Список преступлений президента Зеленского: подлог люстрационного списка в пользу Богдана

Из люстрационного списка Минюста Украины исчезла фамилия Андрея Богдана, который был в правительстве Николая Азарова был вице-премьером курировавшими антикоррупционную политику.

Еще один уголовное преступление команды президента Владимира Зеленского. Не знаю, они хакнули сайт Минюста, или применили подкуп или запугивание, но фамилия Андрея Богдан изъяли из списка люстрованих лиц, пишет на своей странице в Facebook Тарас Чорновил.

Кроме чисто уголовной составляющей этот поступок еще и свидетельствует о тупости команды, потому что:

1. С алфавитного списка изъяли, а из отраслевого списка забыли.

Люстрационный список Минюста Украины. Отраслевой список Минюста Украины. Пред 1 из 2 След

2. А какое вообще это имеет значение, если его работа на высокой должности в правительстве Азарова четко зафиксирована, как и сроки пребывания на ней. Сама должность четко определена в числе таких, занимавших которые запрещено назначать на государственные должности. Среди таких государственных должностей четко указана – Глава администрации президента Украины.

Но главное – это безусловный уголовное преступление – служебный подлог. А почему я не слышу возмущение «принципиальных» борцов за законность?

И еще раз поздравляю – мы в Венесуэле.