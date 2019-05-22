«Контрреволюция» в Верховной Раде. Засада с барьером для народного президента Зеленского

Достигнутый якобы на консультациях компромисс об изменении избирательного законодательства под досрочные парламентские выборы не просуществовал и суток.

Победу Владимира Зеленского на президентских выборах с небывалой для Украины поддержкой избирателя многие назвали «мирной революцией». Но уже на третий день после инаугурации народные депутаты достаточно неожиданно устроили новому президенту «контрреволюционный мятеж», с треском провалив его предложение о внесении изменений в избирательное законодательство, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Речь идет об отмене мажоритарной составляющей закона о выборах и снижении избирательного барьера с пяти до трех процентов. Во вторник, 21 мая, после консультаций Зеленского с лидерами фракций казалось, что большинство игроков согласны и на досрочные выборы, и на предложенные изменения правил игры.

Однако после того как указ о роспуске парламента был подписан, а Зеленский назначил главой своей Администрации адвоката Коломойского Андрея Богдана (что как минимум сомнительно с точки зрения законности, поскольку и бесспорных оснований для роспуска парламента у президента нет, и Богдан подпадает под люстрацию), депутаты дали главе государства достаточно жесткий отпор.

На внеочередном заседании парламента, инициированном Зеленским 22 мая, законопроект президента не просто провалили, но даже не включили в повестку дня. За включение в работу Рады законопроекта о новых избирательных правилах проголосовали всего 72 депутата. После чего внеочередное заседание было закрыто, и новый народный президент остался ни с чем.

72 голоса, поддержавших идею президента, сложились из депутатов группы УДАР Виталия Кличко, части оппоблоковцев (как ахметовских, так и левочкиновских), «Самопомочі», «Батьківщини» и ряда внефракционных депутатов.

Остальные не просто не проголосовали за президентский законопроект, но и подвергли нового главу государства достаточно жесткой публичной критике, обвинив его в попытке «рейдерского захвата страны», «попрании Конституции», попытке узурпировать власть и так далее. Наиболее ярко против президента выступили радикалы Олега Ляшко, «Народный фронт» и большая часть БПП. Но особенно примечательно, что против инициатив Зеленского выступила группа «Відродження», также прямо связанная с Игорем Коломойским.

Таким образом, Зеленский потерпел свое первое поражение в борьбе с украинским парламентом. Причин для этого сразу несколько, и главная из них формулируется достаточно просто.

Отмена мажоритарки просто не выгодна большинству депутатов действующего парламента, и в первую очередь непосредственно мажоритарщикам, каковых в зале половина. Предложенное взамен снижение проходного барьера до 3% удовлетворило очень немногих, даже не смотря на серьезный риск потерять рейтинг в результате конфронтации с «народным президентом».

Очень важно еще и то, что депутаты просто испугались нахрапа, с которым Зеленский принялся распускать парламент. Президент ведь мог хотя бы придать видимость законности своим действиям и назначениям, но, похоже, сознательно не стал этого делать, рассчитывая продавить свои решения без всякой юридической казуистики.

Кроме того, многих насторожила инициатива свежеиспеченного главы АП Богдана провести референдум по вопросу переговоров с Россией по Донбассу. В результате, решительно отшив инициативы Зеленского, депутаты дали новому президенту понять, что с ними необходимо считаться и договариваться, а не ломать парламент через колено.

Особенно знаковой в этой ситуации выглядит позиция «Відродження» и, соответственно, Игоря Коломойского. Олигарху, который и привел Зеленского к власти, похоже, идея отмены мажоритарки также категорически невыгодна. Ведь если бы избирательное право поменяли в угоду «Слуге народа», у которой нет сильных мажоритарных кандидатов, по чисто пропорциональной системе партия Зеленского могла бы получить количество мандатов, близкое к большинству.

В такой ситуации партия президента могла бы создать коалицию с политсилой, влияния на которую Коломойский не имеет, да и интересы самого Коломойского вполне могла бы игнорировать. К тому же Коломойскому куда выгоднее решать вопросы с отдельными мажоритарными кандидатами, чем иметь дело сразу с целыми фракциями. Да и шансы «Відродежння» пройти в парламент при наличии мажоритарки куда выше, чем без нее, а «Відродження» в виде противовеса «Слуге народа» для Коломойского также необходима.

Таким образом, идея поменять избирательный закон, скорее всего, не пройдет. Ведь указ о роспуске парламента уже подписан и должен быть опубликован в самое ближайшее время, что даст старт избирательной кампании.

При этом в указе прописана дата следующих выборов – 21 июля, то есть последнее воскресенье 60-дневного избирательного цикла, и если тянуть с публикацией указа, рассчитывая, что на ближайшей пленарной неделе депутаты все-таки согласятся на условия Зеленского, то текст указа будет противоречить законодательству и его придется отменять и выдавать новый уже с новой датой выборов, которая сместится на неделю.

Кроме того, нельзя полностью исключать, что в оставшееся время большинство парламента изменит закон по-своему, например, на закон с открытыми списками, который также невыгоден Зеленскому. Соответствующий проект уже предложил БПП. Кроме того, может быть оспорен как неконституционный и указ о роспуске парламента, что ставит под удар и возможность проведения досрочных выборов.

Все это потенциально может перерасти в серьезное противостояние между президентом и парламентом и, как следствие, к политическому кризису, что казалось совсем уж невероятным в первый день после инаугурации. Естественно, оппонирование Зеленскому с его нынешним рейтингом в 73% может очень дорого обойтись нынешним парламентским партиям.

Ведь выборы все равно очень скоро, а команда Зеленского однозначно будет все валить на «антинародный парламент», который не дает работать «народному президенту». Однако в стратегическом понимании жесткое противостояние на нынешнем этапе вполне может конвертироваться в рост рейтинга в более далекой перспективе, когда у многих наступит неизбежное разочарование в «народном президенте» и альтернатива ему будет вполне очевидной.