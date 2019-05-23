Первая дни президентства Зеленского. Подведем итоги свершений «слуги народа»

Посмотрим на свершения «слуги народа» за первые дни после вступления в должность. Можно выделить десять основных шагов позволяющих сделать определенные выводы о дальнейшей каденции.

Небольшие итоги первых десяти шагов сделанных президентом Владимиром Зеленским с момента официального вступления в должность. Только факты и их уже ощутимые результаты, , пишет Зоя Казанжи на своей странице в Facebook.

1. Первым законопроектом президента стал не закон об импичменте или отмене неприкосновенности, как было обещано Зеленским, а закон о досрочных выборах в ВР.

2. Главой АП стал человек, который занимался вопросами антикоррупции в правительстве Азарова и затем был люстрирован. На сегодняшний день фамилия Богдана изъята из списков люстрированных. Сделали вид, что ничего не происходило ранее. Богдан был назначен с нарушением закона «Об очищении власти». Намедни господин Коломойский «пророчил», что именно Богдана, по совместительству его адвоката, назначат главой АП.

3. Заместителем председателя СБУ стал товарищ Зеленского и руководитель Квартала – Иван Баканов. Еще раз – безопасность страны оказалась в руках дружка Зеленского. Который до этого работал юристом Квартала 95 и на которого оформили партию Слуга народа.

4. Одним из заместителей главы АП была назначена Лана Зеркаль, замминистра иностранных дел. Зеленский подписал указ. А ночью указ был удален из сайта президента. Поговаривают, Зеркаль отказалась, поскольку речь шла не об этом в договоренностях. Тогда Зеленский издал другой указ – об отмене предыдущего указа о назначении Зеркаль. Подобная ситуация свидетельствует о вопиющей вакханалии даже с топовыми назначениями.

5. Заместителями главы АП назначены друзья и коллеги по Кварталу Зеленского. Например, Сергей Трофимов – он стал первым заместителем. До этого он продюсировал и занимался кинопроизводством. Просто заместителем стал Сергей Шефир – бизнес-партнер, которому Зеленский, по его же словам, передал в управление свою часть бизнеса.

Кому передал бизнес дальше сам Шефир – история умалчивает. Зато Шефир вместе с братом умеет писать сценарии шоу. Далее – Юрий Костюк, еще один сценарист и креативный продюсер Квартала.

Затем – Кирилл Тимошенко, тоже продюсер и журналист, снимал социальные ролики и документальные фильмы о том, «как Коломойский остановил сепаратистов», и о том, какой же «замечательный человек, нардеп Игорь Кононенко». Создается такое впечатление, что они там продолжение Слуги народа будут снимать, а не государством управлять.

6. Помощниками Зеленского назначены остальные персоны – Андрей Ермак, Михаил Федоров – все они причастны к работе на Квартал. Стало быть, обошлось без кумовства и дружков. Как и обещал Зеленский.

7. Зеленский захотел досрочные выборы по новым правилам. Нет, это не открытые списки и новый избирательный кодекс, проект которого зарегистрирован в Раде (согласно этому нормативно-правовому акту вводится система открытых региональных списков на парламентских и местных выборах).

Это закрытые списки и снижение проходного барьера до 3%. А также упразднение мажоритарки. Знаете, почему они хотели отменить мажоритарку? Не придумывайте незаурядных причин. Все очень просто: загнать в список нужных людей гораздо проще, чем вкалывать на округах. И дешевле. Своих мажоритарщиков не хватит.

Им бы пришлось договариваться с чужими, кто с удовольствием уляжется под президентскую партию и будет ее поддерживать, а это определенные репутационные риски. А замануха о 3% вроде для «новых и молодых партий» – это только замануха. За два месяца невозможно раскрутиться так, чтобы преодолеть даже невысокий барьер.

8. «Узеленского» заявили о готовности проводить референдум по мирным соглашениям с Россией. Правда, закона о референдуме у нас нет, но если оболваненные избиратели хотят, то почему бы и нет? Почему бы не добавить себе процентов на парламентских выборах, обещая то, что хотят слышать те, кто «за мир и дружбу с Россией, потому что Порошенко хуже Путина» – им там в телевизоре рассказали.

9. Вчера в плен попали 8 наших бойцов. Никакой реакции со стороны президента Зеленского. Он сетует на другое – на плохую ВР, отказавшуюся благословлять его договорняки с олигархатом. ВР у нас разношерстная и неоднозначная. Однако нивелировать всецело и нагибать государственные институты – это дно.

10. Ну и кортеж, против которого так выступал Зеленский, никуда не подевался – от Грушевского, где он проживает, и по Банковой, где работает, его везут и сопровождают 5 авто. Пешком – это 10 минут.

Напомним, что электронная петиция «За отставку президента Зеленского» уже набрала свыше необходимых 25 тысяч голосов граждан и должна быть рассмотрена президентской администрацией. На момент публикации новости петиция собрала за первые сутки свыше 17 тысяч голосов.