Политика

Контролируемый хаос. Коломойский продвигает идею дефолта Украины

Предложения сделанные Коломойским угрожают Украине не только серьезными экономическими потрясениями, но и потерей самого государственного суверенитета.

Сегодня утром на авторитетном ресурсе мирового уровня «Financial Times» вышло интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет на своей странице в Facebook народный депутат, председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анна Гопко.

Он заявил, что Украина должна выбрать модель поведения с кредиторами, которую уже демонстрировала Греция, и отказаться выполнять свои внешние финансовые обязательства. Таким образом, олигарх недвусмысленно намекнул, что новоизбранный глава государства должен принять на вооружение курс на объявление нашим государством дефолта.

Конечно, нынешнее положение дел и взаимоотношений с МВФ и другими внешними кредиторами не может полностью нас устраивать и требует широкомасштабного пересмотра. Страна, которая воюет, имеет глубокую внутреннюю экономический кризис, отсутствие значительных внутренних и внешних инвестиций, высокий уровень других рисков, не может существовать в режиме ожидания по 1-1,5 года 1,5-2 млрд долл США, которые и так не зашли в экономику, а накапливаются в национальных резервах и идут на покрытие дефицита бюджета и выплату старых долгов.

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Считаю, что объявленная в интервью заявление порождает катастрофическую угрозу для нашей экономики и даже, как следствие, риск потери государственности.

Во-первых, я убежден, что люди, которые выражают эти идеи, ставят под угрозу суверенитет и само существование Украины как государства, целенаправленно провоцируют и, возможно, даже не понимают в чью пользу могут играть такими деструктивными предложениями. Такие заявления являются абсолютно неприемлемыми со сложными и непредсказуемыми для Украины последствиями.

Во-вторых, примеры дефолта зарубежных государств в данном случае неуместны. Грецию в 2015 году максимальными усилиями спасал весь Евросоюз, а Аргентину после 2001 года «вытягивали» из долгового кризиса США.

Будет ли иметь Украина спасителей такого уровня после того как пренебрежет своими долговыми обязательствами и объявит дефолт? Думаю, что нет. Мы можем полностью потерять международную пiдримку стран-партнеров.

В таких условиях единственный, кто оперативно и «бесплатно» захочет нам протянуть руку помощи – это наш восточный сосед, который сейчас ведет с нами нескрываемый военный конфликт. Я думаю, что все понимают какой будет цена данной помощи. Такая «медвежья услуга» со стороны России будет нести с собой угрозу потери экономического и даже территориального суверенитета.

В-третьих, такими заявлениями Украины стремятся повести неправильным путем и дестабилизировать. Наша нынешняя экономика и люди не выдержат дефолта и курса доллара США по 50+ грн, трудно будет даже спрогнозировать какой отметке курс остановится. Мы на долгие годы снова упадем в глубокую яму, выбираться из которой придется самостоятельно.

Сьогодні зранку на авторитетному ресурсі світового рівня Financial Times вийшло інтерв’ю українського олігарха Ігоря…

Geplaatst door Hanna Hopko op Zondag 26 mei 2019

В-четвертых, как я и отмечала в своей экономической доктрине, нам не нужно разрушать отношения с МВФ и другими внешними кредиторами. Нам следует только просмотреть наши взаимоотношения, максимально усилить переговорную позицию, выстроить четкую линию новой стратегии сотрудничества и расширить помощь в экономику.

В условиях войны мы должны и в дальнейшем иметь согласованный долгосрочный пакет макроэкономической поддержки на приемлемых для нас условиях. Однако, необходимо добиться справедливой и адекватной системы возврата долгов в условиях внутренней и внешней кризиса, с учетом того, что заемные нами средства не идут в реальный сектор экономики, а лишь в национальные резервы и на покрытие дефицита бюджета, выплату старых долгов.

Здесь нужно договариваться и профессионально работать для поддержки своей обороноспособности и развития экономики, а не объявлять дефолт.

P.S. Возможно, кто-то и привык не отдавать долги. Но пока мы имеем значительно выше ставки. Следует не забывать, что «троянский конь» в виде такого рода заявлений может создать огромную внешнеполитическую угрозу для Украины. И все демократические силы Украины должны консолидироваться уже сейчас, чтобы этого не допустить.

Автор Анна Гопко
Источник Facebook
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