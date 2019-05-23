Что останется после смеха? Зеленский никак не может выйти из предвыборной роли

Став президентом, Владимир Зеленский продолжает действовать так же, как и до инаугурации, уделяя основное внимание шоу и пиару вместо конкретных шагов, чем загоняет себя в ловушку.

Президенту Зеленскому так и не удалось договориться с парламентом, а его первые законопроекты были с треском провалены. Несмотря на это, глава государства вместе со своей командой продолжает активно заниматься пиаром вместо того, чтобы как-то решать вопрос с Радой, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Предшественники шестого президента имели два варианта взаимодействия с парламентом – принуждать нардепов к нужным решениям либо договариваться с ними, если «кнутовых» аргументов не хватает. Возможностей действовать по жесткому варианту у Зеленского нет – объявляя о роспуске Рады, он не запасся даже решением знаменитого Окружного админсуда столицы, которое давало бы ему юридические основания разогнать депутатов. Вернувшийся в Украину «юридический гений» Портнов мог бы помочь, но у Зеленского, видимо, не хотят расплачиваться за работу.

Договориться с народными избранниками Зеленский тоже не смог – его законопроект о смене системы выборов на пропорциональную с закрытыми списками набрал лишь 72 голоса. Тем временем представитель Банковой в парламенте Руслан Стефанчук рассуждает о вещах, от конкретного политического процесса весьма далеких и играет популистскими клише.

Характеризуя «Слугу народа», он называет идеологией партии либертарианство. Неизвестно, догадывается ли о значении слова президент, но что можно сказать с уверенностью – избиратели Зеленского вряд ли догадывались об этом. По словам Стефанчука, в списки «Слуги» примут людей, «полезных для партийного строительства», узнаваемых и засветившихся в медиапространстве, не обойдется и без журналистов.

По сути, рассказав о схеме подбора кандидатов в списки партии, очень похожей на то, что практиковали «регионалы» (мы помним спортсменов, звезд, водителей и массажистов, прошедших в Раду), Стефанчук бахвальски заявил, что за избирателя его политсила бороться не будет, а предложит новую модель отношений. Впрочем, это из той же оперы, что и открытая, ответственная и понятная политика – все эти приятные слова Зе-команда опровергла буквально за пару дней, продолжая пиариться и не видя никаких противоречий с реальностью.

Но списки «Слуги народа» и партия в целом – это еще полбеды. Своеобразную «американскую мечту» или «страну возможностей» Зе-команда хочет воплотить не только в Раде, но и при подборе регионального руководства. Расписавшись в том, что кто угодно с опытом может получить «шанс на реализацию», у Зеленского подтвердили, что критериев, которым должны соответствовать люди, идущие на госслужбу, просто не знают – «умных и талантливых людей» хватит на все должности.

Чтобы украинцы окончательно осознали, какое счастье свалилось им на голову, у президента решили ввести прямую демократию, придумав взамен существующей системы петиций некое «народное вето», которое украинцы смогут наложить чуть ли не на любое решение властей. Непонятно из каких денег обеспечив каждую бабушку в селе смартфонами, украинцы смогут отменить, например, какие-нибудь «законы 16 января». В каких странах уже достигли такой гармонии власти с народом – у Зе не говорят, рассчитывая на популярность самой идеи в народе.

Обидевшись на непокорных нардепов, в команде президента вспомнили, что их, дескать, слишком много, нужно подсократить количество, а сделать это можно, запустив всеукраинскую перепись, которая покажет сокращение населения и ненужность 450 «штыков». Свежесть идеи выглядит сомнительной – это предлагал сделать еще Леонид Кучма, изрядно конфликтовавший с Радой. И тогда и сейчас мысль сократить «дармоедов-нардепов» в народе крайне популярна, вот только к нынешним проблемам с парламентом это отношения не имеет, а всеукраинская перепись – масштабное и дорогое мероприятие, которое надо готовить не один год.

Несколько дней, прошедших с инаугурации главы государства, показали, что Зеленский и его команда пока так и не перестроились с режима избирательной кампании, продолжая пиариться и создавая удобную «картинку» для народа. Если президент не выберется из своего «пиар-пузыря», начав действовать и идя на контакт с политикумом, то последствия будут печальными и для него, и для Украины в целом.