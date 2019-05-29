Потеря управления в Украине. Бабченко об неадекватности заявлений новых властей и реакции общества

В Украине ярко проявился когнитивный диссонанс в общественном сознании. С одной стороны во всех бедах обвиняют предшествующую власть, с другой стороны предъявляют ей же претензии в намеренном саботаже.

Со сменой власти в Украине общественное сознание начинают раскачивают внедряя мысль о виновности и намеренном саботаже предшествующей власти. Одним из «громких» скандалов стала попытка нового секретаря СНБО Александра Данилюка обвинить команду предыдущего президента Петра Порошенко присвоение секретной информации об обороне и национальной безопасности, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!

Эммм…. Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!

Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!

Эммм… Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга – вы ж сами об этом орали!

Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный пиздец, я уже понял.

Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли!

Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.

В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы – откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.

То, что извиняться за свои вопли никто не будет – тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова – спасибо.

Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?

Б##дь, да я бы даже розетки из стен повыковыривал…

Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?

Ангельского терпения человек, однако.

Но я не об этом.

Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.

Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.

Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!Эммм…. Плять. Вы чего, идиоты?… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 28 mei 2019

Девять дней. Девять, сука, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций – ни одного человека.

И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.

Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.

Управление в стране будет теперь такое.

Собственно, это называется – потеря управления.

Ну, вас предупреждали.

Спокойной ночи…