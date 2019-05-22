Политика

Необходимо остановить игры в «референдум». Верховная Рада может принять соответствующий закон

И сделать это новым законом о референдуме, давно зарегистрированным в Раде.

Референдум о мире с Россией, о вероятности которого заявил новый глава АП – это очень опасный симптом. Новая команда пока не сказала, в чем стратегия остановки войны, пишет на своей странице в Facebook народный депутат Украины («Блок Петра Порошенко»), сооснователь движений «Центр UA», «Чесно», «РПР», член партии «Демальянс» Светлана Залищук.

Каковы красные линии переговоров с Россией и международными партнерами. Каково видение деоккупации и реинтеграции Донбасса. Какое место в переговорах будет занимать Крым и тому подобное.

Но новая команда уже сказала, что может выносить вопрос о мире на всенародное обсуждение. Это антистратегия – когда инструменты подменяют цели.

Не из-за этого ли заявления заместитель министра Лана Зеркаль отказалась от должности советника президента по внешним делам? Я бы не удивилась.

Демократия – это не то же самое, что имитация демократии.

Между ними много подобных внешних признаков, но есть одно существенное отличие. Это когда лидер принимает нужные государству решения – и часто очень тяжелые – и убеждает народ поддержать их, даже когда общественное мнение не самое благоприятное.

История совсем недавно преподала нам урок. В 2008 году, когда на саммите в Бухаресте Украине и Грузии не дали План действий по членству в НАТО, наши «друзья» использовали аргумент, который тогда очень поддерживал Медведчук и собирал против вступления в Альянс референдум – мол, украинцы такое решение не поддерживают.

Близорукость наших международных партнеров и некоторых украинских лидеров позже вылилась в две войны. Сегодня в Украине нет ни внешних, ни внутриполитических, ни законодательных оснований, чтобы референдум помог стране эффективно противостоять российской агрессии.

И, к слову, я – один из соавторов нового закона о референдуме. Этот закон в сотрудничестве с международными партнерами гражданское общество несколько лет создавало на замену узурпаторскому закону Януковича. Наработанный законопроект как раз и защищает Украину от проведения любых референдумов, которые бы могли манипулировать суверенитетом страны, ее территориями и границами.

Если бы Рада не торпедировала этот законопроект последние три года, не было бы оснований беспокоиться за заявления новоназначенного главы АП.

Автор Светлана Залищук
Источник Facebook
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