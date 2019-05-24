Реформировать Украину. Что может сделать Зеленский?

Период перед парламентскими выборами и после избрания нового президента является чрезвычайно опасным и, как правило, обходится дорого.

После ошеломительной победы Владимира Зеленского Украина находится в состоянии смены режима, даже если мы называем это иначе. Предыдущая администрация осуществила крупные экономические реформы, но национальная правоохранительная и судебная системы остаются хищными. В чем Украина нуждается больше всего, так это в верховенстве права, пишет на страницах «Atlantic Council» шведский экономист, старший научный сотрудник «Atlantic Council» Андерс Аслунд, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

У Зеленского колоссальный мандат популярности – 75% голосов избирателей. Но это и антимандат старой дисфункциональной системе, которая сделала Украину самой бедной страной в Европе. Украинцы хотят, чтобы Зеленский разрушил эту систему и построил что-то лучше.

Если Зеленский будет следовать этим старым правилам, он провалится, и какую свободу действий ему следует позволить? Он должен использовать настоящий момент, чтобы преодолеть эту пропасть страданий и перейти к более функциональной системе. Великий польский реформатор Бальцерович называл это периодом «Экстраординарной политики», когда люди соглашаются на временные страдания ради достижений будущего.

Естественно было бы начать с Конституции, и это документ плохого качества. Украина приняла свою первую постсоветскую Конституцию в 1996 году. Там осталось много неопределенности и слишком много власти предоставлялось президенту.

В рамках урегулирования Оранжевой революции, глава администрации тогдашнего президента Виктор Медведчук быстро переписал Конституцию, уменьшив полномочия, и заодно роковым образом превратив документ в противоречащий сам себе.

Например, президент назначает губернаторов, но они должны слушаться премьер-министра. Некоторые, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, голосовали против этой Конституции из-за ее противоречивости.

Абсурдно, но осенью 2010 года Конституционный Суд Украины, который должен толковать Конституцию, отменил его декабрьскую версию 2004 года приказом тогдашнего президента Виктора Януковича, восстановив более президентскую, 1996-го. Некоторые из этих дискредитированных судей работают в этом суде до сих пор.

Недавно Конституционный Суд посрамил себя, заявив, что закон о незаконном обогащении, являющийся базисом антикоррупционной деятельности, противоречит нормам закона. И Зеленский поставил правильное требование, чтобы Рада возобновила этот жизненно важный закон как можно скорее.

Когда ты пытаешься разрушить плохую старую систему, тебе необходимо привлечь к себе аутсайдеров, которые обладают достаточным количеством знаний, но не являются ее частью, как отметил в своей отличной колонке «Политическая экономика политической реформы» Джон Уильямсон.

Это именно то, что делает Зеленский. Большинство его назначенцев – политические любители. В 1992 году Эстония имела самое успешное постсоветское реформистское правительство, потому что его премьер-министр Март Лаар следовал этой модели. Лаару было 32, и у него было три министра, моложе 30 лет.

Его слоганом было: «Ждать – это проигрывать». Он говорил, что лучше действовать быстро и делать ошибки, чем ждать и быть презренным, и идти на компромиссы со старыми элитами.

Тем не менее, новому лидеру необходимо использовать и кое-кого из старых инсайдеров, потому что они знают, как система работает, и как ее можно разрушить. Если новый лидер уволит их всех, то может настроить против себя весь истеблишмент и объединить их, как это произошло в сериале «Слуга народа», где Совет вынес импичмент вымышленном президенту. Сложное искусство политики и заключается в том, чтобы оценить, с кем из старожилов идти на компромисс – и судить об этом можно только задним числом.

В сфере внешней политики Зеленский предпочитает профессионалов с хорошей репутацией, что будет делать выбор сам. Дипломатия – это не гнилая часть системы, которую следует заменить. То же самое можно сказать про Национальный банк Украины и Министерство финансов, что поддерживает макроэкономические стандарты МВФ.

На должность главы своей Администрации Зеленский выбрал члена старой гвардии, Андрея Богдана. На остальные должности там он назначил старых друзей из продакшн-компании «Квартал-95».

В принципе, это имеет смысл. Он очевидно чувствует, что нужен профессионал жесткой политики, вот как Богдан. Остается только выяснить, хороший ли он сделал выбор.

Замена генпрокурора и председателя СБУ должна быть среди главных приоритетов, так как бизнесмены рассматривают эти институты как наиболее хищнические.

Для нового режима жизненно необходимо провести досрочные парламентские выборы. Иначе старая гвардия будет блокировать реформы через парламент, особенно в Украине, где распределение власти между президентом, парламентом и правительством такое запутанное.

Большой риск «межвластия» в том, что новая гвардия не может править, когда «старая» не имеет предохранителей для хищений. Поэтому период перед парламентскими выборами и после избрания нового президента является чрезвычайно опасным и, как правило, обходится дорого.

Украина слишком хорошо это знает. Полный провал периода 1991−1994 годов обусловлен отсутствием досрочных выборов в Раду. После Оранжевой революции вместо реформ политики все сосредоточились на мартовских выборах в Раду 2006 года.

В 2014 году не внедряли никаких экономических реформ, пока в декабре не было сформировано новое правительство. Украине следует учиться на своей истории и не тратить еще одной возможности.

Если бы Зеленский не распустил парламент, он бы призвал неудачу. Сейчас он разумным образом согласовал со всеми парламентскими фракциями провести ранние выборы 21 июля. Нам следует аплодировать этому решению, а не ссылаться на конституцию Медведчука или коррумпированный суд. Только после парламентских выборов может быть сформировано новое правительство, и будет принята новая программа реформ. Сейчас мы можем надеяться на это в сентябре.

Абсурдно аргументировать против Зеленского тем, что определенное количество скользких «эмигрантов» вернулись. На самом деле это нынешний генпрокурор, назначенный предыдущим президентом, не смог привлечь этих людей к ответственности, а суды – вынести приговоры. Все это грехи бездействия старой гвардии. Что бы Зеленский ни сделал, чтобы предотвратить их въезд в страну, это бы наверняка было незаконным.

Зеленский должен руководствоваться рациональными демократическими принципами, а не несовершенной Конституцией и дисфункциональным Конституционным Судом. Нам, обозревателям, следует пожелать новому президенту успехов, в то же время тщательно следя за его действиями.