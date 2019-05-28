Предвыборный саботаж. Как Зеленского могут прокатить с выборами в Верховную Раду

Менее недели назад в Украине стартовала парламентская избирательная кампания, но судебная возня, проблемы с законодательством и неготовность Центризбиркома могут помешать провести их вовремя, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Юридическая казуистика

Сразу после опубликования указа президента Зеленского о роспуске Рады 62 нардепа обратились в Конституционный суд с представлением о неконституционности указа главы государства. Кроме того, в Верховный суд начали поступать иски к президенту Украины о признании вышеупомянутого указа противоправным и недействительным, сейчас насчитывается три иска от физических лиц, которые пытаются оспорить указ президента Зеленского, один из них Верховный суд уже отказался рассматривать.

С юридической точки зрения основания для указа действительно далеко не безупречны. Специалисты разъясняют, что Конституция дает месяц на формирование новой коалиции после объявления об ее отсутствии.

Учитывая, что спикер Андрей Парубий официально объявил о прекращении существования коалиции 17 мая, у депутатов есть время до 17 июня, чтобы сформировать новую, и если этого не произойдет, то только потом у президента появляются основания издавать указ о роспуске.

Однако никакого смысла создавать новую коалицию у депутатов нет, ведь до 17 июня пройдут все сроки в которые возможен роспуск Рады, и в силу вступит конституционный запрет на роспуск в последние полгода полномочий.

Зеленский, распуская парламент, утверждал, что коалиции не существует с 2016 г. Де-факто, возможно, это и так, но де-юре никаких подтверждений этому пока нет, а решение суда об отсутствии коалиции уже несколько лет, которое многие ожидали, команда Зеленского так и не получила.

Теоретически, суды все-таки могут приостановить исполнение указа главы государства, как это было, к примеру, в 2007-м, когда Виктор Ющенко распустил Раду с третьего раза, а первые несколько его указов были оспорены в судах.

Впрочем, ЦИК не считает это опасным и разъясняет, что избирательный процесс суды не срывают, а секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что после начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

Цейтнот для ЦИК

Проблемы у Центризбиркома могут появиться не только из-за судебных решений о приостановке президентского указа, а и по чисто техническим причинам. Главная из них – для выборов необходимо напечатать более 60 млн бюллетеней, но из-за сжатых сроков ЦИК не успевает провести необходимые процедуры.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что бюллетеней надо будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах, из-за двух составляющих.

Так, на выборы по одномандатным округам потребуется больше 30 млн бюллетеней и по многомандатному округу – тоже более 30 млн бюллетеней, и такие объемы – огромная нагрузка на предприятие, которое будет печатать бюллетени.

Вместе с тем закон предусматривает очень сжатые сроки на их изготовление – 17 дней, а ЦИК не успеет провести тендер, утвердить форму и размер документа.

«Если, например, кандидатами пожелают стать 20 партий, бюллетень будет 20х30 см, а если таких партий будет 50 – то бюллетень будет более 80 см, и это в 2,5 раза больший бюллетень. Соответственно, в 2,5 раза больше средств и намного меньше станков, которые могут технически потянуть такую печать», – подчеркнул он.

В ведомстве уточняют, что 58 дней – это очень мало. А нужно успеть с изготовлением и доставкой бюллетеней, бланков протоколов о подсчете голосов.

Также – опубликовать информационные плакаты политических партий в региональных или местных печатных СМИ, данные о перечне избирательных округов, формирования ОИК и УИК и изменений в их составе. Кандидатом необходимо выделить время на реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства госбюджета.

«Денег нет, но вы избирайтесь»

Официально в бюджете на этот год заложены 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн на очередные парламентские выборы. Теперь Кабмин своим распоряжением должен выделить эти деньги, но здесь все не так просто. На самом деле средства были предусмотрены на октябрь и не были предусмотрены на июль, и поэтому может возникнуть проблема с финансированием.

Похожая ситуация в Украине уже была в 2008-м, когда президент Виктор Ющенко снова издал указ о роспуске парламента, но Кабмин отказался выделять деньги на внеочередные выборы, и они не состоялись.

Впрочем, сейчас большинство ключевых игроков – Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко – открыто против досрочных выборов не выступают, но полностью исключать, что в Кабмине, которому вряд ли понравились инаугурационные слова Зеленского о полной бесполезности нынешнего правительства, решат саботировать молодого президента, нельзя.

Саботаж Рады

Для того чтобы успеть вовремя подготовиться к выборам, нужны изменения в законодательстве, которые оперативно должна принять Рада. Владимир Зеленский даже представил парламенту свой законопроект, но он был провален, получив лишь 92 голоса «за».

Дело в том, что не урегулирован один из самых серьезных вопросов – речь идет о сроках и порядке проведения государственных закупок, которые в рамках подготовки к парламентским выборам будут гораздо большей проблемой, чем на президентских. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заверила, что ее ведомство готово к испытаниям, но может не успеть с тендерными процедурами.

Даже учитывая то, что лидеры самых крупных партий уже приняли решение распускаться, это еще не означает, что рядовые парламентарии с этим согласны, а большинство новоизбранному президенту сколотить так и не удалось. Поэтому возможность срыва избирательного процесса со стороны нардепов тоже со счетов сбрасывать не стоит.

Собранные вместе, угрозы досрочным выборам в Раду выглядят достаточно серьезно, и чтобы устранить их все, нужна добрая воля всех ветвей власти – от парламента и до судов. Удастся ли достичь консенсуса, который уберет все преграды на пути к голосованию 21 июля, – вопрос открытый.