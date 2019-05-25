«Может хватит популизма, чувак?» Минист ответил преЗЕденту

Зеленскому рекомендуют изучить «материальную часть», прежде чем делать популистские заявления рассчитанные на хайп, а не на реальные дела по превращению Украины в страну высоких технологий для комфортного проживания ее граждан.

Говорят, чиновники знают только 4 слова – инновация, диджетализация, Гиперлуп и Илон Маск, пишет на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян.

Вообще-то это 5 слов, потому Илон не обрадуется, если его имя и фамилия будут писать вместе.

И правильно говорить не «диджетализация», а дигитализация (что это такое? – https://bit.ly/2VZrdZG) и, представьте себе, – мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском – цифровизація. А кто-то на нем запнулся … Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое.

Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас (цитата). И извините, что украинской, потому кацапской чиновнику не пристало говорить, тем более президенту. Может Зе!словарь пополнится, кто знает? Начнем!

Превентивная медицина. Советую отъехать в сторону от маршрута «квартира – студия 95-го квартала» хотя бы на 100 километров и увидеть, что медицину нужно развивать всесторонне. Превентивная медицина по деньгам вашим кураторам, и она точно есть в Швейцарии и Израиля. Но мы тоже ее уже создаем, с нуля.

Пример с Африкой хотя и имеет смысл, но его на голову не натянешь. Украинцы были уверены, что Украина находится на карте Европы. И у нас уже есть мобильная связь 4G, и он развивается. А еще в 2013 и 3G не было, благодаря твоим Хозяйственникам, которых Ты возвращаешь во власть сегодня.

В прошлом месяце запущен пилотный проект 5G на транспортной инфраструктуре (это те же беспилотные автомобили, Big Data и т.д.). Или мало? Нам надо перескочить сразу на телепатию? Мы еще не объявляли этот проект, как и телекинез, но уже над ним работаем.

Выемка документов? Прикинь, уже все перешли на цифровые подписи и электронном документообороте, сервисы переходят в цифру, дигитализация происходит повсюду. Похоже, что иммунитет присутствует не только на будущее, но и на настоящее.

Блокчейн-реестры? СЕТАМ на блокчейне, Геокадастр на блокчейне, реестр колесных транспортных средств Мининфраструктуры уже на этапе перевода на блокчейн. Может что-то новое представите? Не настала ли пора отказаться от хайпового слова?

Электрокары? Читай-то хотя бы новости! В Украине взрывной рост их количества. Инфраструктура, производство? Все законодательные инициативы еще в прошлом году переданы от Мининфраструктуры в парламент.

Мы уже не говорим о всех инициативах и проектах по дронами, новым и интеллектуальным транспортными системами, цифровым транспортными моделями, открытым данным и тому подобное.

Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе.

Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей – придумай что-то свое и разберись в сроках.

И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла.

И, искренне советую, если хочешь говорить про электрокары – пересядь с Рендж Ровера на EV.

🇺🇦Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова – інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.Взагалі-то це 5 слів, бо… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Vrijdag 24 mei 2019

Измени себя – изменишь Украину.