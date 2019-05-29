Избиратели наполовину. Участие нерезидентов в выборах в Верховную Раду

На выборах в Верховную Раду зарубежные украинцы голосуют только за партийные списки, не имея права голосовать за выдвиженцев-мажоритарщиков.

Уже в июле в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Без сюрпризов со стороны национальной избирательной системы здесь не обойтись. Как ни странно, но первые, кому стоит волноваться – это украинцы, проживающие за рубежом, пишет на страницах «Фокуса» экс-представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Парламентские выборы будут проходить по действующему закону о выборах, то есть по системе с мажоритарным элементом. В таком случае – более полумиллиона человек, которые по данным ЦИК голосуют на избирательных участках, лишат права избирать депутатов в своем округе. Почему? Попробую объяснить.

Равные права и свободы?

Во время первого тура выборов Президента Украины в Италии действовали четыре избирательных участка: две в Милане, и по одному – в Риме и Неаполе. На римские участки зарегистрировались чуть больше восьми тысяч избирателей, а в целом по Италии – примерно 23000. А это – около десяти процентов от всех зарегистрированных на Апеннинах граждан Украины.

Даже на примере украинцев в Италии понятно, что реализация избирательного права за рубежом – это актуальный вопрос не для сотен, не для тысяч, а для десятков тысяч наших сограждан.

Как экс-член Венецианской комиссии я полностью солидарен со своими коллегами в том, что независимо от места проживания человека он имеет такие же избирательные права, как и остальные его соотечественники. Конечно, каждое государство по своему усмотрению определяет оптимальный для себя формат выборов за рубежом. Однако неизменное требование – обеспечить всем предоставление равных избирательных прав. Это международные стандарты.

В то же время, среди отечественной экспертной среды и политикума бытует мнение, что ограничения избирательных прав украинцев, находящихся за рубежом, является допустимым по ряду соображений.

Мол, нерезиденты могут быть незаинтересованы в решении реальных проблем, поскольку не включены в общественно-политический контекст.

Еще один аргумент – сложность агитации в зарубежных участках. Также, отмечается, что избиратели, которые постоянно не проживают в стране, не влияют на выдвижение кандидатов, а, следовательно, и на содержание их предвыборных программ. Часть отечественного политикума заявляет, что нерезиденты могут и не почувствовать на себе никаких последствий своего волеизъявления, а с другой стороны – не несут никакой ответственности за свой выбор, не зависят от него.

По моему мнению, ни одно из этих оснований не является логичным.

На сегодняшний день не существует единого международного стандарта по правовому регулированию голосования за рубежом. Поэтому этот вопрос скорее лежит в плоскости политического компромисса наших законодателей.

Европейский опыт

Одним из краеугольных камней системы голосования за рубежом являются особенности территориальной организации выборов за пределами государства. Здесь известны несколько вариантов.

Во-первых, возможно формирование из зарубежных избирательных участков отдельного зарубежного избирательного округа (округов). То есть избиратели, проживающие или находящиеся за рубежом выбирают своих представителей. Так действует система во Франции, Италии, Хорватии.

Второй вариант – отнесение заграничных избирателей к избирательным округам по месту их жительства в государстве происхождения. Примерами такого подхода являются системы Бельгии и Швейцарии. Это повышает прозрачность и объективность, однако затягивает процесс установления результатов выборов, а потому характерно для исторически устоявшихся демократий.

В некоторых государствах выбирают третью модель – включают зарубежные избирательные участки в избирательные округа, образуемые в столице государства – как в Грузии или Польши. Кстати, именно такой вариант действовал в Украине во время парламентских выборов по старой смешанной пропорционально-мажоритарной системе в 1998 и 2002 годах.

Украинский опыт

В конце 2000-х в соответствии с Законом о выборах народных депутатов Украины зарубежные избирательные участки причислялись к одномандатным (мажоритарным) округам, созданным на территории Киева. То есть все граждане-нерезиденты закреплялись по одному из нескольких избирательных округов столицы.

Однако весной 2012 года Конституционный Суд Украины принял решение, которым признал указанную норму неконституционной. Таким образом, было возвращено действие предыдущей редакции Закона, согласно которой все граждане, которые на момент выборов находятся за рубежом, закрепляются за одним зарубежным округом, который является составной общегосударственного округа.

В таком случае Центральная избирательная комиссия осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии в заграничном избирательном округе. В частности образует участковые избирательные комиссии, получает от них протоколы подсчета голосов и регистрирует наблюдателей.

При таких условиях проведения агитации кажется почти невозможным. Какая же тогда состязательность среди кандидатов? Нулевая.

С апреля 2012 года года зарубежные избирательные участки не вносились в состав любых одномандатных округов. Входили в состав многомандатного общегосударственного округа. Поэтому на парламентских выборах зарубежные украинцы голосуют только за партийные списки, не имея права голосовать за выдвиженцев-мажоритарщиков.

Досрочные выборы в парламент Украины уже точно состоятся по этим довольно противоречивым нормам, а потому за два месяца уже упомянутые полмиллиона избирателей голосовать, так сказать, наполовину – только за партии. Конечно, это нарушает их права.

А вот в новом Избирательном кодексе, который уже рассматривают народные избранники, вполне реально предположить такую модель, которая бы гарантировала равные избирательные права всем украинцам. В частности, зарубежным.

И это самое малое, что мы можем и должны сделать для наших соотечественников в разных уголках мира.