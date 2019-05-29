Потеря управления в Украине. Бабченко об неадекватности заявлений новых властей и реакции общества
В Украине ярко проявился когнитивный диссонанс в общественном сознании. С одной стороны во всех бедах обвиняют предшествующую власть, с другой стороны предъявляют ей же претензии в намеренном саботаже.
Со сменой власти в Украине общественное сознание начинают раскачивают внедряя мысль о виновности и намеренном саботаже предшествующей власти. Одним из «громких» скандалов стала попытка нового секретаря СНБО Александра Данилюка обвинить команду предыдущего президента Петра Порошенко присвоение секретной информации об обороне и национальной безопасности, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм…. Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм… Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга – вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный пиздец, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли!
Рыги гоп до кучи. Почему Ахметова тянет к Левочкину и Медведчуку?
Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы – откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет – тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова – спасибо.
Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
Б##дь, да я бы даже розетки из стен повыковыривал…
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!Эммм…. Плять. Вы чего, идиоты?…
Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 28 mei 2019
Девять дней. Девять, сука, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций – ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется – потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи…