избирательной кампании будут вываливать тонны грязи и компромата на политсилу Порошенко. Тем более, для Саакашвили Порошенко уже давно стал персональным врагом. Все это должно максимально негативно влиять на рейтинг «Европейской Солидарности».

Ну и в-четвертых, Саакашвили вполне может и лично сыграть на предстоящих выборах, а точнее, его партия «Рух нових сил». Несмотря на то что эта политсила политически умерла сразу же после выдворения за границу своего лидера, ей можно попробовать дать второе дыхание.

Примечательно, что в числе «просителей» вернуть Саакашвили гражданство был и лидер «Самопомочі» Андрей Садовый. Он, напомним, имел с Саакашвили достаточно теплые и дружественные отношения с самого начала его оппозиционной к Порошенко деятельности.

Львовский мэр посещал антикоррупционные форумы, был среди тех, кто помогал Саакашвили прорываться через границу (недаром Саакашвили первым делом поехал во Львов), нардепы от «Самопомочі» Семен Семенченко и Егор Соболев были главными действующими лицами «МихоМайдана» и так далее.

У «Самопомочі» перед досрочными выборами дела идут не ахти, рейтинг дает призрачные шансы на переизбрание в парламент, а потому их объединение с остатками «Руха нових сил» вполне может стать шансом на то, чтобы остаться в большой политике. Более того, забыв былые обиды, этот проект теоретически может поддержать и Коломойский, рассчитывая в перспективе получить в новом парламенте сразу несколько фракций, на которые он сможет влиять, и стать таким образом главным кукловодом всей украинской политики.

Как бы там ни было, а с возвращением Саакашвили жизнь в украинской политике станет веселее, но далеко не факт, что лучше.