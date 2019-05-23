Эксперименты с воющей Украиной: утопические игры Зеленского в либертарианство

Даже Израиль еще не решил, что он готов к либертарианству.

Теперь новая партия Слуга народа заявляет, что ее идеология – либертарианство, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Друзья мои. Игры в электронное правительство по Facebook – хороши в Эстонии. Игры в уменьшение влияния государства – хороши, скажем, в США. Игры в референдумы по любому чиху – хороши в Швейцарии.

А в Украине в данный момент времени хороши только одни игры – в построение сильного милитаризированного государства. С сильной, способной к принятию решений, властью.

С армией, способной противостоять агрессии самой сильной на данный момент диктатуры мира с имперскими амбициями. Со внутренними службами, способными противостоять ее же гибридной войне. С экономикой, способной обеспечивать и то, и другое и третье в условиях блокады и давления.

Чтобы уменьшать влияние государства, необходим один, но критически важный фактор, без которого никуда не деться. Надо это государство иметь. Надо его построить.

И те страны, которые строили государственность по триста лет – могут размышлять о либертарианстве и всеобщем самоуправлении, как в счастливых книжках об утопии, как в «Городе Солнца».

Но когда я слышу это от правительства в стране с переходным строем, а теперь уже даже и неясно – с переходным в какую сторону-то – где государственность только-только начала появляться, и которая только последние пару лет вышла из условий экономической ямы и активной фазы войны – и то временно – я понимаю только одно: эти парни не способны ни брать на себя ответственность, ни принимать решения.

Причем я сам – либерал до такой степени, что почти либератрианец. Я считаю анархию лучшим гипотетическим вариантом общественного договора. Но все хорошо тогда, когда оно хорошо. Почему все, даже самые либеральные страны, считают, что в армии должно быть только единоначалие? Подумайте об этом.

Даже Израиль еще не решил, что он готов к либертарианству.

И, пожалуйста, не пишите бред про Россию. В России нет государства. В России – клановая автократия. Это полная противоположность развитым работающим государственным институтам.

Давайте же поэкспериментируем с этим в воюющей, близящейся к дефолту частично оккупированной стране!