Рыги гоп до кучи. Почему Ахметова тянет к Левочкину и Медведчуку?

Во всяком случае об этом говорят наши информированные источники, что подтверждается информацией и других СМИ. По информации источников, «Оппозиционная платформа – За життя», возглавляемая Юрием Бойко, и, собственно, «Оппоблок» Рината Ахметова составят единый список, в котором 60% мест достанется людям Бойко, а оставшиеся 40% – кандидатам от Ахметова, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

История раскола

Тут надо напомнить, что после Революции достоинства всегда славившаяся монолитностью и дисциплиной Партия регионов развалилась на куски, самым крупным из которых был «Оппоблок», но и его единство было весьма относительным. Фракция «Оппоблока» в парламенте VIII созыва делилась на две приблизительно равные части – ахметовскую, где главные роли играли Александр Вилкул и Вадим Новинский, и «газовиков» под руководством Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Соответственно, Вилкул и Бойко считались сопредседателями фракции. И в таком состоянии двоевластия фракция и партия дошли до президентских выборов.

Непосредственно перед выборами левочкинская часть, скорее всего, под давлением из Кремля, решила объединиться с партией «За життя» вышедшего в свое время из «Оппоблока» Вадима Рабиновича, к которому примкнул кум Путина Виктор Медведчук, вокруг «единого кандидата от юго-востока Юрия Бойко», что не поддержал Ахметов, которому не слишком нравилась перспектива оказаться в подчинении у Медведчука и у которого был свой кандидат в президенты Вилкул.

В результаты в выборах участвовали и Бойко, и Вилкул, старательно портя жизнь друг другу. При этом серьезную конкуренцию Бойко Вилкул навязать не сумел, набрав лишь 4,15% голосов, в то время как Бойко 11,67%. Нетрудно догадаться, что шансов самостоятельно пройти в парламент у ахметовской части «Оппоблока» очень немного, особенно после того, как идея снижения проходного барьера до 3% была провалена парламентом.

Выборы без выбора для Ахметова

На грани прохождения в новый парламент оказался и другой политический проект, который связывают с Ринатом Леонидовичем. Речь идет о Радикальной партии Олега Ляшко. Последний на президентских выборах набрал немногим больше Вилкула – 5,48%, что делает вложения в эту политсилу на парламентские выборы крайне рискованным мероприятием.

И, судя по всему, Ахметов резонно посчитал свое участие в проекте Ляшко неперспективным. Красноречивым подтверждением этому стало то, что сразу после первого тура выборов глава исполкома Радикальной партии и топ-менеджер Ахметова Юрий Зинченко покинул свою должность в партии.

Таким образом, перед досрочными парламентскими выборами Ринат Леонидович оказался в ситуации, когда в новом парламенте у него может и вовсе не оказаться своего представительства, что для бизнесмена такого калибра категорически недопустимо. И у партии Вилкула, и у партии Ляшко есть все шансы не преодолеть проходной барьер, да и на бесхозную Радикальную партию уже положил глаз Игорь Коломойский, публично пообещав поддерживать Ляшко, в том числе и финансово.

Кроме того, с уходом Петра Порошенко с должности президента, с которым Ахметов мог более-менее нормально сосуществовать, для бизнес-империи донецкого олигарха наступили сложные времена. Бизнес-интересы Коломойского, являющегося главным бенефициаром нового президента Зеленского, идут явно вразрез с интересами Ахметова, например, в вопросе цен на электроэнергию, и не имея своего представительства во власти, Ринат Леонидович рискует «войну» с Коломойским проиграть.

В этой ситуации единственным возможным выходом стало воссоединение с бывшими партнерами по «Оппоблоку». Ну а то, что ахметовцы их публично называли «предателями», можно забыть как досадное недоразумение.

На что рассчитывает объединенный «Оппоблок»

Что касается левочкинской части «Оппоблока», то для нее возвращение Ахметова «в семью» накануне парламентских выборов может также быть крайне полезным. Если просто математически сложить результаты Бойко и Вилкула на президентских выборах, то объединенный «Оппоблок» может рассчитывать на 15% голосов и достаточно большую фракцию в новом парламенте.

Простая математика, конечно, на выборах работает далеко не всегда, но учитывая финансовые, административные и медийные возможности Ахметова, его объединение с «Оппоблоком» обязательно пойдет в плюс.

Не секрет, что задача-максимум для «Оппоблока» на будущих досрочных выборах – это получить достаточно большую фракцию, чтобы претендовать на коалицию со «Слугой народа» и вернуться во власть, пусть и на правах младших партнеров комика. Недаром ведь «оппоблоковцы» не единожды повторили, что они считают себя теперь второй политсилой в стране.

Однако вероятность такого сценария крайне мала из-за позиции самого Зеленского, который несколько раз заявлял, что категорически не собирается объединяться с «Оппоблоком», и что более важно – Коломойского. Последний в недавнем интервью прямо назвал Рабиновича, Медведчука и Бойко предателями, которые работают исключительно в интересах России.

Похоже, Коломойский прекрасно понимает, что союз с «Оппоблоком» станет для «Слуги народа» началом бесславного конца, превратив партию, которая позиционирует себя как прогрессивная, проевропейская и с новыми лицами, в реваншистский и пророссийский клон Партии регионов.

Кроме того, наличие в списке нового «Оппоблока» 40% людей Ахметова станет неким предохранителем от союза со «Слугой народа», который ввиду непреодолимого противоречия бизнес-интересов двух олигархов будет невозможен.

В результате, обновленный «Оппоблок», даже если наберет на выборах больше ожидаемого, вряд ли сможет претендовать на место во власти. Золотая акция им вряд ли светит, а в качестве главных возможных партнеров «Слуги народа» по коалиции Коломойский рассматривает «Батьківщину» Юлии Тимошенко, с которой олигарх «дружит», и «Відродження», переделанную в некую «партию мэров» во главе с «плохими Генами» Кернесом и Трухановым.

Таким образом, «Оппоблок» в новом парламенте, скорее всего, окажется неким «ватным гетто», пусть и достаточно многочисленным, где будут продуцировать приятные «русскому миру» тезисы, но не более того.