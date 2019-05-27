«Чистый Балчун». Омелян сравнил Зеленского с экс-главой Укрзализныци

Зеленский до сих пор не представил плана действий на ближайшие сто дней. Осталось 97 дней до первых традиционных оценок президентства нового главы украинского государства.

В феврале-марте меня убеждали: «уже сейчас под Зеленского готов четкий план действий. Головастики, great minds, проффесор расписали «шахматку» со всеми кадровыми назначениями», пишет на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян.

«План действий на первые сто дней / пять лет, все кадровые назначения мы обнародуем в первый инаугурационной день». «Ни кумовства, друзей, спонсоров». «Лучшие из лучших, мир содрогнется». Говорили «УЗеленского» …

Вздрогнул.

Прошла неделя.

Где план действий на следующие 93 дня?!

Где кадры?

На прошлой неделе могли быть назначены все новые супер руководители областей. Ресурс на местах есть, каждая область имеет собственные средства на дороги благодаря нашей реформе. Автодороги могли бы ремонтироваться неслыханными темпами, весело, с «шуточками и прибауточками». За неделю выполнить годовую норму!

«Мы не умели, мы проблема».

Чуваки, Вы где? Вы, вообще кто?!

В лютому-березні мене переконували: «вже зараз під Зеленського готовий чіткий план дій. Головастики, great minds,… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Zondag 26 mei 2019

Чистый Балчун. Единственная презентация на все случаи жизни, загадочный улыбающийся вид и бесконечные гастроли…