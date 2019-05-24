Нарушение Конституции Украины. Аспекты борьбы между Зеленским и Верховной Радой

Не успел Владимир Зеленский подписать указ о роспуске Верховной Рады, как его оппоненты заговорили об узурпации власти, пообещав Украине чуть ли не все десять казней египетских, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

Комизм ситуации в том, что в числе прочих об этом в совершенно непостижимой манере высказываются народные депутаты. Это неконституционно, однако мы на это пойдем. Если неконституционно, может, стоит просто-напросто обратиться в Конституционный Суд?

Это нормальный ход. Всего-то и нужно собрать 45 подписей нардепов под документом, отправляемым в КС. Дабы последний рассмотрел указ Зеленского о прекращении полномочий парламента на предмет законности.

Трудности, вероятно, тут две. Обе со знаком вопроса. Где найти почти полсотни «штыков»? И можно ли доверять решению Конституционного Суда?

КС и правда в последнее время отличился решениями, которые как-то не слишком располагают к доверию. Самое громкое было принято в феврале: суд признал не соответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за незаконное обогащение. Тогда, кстати, аж 59 депутатов поставили подписи под конституционным обращением. Разумеется, сделали они это, блюдя букву закона, заботясь о народе и нося под сердцем, как дитя, великую миссию – недопущение хаоса в стране, где может быть попран закон.

Это случилось под председательством Станислава Шевчука, который всего за пять дней до эпохального события занял руководящее кресло.

Анатолий Гриценко тогда написал эмоциональный пост: «После того как КС нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, он потерял легитимность в обществе, а следовательно, больше не имеет права на существование. Rule of Law – это верховенство права, а не формальность соблюдения закона. После позорного антинародного поступка судей КС единственный путь – Shutdown, с полной перезагрузкой».

Полностью суд, конечно, никто не поменял. Но Шевчука низложили. Сейчас он оспаривает увольнение в судебном порядке, а КС руководит Наталья Шаптала. Именно она и приводила Владимира Зеленского к присяге. У нее небесспорная биография. Достаточно сказать, что она в свое время была в числе судей, проголосовавших за возвращение старой редакции Конституции от 1996 года, которая наделила Януковича огромными полномочиями.

Верить или нет КС и его новому председателю – вопрос непраздный

Но он не единственный. Есть и другие. Например, такой: кто пытался сделать (и отчасти сделал) КС ручным, чтобы продавливать через него нужные решения? То есть, условно говоря, кто сделал так, чтобы Конституцией можно было пренебречь? Ответ: Петр Порошенко. По крайне мере, из последних былинных героев – именно он. Порошенко, как утверждают некоторые источники в судебной сфере, лично убеждал руководителей КС удовлетворить соответствующее прошение.

Не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что те, кто сегодня говорит об «узурпаторе Зеленском», тогда в массе своей не раздавали подобных хлестких эпитетов и не угрожали украинцам концом света.

Если они тогда не заметили игнорирования Основного Закона, то с какой стати следует слушать теперь их стенания: «Это антиконституционно, но мы согласны»? Это напоминает практики БДСМ: вроде как больно и «неправильно», но индивид получает от этого удовольствие.

Добро бы только Ляшко, символ нынешней Верховной Рады, повторял: «Неконституционно, но мы согласны». Но это же твердит половина парламента. Если перевести данную логику на язык родных осин, получим: «Мы видим, что совершается преступление, но мы готовы стать его соучастниками». Довольно странный моральный шпагат. Так и хочется сказать: «Вы либо крест снимите, либо трусы наденьте. Либо третье – подайте-таки в Конституционный Суд и не морочьте голову стране».

Но, правда, тогда в потенциале возможен ведь и иной вариант развития событий. Что, если вдруг КС признает указ президента конституционным? То есть верной окажется точка зрения Владимира Зеленского. И Юлии Тимошенко, которая сказала: «Коалиция прекратила существовать в ВР в тот момент, когда последняя, третья, фракция вышла из коалиции. Это было 29 марта 2016 года, последней вышла Радикальная партия. После этого коалиции не существовало».

Тогда получится, что три года парламент работал вне рамок легитимности. И ни его спикер, ни гарант Конституции на это никак не отреагировали. Должны ли эти люди, если все вдруг окажется именно так, понести какое-либо наказание?

За то, что если не напрямую, то по крайней мере косвенно пренебрегли Конституцией. Беззастенчиво и на глазах у всех.