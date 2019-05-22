Банковая обостряет отношения Белым домом. Зелеский пошел против Трампа в угоду Коломойскому

Команда два дня как президента Владимира Зеленского выбрала занятный и одновременно вызывающий тревогу вектор во внешней политике – рискнуть поддержкой США, прикрываясь грубоватым приемчиком, а именно: прячась за спиной украинских евроатлантистов, пребывающих на хорошем счету у западных партнеров Украины, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Взять хотя бы Павла Климкина. Да, были у МИДа ошибки и просчеты (без них никуда), но в целом он провел титаническую работу на посту главы украинской дипломатии. Свидетельством качества этой работы может послужить массовая реакция зарубежных коллег на его объявление о решении уйти с поста министра иностранных дел.

Человек с таким реноме на международной арене лишним в обойме у нового президента не был бы. Особенно если учесть, что команда у гаранта полнится «темными лошадками», неизвестными и непонятными для Брюсселя и Вашингтона.

Но, вероятно, пока Климкин решил повременить с работой в администрации Зеленского (его прочили, в частности, на пост ее главы). И в то же время, как он недавно выразился в интервью «плюсам», провел «суперские» переговоры с Зеленским.

Очевидно, что результатом этой беседы, во-первых, стал вызвавший у многих недоумение пост Климкина в поддержку кадровых назначений Зеленского; а во-вторых, информация о том, что еще два известных украинских евроатлантиста готовы сотрудничать с командой шестого президента: постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко в качестве преемника Климкина, а заместитель последнего Елена Зеркаль – непосредственно в Администрации президента.

Уже 21 мая на сайте АПУ появился указ под номером 309 о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента Андрея Богдана по международным вопросам. Но очень скоро указ исчез, а источники «Украинской правды» рассказали, что она отказалась работать в АПУ. По их словам, Зеркаль «якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента Андрея Богдана».

Крайне маловероятно, что возникло недопонимание между Зеркаль и командой Зеленского касательно должностей, потому что прежде, чем зам Климкина согласилась на серьезное политическое решение – пойти на Банковую к Зеленскому, стороны, очевидно, не один раз обсудили все детали соглашения. Потому вряд ли у Зеленского вот так бы в наглую назначили бы Зеркаль замом Богдана, а не ответственной за международные тяжбы с Москвой. Да и сама Зеркаль 22 мая заявила, что дело не в должности.

Так что же тогда? Может, причиной ее демарша было некое другое решение новой АПУ, ставшее неприятным сюрпризом, и которое, в случае его исполнения, могло навсегда запятнать новоиспеченного члена команды шестого президента?

Например, референдум о переговорах с Россией, проведение которого во вторник, 21 мая, допустил Богдан. Кстати, не исключено, что это заявление стало частью аппаратной игры Богдана, которому Зеркаль на Банковой вообще не нужна.

Что касается референдума, то согласно Конституции, Зеленский как президент имеет право назначить его проведение, но для этого нужны голоса 3 млн украинцев, чьи подписи должны быть собраны в двух третях областей, в каждой из которых их (подписей) должно быть минимум 100 тыс. С сохранением высокого уровня доверия на волне послевыборной эйфории избирателя такой референдум нынешняя Банковая, в принципе, сможет протолкнуть.

Но для этого им нужно действовать очень быстро, ведь уже к выборам в Раду рейтинг шестого президента может серьезно просесть. И будем откровенны, при условии, что нынешняя АПУ начнет, грубо говоря, уже завтра готовить референдум, то собрать необходимые подписи она может без нарушения закона.

При этом команда Зеленского уже снимает с себя часть ответственности за проведение такого референдума. Богдан идею о плебисците аргументировал тем, что «не политик должен принимать решение, которое расколет общество, а чтобы общество само принимало решение»… которое расколет общество.

Нет, окончание фразы глава Администрации Зеленского не сказал. Она сама напрашивается на это место. Сама идея с референдумом подается под соусом salus populi suprema lex (благо народа – высший закон), правда, этот самый populus на деле и не определяет, что для него благо, доверчиво заглядывая в очи своего лидера. Причем не его персонально, а его красивого изображения.

Разговоры о переговорах с Россией, пусть и с перекладыванием ответственности на избирателя, – тревожный знак, полученный уже на следующий день после инаугурации. И что еще больше усиливает беспокойство, так это уже откровенная эскалация конфликта с Белым домом – пока по линии адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и бизнесмена Игоря Коломойского.

Первый неоднократно отправлял в Киев месседжи о нежелательности пребывания в окружении Зеленского «коррумпированного олигарха», в отношении которого, как сообщала ранее The Daily Beast, ФБР ведет расследование. Второй же осторожничает и прямых ударов по Джулиани себе не позволяет, ограничившись пока клиентами адвоката Трампа – Игорем Фруманом и Львом Парнасом, имеющими гражданство США.

Коломойский в недавнем интервью «Схемам» заявил, что эти двое «аферистов» якобы взяли деньги с генпрокурора Юрия Луценко за решение «любого вопроса» с Джулиани, о чем, по словам бизнесмена, ни глава ГПУ, ни американский адвокат могли и не знать. Джулиани не заставил себя ждать с ответом и заявил, что Фруман и Парнас – американцы и его клиенты, и посоветовал им подать в суд на Коломойского из-за его наветов. И они, как сообщила их адвокат в Украине Алина Самарец, уже написали заявление на Коломойского в правоохранительные органы.

Это один фронт противостояния. Второй, как видится, Джулиани открыл, встретившись 21 мая в парижской синагоге с главным раввином Киева и Украины Моше Асманом в качестве «компенсации за отмененный визит в столицу Украины». Они полчаса говорили о ситуации в Украине после прихода к власти Зеленского.

Определенно обсуждали они и фигуру Коломойского, потому есть смысл предположить, что адвокат Трампа пытается еще и через раввина добиться отдаления бизнесмена от шестого президента: мол, окажите влияние на Коломойского. И без какого-либо антисемитизма, учитывая высокий уровень взаимоотношений администрации Трампа с еврейской общиной Нью-Йорка и Израилем в целом.

Чем отвечает де-факто бывший владелец Приватбанка помимо атак на Фрумана и Парнаса? Правильно – назначением главой АП своего юриста. Хотя, как сообщила 21 мая DT.ua со ссылкой на источники в окружении Зеленского, Курт Волкер в телефонной беседе с новым президентом настоятельно рекомендовал ему не делать этого – не ставить во главе своей администрации человека Коломойского, который, к тому же, был назначен в нарушение закона о люстрации.

Напомним, Богдан с 17 марта 2010-го по 14 февраля 2011 года, а после, с 11 июля 2013-го до 5 марта 2014 года занимал должность уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики при Викторе Януковиче. Сам Богдан, по сути, расписался в нарушении закона «Об очищении власти», когда накануне назвал этот нормативно-правовой акт «непрофессионально прописанным», и заявил, что «несправедливо» попал под действие этого закона. С его точки зрения, конечно, «несправедливо».

А потому это, наверное, стало достаточным аргументом в пользу игнорирования законодательства и его назначения главой АП. Похоже, что команда Зеленского (читаем – Коломойский) решил сыграть на повышение ставок, будто спрашивая у Вашингтона: И что вы мне сделаете?

Пока же диалог между США и Украиной еще не прекращен. Однако на инаугурацию не приехали ни вице-президент США Майк Пенс, ни даже госсекретарь Майк Помпео, а прибыли министр энергетики Рик Перри и собственно Волкер (на что, к слову, Зеленскому стоит все же обратить внимание). Т. е. еще окно для переговоров остается открытым. Косвенным подтверждением тому может послужить и то, что генпрокурор Юрий Луценко до сих пор не подал заявление об отставке, чего Зеленский требовал с трибуны ВР.

Возможно, Луценко не спешит, поскольку все еще ведется торг с Вашингтоном за участие в политическом уничтожении экс-вице-президента США Джо Байдена в ходе стартовавшей в Штатах президентской кампании. Правда, возможно, что Луценко просто уверен в себе, чувствует свою силу в контексте предстоящих выборов в Верховную Раду.

В любом случае текущий политический расклад пока не вызывает оптимизма. Невооруженным глазом виден риск остаться без поддержки США. Да и в Европе тоже наблюдается определенное потепление в отношении к РФ на уровне Совета Европы и его Парламентской ассамблеи. Это раз. Два – в правительстве Ангелы Меркель приветствуют возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ уже в июне.

Да и со стороны президента Франции Эммануэля Макрона аналогично поступают благоприятные для Москвы сигналы. Его вчерашние заявления о главных врагах Европы – националистах, финансируемых Россией, имеют низкую геополитическую затратность, но в то же время высокий КПД. Плюс участники нормандской четверки – Меркель и Макрон – похоже, ни во что не ставят Зеленского, поскольку обсудили с Путиным ситуацию в Украине без него. Остается радоваться лишь тому, что хотя бы в Совбезе ООН Франция и Германия не позволили Москве попиариться на украинском языковом законе.

Впрочем, и в СБ ситуация может в скором времени измениться. Если Банковая проведет свой злополучный референдум о переговорах с Кремлем, в Европе могут получить широкое распространение два тезиса: украинским элитам верить нельзя, а народ Украины сам не знает, чего хочет, раз готов пойти на примирение с РФ. Так зачем тогда мешать Украине пилить сук, на котором сидит? Пусть уже вернется на орбиту России и ЕС сможет зажить спокойно, занимаясь собственными проблемами.