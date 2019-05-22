Карнавальная Зе-реальность в Украине. Политический кризис вызванный сменой власти в стране

Один талантливый литератор, прозябающий в депутатах, на днях фантазировал, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков: «Вот приходит Владимир Зеленский на Банковую, а там уже сидит Василий Голобородько»!

Так и вышло: на инаугурации ожидали робкого политического неофита, а явился решительный персонаж из «Слуги народа».

Инаугурационная речь Зеленского была непривычно человечной, и оттого еще более постными и казенными выглядели лица бывшей власти. Еще важнее, что речь была содержательной.

Своим выступлением Зеленский (или Голобородько – кто их уже разберет!) переместил Украину в свою Зе-реальность, где царствуют карнавальность и непредсказуемость.

Не заморачиваясь юридической казуистикой, президент отправил на досрочные выборы Верховную Раду, а заодно порекомендовал подать в отставку членам правительства. И сорвал овации не только на улице среди своих избирателей, но и, что удивительно, в зале под куполом.

Кроме чиновников, входящих в президентскую номенклатуру, на эмоциональный призыв Зеленского столь же порывисто отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман. Он подал свое заявление об отставке в среду, после заседания правительства, хотя мог бы существовать в статусе и. о.

Получается, что раскрутка своей виртуальной партии «Украинская стратегия» для премьера перспективнее, чем решение социально-экономических проблем, которые его же правительство создало/усугубило за три года?

Но если Гройсман играет на публику и надеется, что Рада за его отставку не проголосует, то ему лучше сразу возвращаться в Винницу. Так как к по-настоящему серьезной, а не номенклатурно-правительственной или провинциальной украинской политике он не готов.

А вот генпрокурор Юрий Луценко, регулярно подчеркивающий, что он не держится за кресло, в отставку упорно не спешит. Очевидно, считает себя самым умным, честным и принципиальным и рассчитывает на мифическую протекцию от Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа.

По процедуре президент Зеленский пригласил лидеров фракций на консультации по поводу роспуска Рады. Многие считали это формальностью, но, похоже, указ о роспуске парламента будет со дня на день.

И теперь мы рискуем получить уникальную по скверности ситуацию полного безвластия. В Украине политический кризис. На фоне никуда не девшейся угрозы со стороны пресловутой «страны-агрессора».

Президент Зеленский сейчас только знакомится с возможностями и ограничениями своего поста и формирует команду. Ему бы с СБУ, ГПУ, МО и МИДом для начала разобраться.

Верховная Рада ныряет в выборы, депутаты/кандидаты делят округа, формируют свои партии или просачиваются на проходные места в чужих. И пусть весь мир подождет.

Вопрос: а кто останется «дежурным по стране»? Арсен Аваков, что ли?

А тут еще очень кстати как весенний град вернувшийся Андрей Портнов изображает графа Монте-Кристо и обещает страшную месть Петру Порошенко и его окружению. Вплоть до конфискации «Рошена» по требованию следователя! Представляете, насколько это добавит сладкой остроты в нашу и без того пересоленную-переперченную общественную жизнь?

Кстати, партию Святослава Вакарчука «Голос» начали заранее связывать с Петром Порошенко. А я полагаю, что по принципу подобия ему куда естественней будет объединиться в Раде с депутатами Владимира Зеленского.

Парламентская коалиция «Голосящий слуга народа» – вполне в духе карнавальной Зе-реальности. Но мне этот чистый в намерениях политический капустник нравится куда больше, чем отлаженные безостановочные коррупционно-мародерские жернова.

Вы знаете, как Геракл очистил Авгиевы конюшни? Он устроил бурное наводнение, которое смыло многолетний навоз. Вместе с конюшнями, разумеется.

В общем, нас гарантированно ждут пара сложных, нескучных лет, изобилующих крутыми виражами. А потом начнет налаживаться. Или… Да вы и сами все понимаете.

Обиженный Кабмин сидит на чемоданах, и стабильность явно не входит в его приоритеты. Наоборот, чиновники начнут традиционно «паковаться» перед выходом, а будут и такие, кто опустится до скрытого саботажа. Хотя неизвестно, когда наши чиновники приносят больше вреда: когда бездействуют или когда вкалывают круглосуточно.