«Володя, посмотри «Бригаду». Как Коломойский хоронит президентство Зеленского

В культовом сериале о криминальной России, есть очень характерный эпизод раскрывающий всю сценичность и аморальность подходов олигархов в отношениях к людям, ради достижения своих целей.

Практически никто не сомневается в том, что, если президент Владимир Зеленский прислушается к совету олигарха Игоря Коломойского и начнет готовить страну к дефолту, то дни его президентства будут сочтены и закончит он не лучше, чем президент-беглец Виктор Янукович. Ведь такой идеей дефолта Коломойский просто подталкивает Зеленского в пропасть, пишет в своем личном Telegram-канале журналист Виталий Портников.

Он отмечает, чтобы Зеленскому и его близкому окружению лучше понять всю серьезность ситуации, нужно всего лишь посмотреть старый когда-то очень популярный сериал «Бригада». В особенности, нужно обратить внимание на один интересный эпизод в кинокартине, когда главный герой фильма отправляет своего юриста на переговоры с конкурентом, сто процентов понимая, что того, как минимум покалечат.

По словам Портникова, когда мать инвалида возмущается, то главный герой не понимает, в чем причина возмущения, ведь та получила хорошие деньги. Нет ни одного крупного бизнесмена, который вышел из СССР и который понимал бы, в чем аморальность такого поведения.