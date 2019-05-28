Страна вредных советов. Говорит и показывает Коломойский

Популярность – это последнее, на что может рассчитывать президент воюющей страны, которая нуждается в реформах.

Игоря Коломойского можно упрекать в чем угодно, кроме глупости. Когда украинский олигарх говорит о том, что сотрудничество с Западом для Владимира Зеленского чревато потерей рейтинга – в этом нет ни грамма неправды, пишет Павел Казарин на страницах «Крым.Реалии».

Когда артист жалуется на отсутствие приватности – это всегда немного лицемерие. Потому что популярность, неизбежные селфи и внимание СМИ к личной жизни – тот самый налог, который он платит за свой образ жизни. Чем больше эта популярность – тем выше качество его жизни.

Гастроли, аплодисменты, любовь публики – тот самый наркотик, на который обречена подсесть любая «звезда». Расставание со всем этим миром обожания бьет больно и наотмашь. Владимиру Зеленскому лишь предстоит это все испытать на себе.

Пока ему не о чем тревожиться. Медовый месяц продолжается, и его поклонники продолжают купать своего кумира в волнах обожания. Но в какой-то момент уже не получится списывать ненаступление эпохи счастья на парламент или предшественников – и в этот момент ему придется нелегко.

Запад требует от Украины реформ. Тех самых, что снизят влияние самого Игоря Коломойского и его коллег по олигархическому цеху. Разгосударствление, конкуренция, рынок, демонополизация – все это напрямую бьет по интересам финансово-промышленных групп.

И нескольким крупным нет никакого резона желать появления множества средних. Потому что такая трансформация рискует сломать ситуацию, в которой Украина – это всего лишь офис для их обогащения.

То домашнее задание, которое Запад раз за разом предлагает Украине, идет вразрез с интересами украинских олигархов. Которые заинтересованы в максимальном ослаблении государства как такового.

Потому что сильные институты для них – естественный противник, ограничивающий их влияние. Было бы странно, если бы Игорь Коломойский не предлагал новоизбранному президенту отказаться от западных рекомендаций.

Тем более, с другой стороны Владимира Зеленского караулит капкан общественных ожиданий. Исследование Центра Разумкова довольно показательно.

58% избирателей Зеленского хотят моратория на продажу земли (за – 29%).

67% хотят снижения тарифов (адресные субсидии по нраву лишь 27%).

46% хотят прекращения сотрудничества с МВФ (за – 22%).