Политика

Антипорошенковский поворот Зеленского. Что будет с «Армія, Мова, Віра»?

Правильные идеи для стратегического развития Украины оказались негодными, как тактические лозунги избирательной компании и могут быть «похоронены» при новом президенте.

Понятно, что направления «отката» противоположны направлениям достижений ушедшей администрации. В том числе и ее лозунгам, типа «Армія! Мова! Віра!», пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

Прошу прощения, но муссирование этих трех слов напоминало мне возгласы Германна из «Пиковой дамы» Пушкина: «Тройка! Семерка! Туз!». Эта аналогия совершенно не означает, что я не понимаю и не поддерживаю этих направлений работы администрации Порошенко.

Эти слова важны для 25% проголосовавших. Это очень много. Но это – не большинство. Выборы, к нашему великому сожалению, это показали.

Правильные идеи для стратегического развития страны оказались негодными как тактические лозунги избирательной кампании. А именно об этом и шла речь.

Новая администрация не может отнять у украинской церкви Томос, данный патриархом Варфоломеем. Но мы уже понимаем, что расстановка сил в расколотой церкви меняется очень медленно – и с большим акцентом на региональных особенностях. Зато некоторые процессы в новой ПЦУ, к сожалению, не способствуют укреплению ее авторитета.

Новая администрация просто обязана продолжить строительство армии. Но поскольку продолжение боевых действий видится ей – по крайней мере, так декларируется – бессмысленным, то фактически мы будем иметь дело со свертыванием военной программы. Декларироваться это, конечно, не будет.

Хуже для сторонников украинизации – хоть я и считаю, что этот процесс должен продолжаться – ситуация с недавно принятым законом о языке. Конституционный Суд может рассмотреть закон с точки зрения его конституционности.

А суд у нас настолько независим от исполнительной власти, что не имеет с ней никаких расхождений. Но при разумном подходе Зеленский не станет открыто бороться с законом (впрочем, с разумностью у нас всегда проблема!) но фактическое его применение будет тормозиться.

Автор Борис Херсонский
Источник Facebook
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